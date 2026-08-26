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"La Ilíada" en clave disidente: Victorio D'Alessandro llega a Rosario con "En mitad de tanto fuego"

El actor protagoniza el unipersonal que retoma el poema homérico desde la perspectiva de Patroclo, “el más amado por Aquiles”. Se podrá ver el sábado 29 en el CEC

26 de agosto 2026 · 06:30hs
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Victorio DAlessandro protagoniza y produce el unipersonal En mitad de tanto fuego

Victorio D'Alessandro protagoniza y produce el unipersonal "En mitad de tanto fuego", que revisita "La ilíada" con mirada disidente

La guerra de Troya ha sido narrada infinitamente a través de los siglos, desde “La Ilíada” de Homero hasta el presente, como uno de los relatos fundacionales de Occidente. Pero eso no es lo que cuenta “En mitad de tanto fuego”, la obra que en cambio se erige sobre el punto de vista de Patroclo, “el más amado por Aquiles”. El unipersonal protagonizado por Victorio D'Alessandro y dirigido por Alejandro Tantanian se podrá ver por primera vez fuera de Buenos Aires este sábado 29, a las 21, en el CEC (Centro de Expresiones Contemporáneas).

La obra, escrita por el multipremiado autor español Alberto Conejero, se presenta como “un canto al amor en un mundo signado por la guerra, un manifiesto queer a favor del deseo y la disidencia”. Entre todas las interpretaciones históricas, aquí Patroclo se convierte inequívocamente en el enamorado de Aquiles, que duela la pérdida después de la debacle en Troya. El amante se impone frente al soldado, y una estirpe de raros frente a los héroes de la guerra.

Los propios D’Alessandro y Tantanian se encargaron de hacer la adaptación lingüística del texto, para borrar las marcas del español ibérico y acercarlo al público argentino. El origen del proyecto todo se puede encontrar en el entusiasmo de Victorio, quien después de ver la puesta en España, volvió con la convicción de asumir ese desafío. Y no sólo lo hizo como actor, sino también como productor, acompañado por Luzu Produce (una de las patas del popular canal de streaming).

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“Desde muy pibe, siempre me ha gustado mucho todo lo referido a los griegos, la mitología, la filosofía, los dioses. Lo que vi en España me impactó. Entré a ver una obra de la que no sabía nada, de la que conocía sólo al autor, y me encontré con un relato sostenido desde la palabra, desde un solo cuerpo, con pocas luces, y con esa puesta tan sencilla la palabra se hacía más grande. Me subí a un viaje que me transportó”, contó D’Alessandro en diálogo con La Capital.

“Sentí que espié y me metí en el cuerpo de Patroclo, atravesé toda ‘La ilíada’ desde su mirada y me llamó la atención porque es un personaje no tan visitado por la curiosidad de las personas.. Es una historia de amor muy humana dentro del terreno belicoso que es La Ilíada, que pone de manifiesto lo humano sobre lo extraordinario, lo terrenal por sobre lo mitológico”, agregó el intérprete, lejos del lugar de galán juvenil del universo Cris Morena que supo habitar en sus comienzos.

D’Alessandro se cruzó a Tantanian en el rodaje de la serie “Cris Miró”, en la cual ambos actuaron, y le propuso colaborar en una puesta local de “En mitad de tanto fuego”. El director, que tiene un vínculo de amistad con el autor Alberto Conejero desde hace quince años, no lo dudó: “Me pareció como una señal del destino que él me trajera este texto, y yo inmediatamente dije que sí”, apuntó Tantanian a La Capital.

La potencia de lo disidente en un mundo hostil

En un contexto incierto y hostil, una obra como esta cobra una potencia particular. “Es un texto reivindicativo sobre todo de algunos valores que están muy vinculados al humanismo, que hoy por hoy es una práctica sospechada por los gobiernos de derecha y esta ola de neoliberalismo extremo. Es un momento muy difícil sobre todo para las minorías, entonces a mí me interesa que existan este tipo de textos, que me gustaría pensar que pueden generar un cambio de conciencia, pero que por lo menos lo que sí hacen es generar comunidad”, subrayó el director.

