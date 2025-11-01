La Capital | Turismo | Viajes

Viajes que conectan: una mirada boutique al turismo personalizado

Mapa Travel, una agencia familiar con raíces profundas en el turismo, ofrece experiencias diseñadas a medida para quienes buscan algo más que un viaje.

1 de noviembre 2025 · 08:42hs
La agencia Mapa Travel asegura un diseño de paquetes 100% personalizados

La agencia Mapa Travel asegura un diseño de paquetes 100% personalizados, adaptados a los gustos, intereses y presupuesto del cliente.

Mapa Travel es un proyecto familiar que nace de más de 15 años de experiencia en turismo. Aunque lleva solo nueve meses como agencia, se destaca por su atención personalizada y viajes grupales que crean vínculos inolvidables. Desde Mendoza, este equipo combina profesionalismo y calidez para diseñar experiencias únicas, pensadas especialmente para cada viajero.

-¿Cuántos años tiene la empresa?

Mapa Travel tiene nueve meses, pero nuestra historia en turismo supera los 15 años. Empezó con la pasión de mi marido y hoy trabajamos en familia, con un enfoque boutique para que cada viaje sea único.

-¿Cómo comenzaron?

Fue esa pasión por viajar lo que nos unió y nos llevó a crear esta agencia, donde volcamos toda nuestra experiencia y dedicación.

-¿Dónde están ubicados?

Estamos en Mendoza, Palmares Valley, Edificio Avatar, piso 1. Un lugar accesible con estacionamiento, ideal para brindar un servicio cómodo y personalizado.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nuestro diferencial es la atención personalizada. Acompañamos a cada viajero desde el inicio, entendiendo sus necesidades. Además, los viajes grupales generan vínculos y recuerdos únicos. La confianza y amabilidad son pilares en nuestro trato.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Nuestros clientes suelen elegir hotelería y excursiones a través de Free Way. Para nosotros es fundamental contar con un respaldo serio y confiable, lo que nos permite dedicar más tiempo a lo que nos gusta: brindar un acompañamiento personalizado.

-¿Cuál es el destino más elegido por tus clientes actualmente?

El Caribe, especialmente Aruba y Cuba, son los destinos favoritos por sus playas y experiencias únicas.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

En octubre organizamos un grupal para mujeres a Miami, centrado en compras y experiencias urbanas. Fue muy bien recibido y combina amistad, turismo y diversión.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Para el próximo año tenemos dos grupales para mujeres: uno a Roma y la Costa Amalfitana, y otro a Turquía y Grecia. También planeamos un viaje grupal al Caribe, buscando que nuestras viajeras sigan viviendo experiencias inolvidables.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Les aconsejo capacitarse en ventas. Conocer destinos es esencial, pero la clave está en saber vender, acompañar y hacer un seguimiento continuo. Eso genera confianza, fidelidad y clientes que vuelven. Al final, vendemos seguridad, cercanía y experiencia, no solo viajes.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos inspira ver la transformación que provoca un viaje en cada persona: la emoción de planearlo, la ilusión de partir, y los recuerdos que quedan para siempre. Saber que podemos ser parte de esos momentos únicos nos llena de energía para seguir diseñando experiencias.

-¿Algo que quiera agregar?

Quiero destacar la importancia de invertir en la capacitación y motivación del equipo. Un equipo entusiasmado y preparado mejora cada interacción con el cliente y fortalece la confianza, lo que impacta directamente en la experiencia que ofrecemos.

La cadena de hoteles Meliá ofrece confort, elegancia y servicios premium en un solo lugar.

Descansar bien es parte del viaje: hoteles con estilo propio

Ubicado en la provincia de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca ofrece un paisaje único para observar el amanecer.

Despertar de viaje: el encanto de los amaneceres turísticos

Ignacio Fleming, gerente general de Turismo Carey, cuenta en detalle la propuesta que acercan desde la agencia para viajar a la Copa del Mundo 2026.

Copa del Mundo 2026: reconocida agencia rosarina ofrece entradas oficiales

El resort Iberostar Selection Paraíso Maya Suites ofrece una experiencia ideal para familias, parejas o grupos de amigos. 

La pirámide de Chichén Itzá da la bienvenida en un resort con espíritu maya

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

Ybarlucea: jornada de la Defensoría del Pueblo sobre derechos

Ybarlucea: jornada de la Defensoría del Pueblo sobre derechos

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Sala IV de ese tribunal anuló un fallo de la Cámara Federal de Rosario y restableció el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

Por Jorge Asís
Política

Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso

