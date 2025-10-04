La Capital | Turismo | South Beach

South Beach en clave art déco: dos hoteles para redescubrir Miami desde su corazón costero

Dos propuestas en South Beach invitan a experimentar esta ciudad más allá de la postal: historia, playas, diseño y una oferta cultural en constante movimiento.

4 de octubre 2025 · 08:57hs
Lujo y confort en una propuesta única para viajeros que buscan recorrer Miami.

Lujo y confort en una propuesta única para viajeros que buscan recorrer Miami.

Miami siempre tiene algo más para ofrecer. No importa cuántas veces se haya recorrido su paseo costero o se haya caminado por Ocean Drive: la ciudad se reinventa al ritmo del sol, la música, la arquitectura y una diversidad cultural que le da su sello propio. En ese escenario, Iberostar Beachfront Resorts propone dos alojamientos frente al mar que conjugan estilo, comodidad y acceso privilegiado a lo mejor de South Beach.

Ubicados a pocos metros uno del otro, el Iberostar Waves Miami Beach y el Iberostar Waves Berkeley Shore son dos alternativas para disfrutar de una estadía con identidad local y servicios pensados tanto para el descanso como para el entretenimiento. Ambos hoteles se integran con el icónico barrio Art Decó, cuyas fachadas redondeadas, colores pasteles y referencias a los años 40 conforman una postal reconocible en todo el mundo.

005-005-BRK_POOL_0002

El Iberostar Waves Miami Beach, con su arquitectura de inspiración mediterránea y su encantador patio interior, cuenta con 80 habitaciones y una ubicación estratégica: a pocos pasos de la playa, del Miami Convention Center y de la movida cultural de la zona. Es una opción ideal para quienes combinan trabajo con placer, como también para parejas y familias que buscan estar cerca de todo sin resignar tranquilidad.

Las habitaciones, decoradas por artistas locales, fusionan comodidad con una estética contemporánea y detalles únicos que reflejan la identidad vibrante de la ciudad.

Hotel 2

A solo unas cuadras, el Iberostar Waves Berkeley Shore se distingue por su espíritu descontracturado y un diseño que combina detalles vintage con una impronta contemporánea. Muchas de sus habitaciones ofrecen terrazas con vista a la vibrante Collins Avenue, invitando a los huéspedes a conectar con el ritmo urbano sin salir del hotel. Entre sus servicios destacados se encuentran una piscina climatizada en la azotea, un solárium con vista urbana y acceso a una zona de playa exclusiva a solo 200 metros del hotel.

>> Leer más: Turismo innovador: el campo y la revolucionaria experiencia de dormir en silos

Uno de los diferenciales de ambos alojamientos es justamente su zona de playa exclusiva, equipada con servicios pensados para el confort de parejas, familias o grupos de amigos. La experiencia se completa con propuestas gastronómicas centradas en sabores locales, bares con coctelería de autor y una atención personalizada que busca hacer de cada estadía un recuerdo memorable.

005-004-MIA_GAST_0003

La ciudad acompaña esa propuesta con una oferta inagotable. Playas amplias de arena blanca, bares de moda, galerías de arte, tiendas, parques y una gastronomía que refleja la diversidad de orígenes que conviven en Miami: desde cocina latina hasta fusiones asiáticas, pasando por clásicos locales y mercados orgánicos. Desde excursiones por la bahía hasta propuestas culturales y deportivas, la agenda es tan amplia como el perfil de quienes visitan la ciudad durante todo el año.

Además del confort y la ubicación, los hoteles integran el programa Wave of Change, una iniciativa orientada a ofrecer una experiencia sustentable, sin plásticos de un solo uso, con foco en el respeto por el entorno costero y en una atención personalizada que prioriza la calidad. También cuentan con gimnasio abierto las 24 horas, ideal para quienes no interrumpen su rutina incluso en vacaciones, y acceso inmediato a centros comerciales, puntos turísticos y vida nocturna.

005-006-MIA_POOL_0006 (1)

El alma de Miami se siente en los pequeños gestos: un trago en la terraza con vista al mar, un paseo entre las palmeras de Lummus Park, un atardecer reflejado en las líneas curvas de un edificio art déco. Alojarse en el corazón de South Beach es, también, una forma de conectar con esa energía que convierte a esta ciudad en un destino tan inolvidable como versátil.

Con una propuesta cuidada y dos hoteles que combinan diseño, funcionalidad y ubicación, Iberostar suma dos nuevas puertas de entrada al universo vibrante de Miami Beach. Una ciudad que nunca se duerme y que siempre invita a volver.

Noticias relacionadas
For Export es una agencia familiar, fundada en el año 1993 en la ciudad de La Plata.

Una agencia con historia y visión de futuro

Miami es un paraíso tropical que ofrece extensas playas, gastronomía de primer nivel, paisajes y lugares turísticos para que los viajeros recorran.

Miami más allá de la playa: el lado menos conocido del destino más caliente del sur

Ya hay fecha para la venta de pasajes del vuelo que conectará Rosario con Madrid.

Rosario-Madrid: ya hay fecha para comprar los pasajes del vuelo directo

Banco Nación lanzó una financiación exclusiva para viajes, que incluye vuelos, alojamiento y traslados.

Vuelve el espíritu del Previaje: nuevos beneficios para recorrer el país

Ver comentarios

Las más leídas

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Lo último

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región

Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Lo reveló la vicegobernadora Gisela Scaglia durante una inauguración en la escuela Nº 526 de Rosario, en el marco del Programa 1000 Aulas, de Educación

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
La Ciudad

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Newells: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Ovación
Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Newells y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Newell's y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Policiales
Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

La Ciudad
Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador
Policiales

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Policiales

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte