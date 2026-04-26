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La deuda de los hogares: más crédito, más mora y menos capacidad de pago

Deudas en alza en los hogares. El endeudamiento de las familias argentinas trepó al 10,6% de mora en enero de 2026, cuando un año antes era apenas del 2,7%

26 de abril 2026 · 19:32hs
Los préstamos personales encabezan la mora

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los préstamos personales encabezan la mora, con una tasa que subió del 3,5 al 13,3%.

El crédito se expandió. Los bancos prestan más, las fintech llegan a segmentos históricamente excluidos y plataformas como Mercado Libre financian a millones de argentinos. Pero detrás de ese crecimiento se acumulan señales de alarma que ya no pueden ignorarse: la mora se multiplicó casi cuatro veces en un año y los hogares combinan deuda formal e informal para cubrir gastos cotidianos que sus ingresos no alcanzan a sostener.

Según un informe de la consultora Focus Market, la proporción de deuda en mora pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026. El deterioro no discrimina: atraviesa todas las líneas de financiamiento y todos los segmentos de la población. La deuda total de las familias argentinas supera los $39 billones, de los cuales $32,1 billones corresponden al sistema bancario y $6,9 billones a compromisos por fuera del sistema formal.

Los préstamos personales encabezan el deterioro. Su tasa de irregularidad saltó del 3,5% al 13,2% en apenas doce meses. Las tarjetas de crédito siguieron la misma trayectoria: del 2% al 11%. Los segmentos más informales, con montos menores y condiciones más precarias, registran niveles críticos de incumplimiento que el informe no cuantifica pero describe como estructurales.

El cuadro no mejora cuando se mira el mercado no bancario. Seis de cada diez hogares mantienen deudas fuera del sistema financiero formal, lo que confirma que la informalidad no es una excepción marginal sino una estrategia masiva de financiamiento del consumo en contextos de ingresos ajustados.

En paralelo se conoció un informe del banco JP Morgan sobre MercadoLibre que aporta otro ángulo al mismo fenómeno. Los préstamos impagos de la plataforma en Argentina treparon al 8,7% en mora mayor a 90 días al cierre de 2025, partiendo de apenas el 1,8% en diciembre de 2024. Unos 6,3 millones de argentinos —el 14% de la población— tienen líneas de crédito activas con la empresa, y el volumen total de préstamos locales asciende a 1.100 millones de dólares.

La nota positiva que el informe rescata —que los niveles de incumplimiento argentinos siguen siendo menores que los de Brasil— no alcanza a neutralizar el impacto de ese salto en tan poco tiempo. El banco también destacó una expansión notable en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, que pasó de 104.000 a 205.000 pymes asistidas en un año.

Un tercer informe, elaborado por Siisa, empresa de tecnología aplicada al crédito, confirma y profundiza el diagnóstico. Según sus datos, durante los primeros meses de 2026 el 89% de los créditos se mantuvo al día, mientras que la mora en etapas tempranas y en atrasos mayores a 90 días se ubicó en torno al 6% en cada tramo. Lo más relevante del análisis no son los números en sí, sino su distribución: los incumplimientos ya no se concentran solo en los sectores de menores ingresos, sino que comienzan a aparecer en segmentos que acceden a préstamos de mayor monto.

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