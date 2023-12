A 35 años de su muerte, el legado de Federico Moura, el líder de Virus

Por otro lado, con una impronta vanguardista, Virus incursionó en el género New Wave, en el que se ubican grandes bandas internacionales como The Cure, Blondie o Joy Division. De esta manera, los autores de “Wadu–Wadu” y le abrieron la puerta a nuevos sonidos y estilos en el rock argentino. Un ejemplo es Soda Stereo , banda que heredó distintos elementos estéticos de Virus y cuyo primer disco fue producido por Moura en el año 1984.

En ese sentido, los años clave de Virus tuvieron lugar durante el fin de la dictadura y el auge de la primavera democrática en Argentina, en la que una salida cultural del conservadurismo parecía más que necesaria. En un acotado pero prolífico lapso de tiempo, Virus lanzó muchísimo material, como los discos “Wadu-Wadu” (1981), “Agujero Interior” (1983), “Relax (1984)”,“Locura”, (1985) y “Superficies de placer” (1987).

En esta nota, en recorrido por los comienzos de Moura en la música, su incorporación y posterior liderazgo en Virus y sus últimos días

Una infancia marcada por la música

Federico Moura nació en La Plata el 23 de octubre de 1951, el mismo día que Charly García, otro de los máximos íconos del rock nacional. Hijo del abogado Pico Moura y de la profesora de piano Velia Oliva, Federico fue el cuarto de seis hermanos. Dos de ellos, Marcelo y Julio son parte de Virus.

Su infancia en la ciudad de La Plata estuvo marcada por la música, y gracias a la profesión de su madre, a los 4 años el líder de Virus ya estaba sentado delante del piano. Al mismo tiempo que Federico daba sus primeros pasos en la música, cursaba la escuela primaria en una institución dependiente de la Universidad Nacimiento de La Plata y jugaba al rugby en La Plata Rugby Club, actividad que compartía con sus hermanos.

los moura.jpg Los Moura, una familia numerosa. A la izquierda y de pelo largo, Federico

Antes de terminar la primaria, formó su primera banda junto a Daniel Sbarra, quien décadas después sería uno de los guitarristas de Virus. Este incipiente intento duró poco tiempo, eran niños que tocaban canciones de Los Beatles con guitarras criollas en la calle.

Luego, mientras cursaba el secundario en el Colegio Nacional de La Plata, Moura formó su primer banda oficial, llamada “Dulcemenbriyo”. En este grupo Federico tocaba el bajo y hacía coros, y Daniel Sbarra, su amigo de la infancia, era el guitarrista.“Dulcemenbriyo” llegó a durar 4 años e inclusive llegaron a tocar fuera del país, en una gira por Bolivia.

mouras 2.jpg Los hermanos Moura, 1982

En la década del 70, mientras Federico se formaba en la música, su hermano mayor, Jorge Moura, se involucraba cada vez más con la militancia en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En contexto convulsionado en lo social, muchos jóvenes se comprometían con la política para buscar cambiar la realidad, a la que consideraban injusta, Jorge era uno de ellos. El hermano mayor de Federico Moura fue secuestrado por un grupo de tareas en marzo de 1977, desde ese momento se encuentra desaparecido.

Si bien Federico Moura nunca habló públicamente de su hermano desaparecido, en “Ellos nos han separado”, una canción de Virus del disco Augero Interior hace una clara referencia a Jorge. “Hermano, quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado”, reza el tema musical.

De Duro a Virus, la incorporación de Federico. Sus hermanos, las piezas clave

Federico Moura, camaleónico y multifacético, antes de recibir la convocatoria para sumarse a Virus estudió algunos años en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. También se interesó por la moda y hasta llegó a abrir su propio local de ropa en el año 1974. Luego, se mudó a Brasil, pasó unos años en Río de Janeiro, y aprovechó las libertades del país carioca.

Mientras Federico pasaba sus días en Brasil, sus hermanos crearon una banda de rock llamada Duro. Con Laura Gallegos en voz, Julio Moura y Ricardo Serra en guitarras, Marcelo Moura en percusión, Enrique Mugetti en bajo y Mario Serra en batería. Si bien los músicos no estaban disconformes con el sonido de Duro, sentían que les faltaba una voz masculina, buscaban a alguien que reemplace a Laura, la cantante hasta ese momento. En ese momento piensan en convocar a Federico, quien luego sería el líder de Virus.