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En este sentido, incluso antes de la temática en sí, el director ubica la capacidad transformadora de la obra en el ritual teatral en sí. “Empieza a ver gente alrededor de un fuego, como cuando se contaban las historias hace ya mucho tiempo en la humanidad. En épocas tan líquidas y de virtualidad violenta, volver a juntarse todos en un mismo lugar, al mismo tiempo, tratando en la medida de lo posible de no usar el teléfono, ya es como un cambio fuerte. Y si a eso le sumas además un contenido como el que propone ‘En mitad de tanto fuego’, creo que estamos ante una situación que por lo menos a mí me resulta inspiradora respecto de por qué uno hace lo que hace”, detalló Tantanian.

Es así que el fuego del título echa luz sobre sobre un doble significado: aquel que destruye, pero que también genera reunión y ofrece cobijo. Si se quiere ir más lejos, la dualidad humana más primordial, la capacidad de amar y de matar al prójimo, sintetizada en una metáfora.

“En la obra vemos cómo Patroclo conoce a Aquiles, cómo atraviesan juntos Troya, y cómo después hace una devolución de lo que es la guerra, pero también de la disidencia, de la discriminación. Y el eco de Troya después se configura en otras hostilidades que tenemos como sociedad y queda como un símbolo”, compartió D’Alessandro, que en escena se ve con un vestuario simple y contemporáneo, facilitando el puente, la línea de continuidad entre el allá por entonces, y el aquí y ahora.

“Ensayamos mucho tiempo. Hubo momentos complicados porque era todo un montón y nosotros queríamos llevar el relato a un lugar todavía más atravesado por la actuación. Ahí empezaron a aparecer los distintos estados y maneras de contar el recorrido de Patroclo. La verdad que fue un sueño. Yo deseaba que esta obra se cuente con un director que tenga muchas ganas del material. Alejandro es uno de los autores y directores más importantes que tenemos en Argentina, así que para mí fue un honor que él quiera trabajar conmigo y acompañar en esta aventura”, aseguró el actor y productor.

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“Con Víctorio el trabajo fue muy gozoso. Él se subió a un desafío muy grande, de trabajar este texto que propone una textualidad que va de una complejidad a otra, no es un texto que uno escuche en el almacén. Hay algo de esa forma de hablar que merece y necesita un tipo de cuerpo, un tipo de respiración, un tipo de fuerza y Víctorio hace un trabajo muy, poderoso, de mucha entrega, de mucho compromiso”, afirmó por su parte Tantanian.

Renovado furor homérico

La obra fue estrenada en agosto de 2025 y se repuso en 2026, en otra sala del circuito porteño. En el medio, se estrenó la película “La odisea”, de Christopher Nolan, y se convirtió en una de las más taquilleras del año, reavivando el interés por el universo homérico.

“Son posibilidades de lectura distintas. Nolan intenta contar en su totalidad ‘La Odisea’, mientras que ‘En mitad de tanto fuego”, toma un episodio de ‘La Ilíada, el canto 16, lo que se conoce como la Patroclea, o sea, el momento donde Patroclo habla, es el héroe. Y vuelve a leer eso a la luz de un montón de poetas y escritores que la volvieron a leer. Entonces ahí aparecen Lemebel, Lorca, Safo, una suerte de genealogía de escritores maricas que han leído esa relación entre Patroclo y Aquiles”, contó el director.

“Si uno va al texto original hay a las claras una relación amorosa. Después, la película de Troya con Brad Pitt, la de Petersen, decide contar que eran primos. Es otro tipo de apropiación o de lectura, no es una mejor que la otra, sino que en todo caso obedece a determinadas miradas sobre el objeto. Entonces, está buena esta lectura donde se marca un amor muy antiguo, pero que reivindica las disidencias, las minorías. Por eso el texto de Alberto también embandera a los raros, a aquellos que se salen de la horma o de la norma. Así que sí, es un momento atractivo y también nos vino bien de alguna forma esta especie de nuevo furor homérico para presentar nuestra versión de ‘La Ilíada’”, agregó.

La función del sábado en el CEC será la primera vez que “En mitad de tanto fuego” se presente fuera de la ciudad de Buenos Aires, donde podrá volver a verse en septiembre en el marco del FIBA (Festival Internacional de Buenos AIres) y en la sala Timbre 4. “Siempre soñamos con moverlo. Estamos muy contentos de que esto siga vivo y que podamos presentar este trabajo al público de Rosario”, cerró Tantanian.

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