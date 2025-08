Alfredo Casero: "'Cha Cha Cha' es de la gente"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Casero (@alfredocasero)

El fin de la televisión

Antes de las funciones, Casero dio una conferencia de prensa en Rosario, en la que estuvo presente La Capital, y se refirió al cambio de formato y el desembarco sobre el escenario.

“Mucho tiempo traté de hacerlo en televisión. Pero la televisión se murió. Fue más grave la muerte de la televisión con respecto a lo que fue la muerte de la radio, porque la radio siguió de otra manera pero la tele está herida. Ya ni siquiera hay canales que sean totalmente de aire, todo va por cable. Ya no es un medio donde pueda no haber un dueño”, dijo Alfredo.

“Cambiaron también los intereses, el por qué, si es negocio o no es negocio. La televisión de Tinelli, la televisión de Rial, pasamos por varios estamentos hasta que la terminaron matando. Yo traté de hacer todo lo posible para volver desde el primer día que terminamos de hacerlo. Siempre tuve el mismo problema: la gente que me decía cómo lo tenía que hacer, y la gente que era abonada a la genialidad de los que manejaban la tele. Esa gente ya no existe más. Gente que no entendía lo que hacíamos pero querían enseñarme a hacerlo de taquito”, sumó.

Según Casero, aquellos empresarios televisivos no sólo no entendían ellos mismos el humor de “Cha cha cha” sino que aseguraban que no se entendía. “‘Cha Cha Cha’ era muy elemental para reírse. La complicación viene de lo filológico, del encontronazo entre la palabra y lo que significa la palabra. A mí me gusta, lo veo y reconozco algo que la gente entiende. El que no lo entiende es porque no lo quiere ver. Si a vos te gusta, podés hacer ‘Cha Cha Cha’”, afirmó el también actor y músico.

"Cha Cha Cha" es de la gente

En esa idea, Alfredo introdujo una idea fundamental de su entendimiento de “Cha Cha Cha” en tanto obra, una que se aleja de toda noción de propiedad sobre el formato y que de hecho alienta a que se multiplique.

“‘Cha Cha Cha’ lo puede hacer cualquiera, es un concepto. Se puede hacer con cinco telas, seis actores, la ropa que consigamos y lo que va poniendo cada uno. 'Cha Cha Cha está en la gente. Y es esencialmente teatral. Es un lugar de pertenencia donde el que está al lado se está riendo de lo mismo de lo que vos te reís”, subrayó Casero.

Un gran valor de “Cha Cha Cha”, en contraste con otros productos televisivos de la época, es que no basaron su humor en degradar o humillar a otros. No había sexualización de las mujeres, que además no eran remates de chistes sino creadoras de chistes. Actrices como Vivian El Jaber, Alejandra Flechner, Mariana Briski y Sandra Monteagudo fueron algunas de las que brillaron en las filas del programa.

“Mientras nosotros tratábamos de hacer humor, en otro programa había ocho tipos mostrándole los huevos a una chica. Los que estaban en la televisión me decían: ‘tenés que hacer eso, papá, que es lo que vende’. Pero ‘Cha Cha Cha’ nunca maltrató a nadie y nunca hubo una risa grabada ni una claque. De hecho, lo gracioso era que pasaba algo y se escuchaba a todos atrás de cámara aguantándose la risa”, desarrolló Alfredo.

La producción del asombro

Por un lado, el humorista reconoce que el programa atravesó generaciones y consigue hacer reír incluso a jóvenes nacidos en este siglo. “Vienen pibes de catorce años y te recitan pedazos enteros de ‘Cha Cha Cha’ como si fueran Los Simpson. Hubo dos grandes antidepresivos libres en la televisión: Los Simpson y Cha Cha Cha. Los dos salen de dos lugares diferentes y no tienen nada que ver, pero se pegaron a la gente de una manera que no se puede creer”, aseguró Casero.

Por otro lado, hizo referencia a un cambio en el sentido del humor en el que no se reconoce. “Cambió la mecánica de la producción del asombro”, dijo, antes de embarcarse en una historia de origen que suele compartir sobre la palabra humor y que la une intrínsecamente a lo humano desde su significante mismo: humor es un término que refiere a los líquídos que conforman el cuerpo. Es la sustancia del ser.

“Lo que cambió entonces fue el lugar de donde salen los golpes energéticos que hacen que a vos se te mueva un líquido. Para hacer reír a alguien tenes que entrar en las terminales nerviosas de la persona a través de los oídos y de los ojos, y llegar hasta el centro del cerebro, donde nadie sabe qué pasa, pero hay un desorden que hace tengamos una convulsión motora, que es la risa”, explicó Alfredo, con los vericuetos lingüísticos propios de su histrionismo.

Durante la charla, el actor también abordó la cuestión de la improvisación en “Cha Cha Cha”. Es que si la comedia es un género menor, la improvisación lo es todavía más. Sin embargo, Casero compartió el artificio detrás de esa apariencia.

“Hay un yeite en el que la gente piensa que es algo hecho a la sans faisson, sin hechura. Y por el contrario. Es como la música, como el jazz. Miles Davis decía sobre la improvisación que la gente debe creer que vos estás improvisando, porque tiene que creer que estás tocando eso por primera vez en tu vida y para ellos. Tiene que creer que tiene la impronta del hacer, que nace en ese lugar. Y se la comieron, muchachos. ‘Cha Cha Cha’ eran dos días de trabajo previo, uno de preproducción y otro de producción general. Después grabar piso, después grabar exteriores y después editar”, detalló.

Finalmente, reiteró la invitación abierta a tomar el formato, o inventar uno mejor, y hacer humor. “Sería una pena que teniendo tanto ahora no hubiera quien haga algo mucho mejor para que nos podamos reír siempre. Yo conmino a la gente. Lo que yo hago con esto es mostrarles cómo. Haganlo, hijos de puta. Háganme reír a mí”, cerró.