Virus, 1985. Los hermanos Marcelo, Federico y Julio Moura lideraron la banda, que debutó en enero de 1980. Virus, 1985. Los hermanos Marcelo, Federico y Julio Moura lideraron la banda, que debutó en enero de 1980.

En busca de un nuevo cantante, Julio y Marcelo Moura viajan a Río de Janeiro para intentar convencer a su hermano de que sea la voz principal de una incipiente nueva iniciativa. Sin dudarlo, Federico acepta y regresa a Argentina para comenzar a ensayar con el resto de los músicos. Para darle un nuevo aire al proyecto, los músicos decidieron cambiarle el nombre a la banda. De Duro a Virus, esta nueva denominación surge porque Julio Moura, uno de los guitarristas del grupo, había contraído una fuerte gripe en un viaje y sus compañeros bromeaban diciéndole “Virus”.

La primera presentación oficial de Virus tuvo lugar en el Club de Leones de la ciudad de La Plata, el 11 de enero de 1980, luego de un arduo año de ensayos. A lo largo de todo ese año, la banda tocó en pequeños bares platenses y porteños.

Embed

Finalmente, el primer show masivo de Virus fue en el Festival Prima Rock en Ezeiza, en septiembre de 1981. No obstante, la estética vanguardista del grupo musical no fue tan bien recibida por los presentes, quienes les arrojaron naranjas y les dieron la espalda. Federico, el frontman de la banda, ignoró toda crítica, pateó las naranjas y provocó al público con una frase propia de su inigualable carácter: “Levantamos el culo del piso, y bailamos un poco. ¡Muestren como hacen temblequear sus piernuchas!”.

Si bien Virus no fue bien recibido por el público del festival, algunos sellos discográficos quedaron impresionados con su presentación. Una semana después de su primer show masivo, la banda comenzó a grabar sus propios temas en CBS, sello que hoy es conocido como Sony Music. Así fue como el álbum debut de Virus, “Wadu-Wadu”, compuesto por 15 temas, salió a la luz en 1981.

>> Leer más: "Mientras nos tiraban naranjas bailaban"

El éxito de Virus y los últimos días de Federico

Después del lanzamiento de “Wadu-Wadu” en 1981, una seguidilla de éxitos comenzaron a posicionar a la banda como una de las más importantes en el rock latinoamericano. Con la publicación de los discos “Agujero Interior” en 1983, “Relax” en 1984 y “Locura” en 1985, los músicos de Virus ya se encontraba en el auge de su carrera. Estos discos contaban con hits como "Una luna de miel en la mano", "Pronta entrega", "Hay que salir del agujero interior", "Imágenes paganas" y "Amor descartable" entre otros.

Para componer y grabar “Superficies de placer”, disco que salió a la luz en 1987 y el último en el que participó Federico, la banda se trasladó a Río de Janeiro, en un plan “antiestrés”. No obstante, en pleno proceso musical, el cantante de Virus sufrió una fuerte neumonía que parecía no curarse con nada. Al no encontrar solución, los médicos le recomendaron hacerse un estudio, con el que descubrieron que era portador del virus VIH. A finales de los 80, la ciencia todavía no había avanzado lo suficiente como para proveer un tratamiento adecuado a Federico, y por eso la grabación del disco, que se suponía que iba a ser un trabajo relajado, se transformó en una tarea tensa.

virus 1.jpg

Finalmente, el 20 de septiembre de 1987, se lanzó “Superficies de Placer”, y con canciones como "Amores Perpetuos" y "Miranda Speed" tuvo un éxito casi instantáneo. Nueve meses después de la publicación del disco, Federico tuvo su última presentación en el Teatro Fénix, del barrio porteño de Flores. Luego de show de despedida, el cantante de Virus decidió alejarse de la música y pasar sus últimos meses de vida en la intimidad.

Durante la madrugada del 21 de diciembre de 1988, Federico Moura murió a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria en su Casa de San Telmo.

A 35 años de la muerte de Federico, y 40 de su creación, Virus sigue tocando, con Marcelo y Julio Moura a la cabeza