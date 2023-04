A "cara lavada" y "sin filtros": el fuerte descargo de Silvina Luna por las críticas a su físico

Todo comenzó el viernes cuando la mediática compartió un video en su cuenta de Instagram, donde la mediática rosarina acumula más de un millón de seguidores. Allí primero se mostraba a cara lavada y, luego, se veía cómo una maquilladora le iba haciendo un make up. “Antes y después” , escribió Silvina junto a las imágenes.

“Bonita no te pongas mal por comentarios. Tienes que estar agradecida que sigues acá, que aún con todas las adversidades, sigues dando pelea y estas viva. Abrazo enorme”, escribió una mujer.

“Ya no quiero ver MUJERES comentando, opinando del otro… sus vidas sus caras sus cuerpos a nadie le interesa, aprendan a valorar la vida, más allá de la belleza...el hecho de estar vivo. ¡¡Aprendan a respetar!! Y guárdense sus dudas y sus lenguas venenosas”, opinó otra usuaria de la mencionada red social.

“¡¡¡Dios qué les pasa por favor!!! Qué tienen en sus vidas para comentar de cierta forma tantos . No tienen amor en sus vidas, ¿son todos Barbie y Ken perfectos y sobre todo SANOS? ¡¡Qué clase de humano puede comentar tan despectivamente sobre el cuerpo, cara o pelo de alguien casi exigiendo que tiene que ser perfecta!! ¡¡¡Hacen daño!!! Hay gente que sufre mucho por estos comentarios. Por favor si van a comentar que sea con amor y respeto”, comentó otra persona.

Silvina se hizo eco de los comentarios que recibió y decidió subir un video en el que, a cara lavada, le habló directamente a aquellos que la critican.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox, sin rellenos... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento”, adelantó Silvina.

“Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel, en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles la verdad", recordó.

Silvina Luna realizó una profunda confesión - Minuto Argentina

Luego, desarrolló: "Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar. Como también con otro mensaje hermoso las pueden elevar y ayudar un montón”.

“Me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué te pasó en la cara?’. Me pasaron los años, tengo 42 años. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, no sé, de 22. Y me pasó la vida”, reflexionó la mediática.

Y siguió: "Justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias. De pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta de que la valía no está en si tenés la cara más redonda o si estás más gorda o más flaco".

"O sea, no se opina de los cuerpos. No se opina del cuerpo de otro ni de la cara de otro ni de la ropa del otro. A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor, como la ira, la envidia o la bronca? Entonces, siento compasión por esa gente", se sinceró.

Y cerró: "Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio y de evolución, como para que puedan ver las cosas de otra manera”.