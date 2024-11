Viva Resorts inaugura su flamante joya en Miches

El mes de diciembre marcará la apertura del tan esperado Viva Miches by Wyndham en Playa Esmeralda , Miches, un auténtico tesoro oculto del Caribe. Este nuevo resort fue una de las principales atracciones en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires

En ese marco deslumbrante y encantador, Viva Resorts by Wyndham , líder en resorts todo incluido del Caribe, inaugurará en diciembre su flamante resort en Miches . Esta nueva apertura es un paso clave en la expansión de la marca en la región, destacando su compromiso con la innovación, sostenibilidad y la creación de experiencias memorables para los huéspedes.

Este será el noveno resort de la cadena en el Caribe y el sexto en República Dominicana . Viva Resorts by Wyndham también posee complejos en México y Bahamas .

Ubicado en la idílica Playa Esmeralda, este fantástico hotel contará con cinco restaurantes que ofrecen lo mejor de la gastronomía internacional. Los visitantes también podrán disfrutar de una variedad de actividades, como la observación de ballenas y excursiones a Montaña Redonda, en un entorno natural inigualable.

“El año pasado, en la FIT, anunciamos con gran expectativa la apertura de Viva Miches by Wyndham. Ahora, estamos emocionados de poder invitar a vivir esta experiencia única en diciembre próximo. Este resort ‘all inclusive’ a estrenar, ubicado en la espectacular Playa Esmeralda, representa nuestra visión de combinar estilo, sostenibilidad y experiencias inolvidables para nuestros huéspedes. Los invitamos a descubrir este nuevo paraíso en el Caribe y conocer de cerca todo lo que Viva Miches by Wyndham tiene para ofrecer”, señaló Amanda Santana, vicepresidenta ejecutiva de ventas y Marketing de Viva Resorts by Wyndham.

image.png

Los Haitises y la Laguna Limón, ideales para el ecoturismo

El compromiso con la sostenibilidad es un pilar clave para esta empresa. Por tal motivo, Viva Miches by Wyndham se unirá a los otros resorts de la marca al obtener la certificación Wyndham Green, donde integrará prácticas eco-amigables, como la reducción del uso de plásticos y la implementación de energías renovables, preservando la belleza natural de la zona. El resort también colabora con destacadas iniciativas de conservación, como la protección de tortugas marinas a través de la organización Protortuga.

Entretenimiento bajo el sol y las estrellas

Viva Miches by Wyndham también ofrece una experiencia inolvidable, manteniendo la mejor relación calidad y precio que distingue a Viva Resorts. Este resort todo incluido cuenta con habitaciones con vistas espectaculares al océano, piscinas privadas en las categorías “Splash”, restaurantes a la carta con una oferta culinaria que abarca desde la gastronomía local hasta la internacional, y una amplia gama de actividades de entretenimiento para todas las edades, desde deportes acuáticos hasta programas infantiles.

Además, Viva Miches by Wyndham presenta el programa de fiestas “Viva Vibe”, disponible en todos sus hoteles, que promueve diversión para todas las edades, bajo el sol o las estrellas con DJ nights, fiestas de neón, foam parties, la icónica beach party y muchas más, asegurando que cada momento sea inolvidable.

Miches invita a los viajeros a descubrir esta joya que combina, vacaciones memorables, playas paradisíacas, diversión, sostenibilidad y naturaleza en su máxima expresión.