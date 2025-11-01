Viajes que conectan: una mirada boutique al turismo personalizado

Mapa Travel es un proyecto familiar que nace de más de 15 años de experiencia en turismo. Aunque lleva solo nueve meses como agencia, se destaca por su atención personalizada y viajes grupales que crean vínculos inolvidables. Desde Mendoza, este equipo combina profesionalismo y calidez para diseñar experiencias únicas, pensadas especialmente para cada viajero.
-¿Cuántos años tiene la empresa?
Mapa Travel tiene nueve meses, pero nuestra historia en turismo supera los 15 años. Empezó con la pasión de mi marido y hoy trabajamos en familia, con un enfoque boutique para que cada viaje sea único.
-¿Cómo comenzaron?
Fue esa pasión por viajar lo que nos unió y nos llevó a crear esta agencia, donde volcamos toda nuestra experiencia y dedicación.
-¿Dónde están ubicados?
Estamos en Mendoza, Palmares Valley, Edificio Avatar, piso 1. Un lugar accesible con estacionamiento, ideal para brindar un servicio cómodo y personalizado.
-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?
Nuestro diferencial es la atención personalizada. Acompañamos a cada viajero desde el inicio, entendiendo sus necesidades. Además, los viajes grupales generan vínculos y recuerdos únicos. La confianza y amabilidad son pilares en nuestro trato.
-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?
Nuestros clientes suelen elegir hotelería y excursiones a través de Free Way. Para nosotros es fundamental contar con un respaldo serio y confiable, lo que nos permite dedicar más tiempo a lo que nos gusta: brindar un acompañamiento personalizado.
-¿Cuál es el destino más elegido por tus clientes actualmente?
El Caribe, especialmente Aruba y Cuba, son los destinos favoritos por sus playas y experiencias únicas.
-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?
En octubre organizamos un grupal para mujeres a Miami, centrado en compras y experiencias urbanas. Fue muy bien recibido y combina amistad, turismo y diversión.
-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?
Para el próximo año tenemos dos grupales para mujeres: uno a Roma y la Costa Amalfitana, y otro a Turquía y Grecia. También planeamos un viaje grupal al Caribe, buscando que nuestras viajeras sigan viviendo experiencias inolvidables.
-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?
Les aconsejo capacitarse en ventas. Conocer destinos es esencial, pero la clave está en saber vender, acompañar y hacer un seguimiento continuo. Eso genera confianza, fidelidad y clientes que vuelven. Al final, vendemos seguridad, cercanía y experiencia, no solo viajes.
-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?
Nos inspira ver la transformación que provoca un viaje en cada persona: la emoción de planearlo, la ilusión de partir, y los recuerdos que quedan para siempre. Saber que podemos ser parte de esos momentos únicos nos llena de energía para seguir diseñando experiencias.
-¿Algo que quiera agregar?
Quiero destacar la importancia de invertir en la capacitación y motivación del equipo. Un equipo entusiasmado y preparado mejora cada interacción con el cliente y fortalece la confianza, lo que impacta directamente en la experiencia que ofrecemos.