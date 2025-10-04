South Beach en clave art déco: dos hoteles para redescubrir Miami desde su corazón costero

Dos propuestas en South Beach invitan a experimentar esta ciudad más allá de la postal: historia, playas, diseño y una oferta cultural en constante movimiento.

Miami siempre tiene algo más para ofrecer. No importa cuántas veces se haya recorrido su paseo costero o se haya caminado por Ocean Drive: la ciudad se reinventa al ritmo del sol, la música, la arquitectura y una diversidad cultural que le da su sello propio . En ese escenario, Iberostar Beachfront Resorts propone dos alojamientos frente al mar que conjugan estilo, comodidad y acceso privilegiado a lo mejor de South Beach .

Ubicados a pocos metros uno del otro, el Iberostar Waves Miami Beach y el Iberostar Waves Berkeley Shore son dos alternativas para disfrutar de una estadía con identidad local y servicios pensados tanto para el descanso como para el entretenimiento. Ambos hoteles se integran con el icónico barrio Art Decó , cuyas fachadas redondeadas, colores pasteles y referencias a los años 40 conforman una postal reconocible en todo el mundo.

El Iberostar Waves Miami Beach, con su arquitectura de inspiración mediterránea y su encantador patio interior, cuenta con 80 habitaciones y una ubicación estratégica: a pocos pasos de la playa, del Miami Convention Center y de la movida cultural de la zona . Es una opción ideal para quienes combinan trabajo con placer, como también para parejas y familias que buscan estar cerca de todo sin resignar tranquilidad.

Las habitaciones, decoradas por artistas locales, fusionan comodidad con una estética contemporánea y detalles únicos que reflejan la identidad vibrante de la ciudad.

A solo unas cuadras, el Iberostar Waves Berkeley Shore se distingue por su espíritu descontracturado y un diseño que combina detalles vintage con una impronta contemporánea. Muchas de sus habitaciones ofrecen terrazas con vista a la vibrante Collins Avenue, invitando a los huéspedes a conectar con el ritmo urbano sin salir del hotel. Entre sus servicios destacados se encuentran una piscina climatizada en la azotea, un solárium con vista urbana y acceso a una zona de playa exclusiva a solo 200 metros del hotel.

Uno de los diferenciales de ambos alojamientos es justamente su zona de playa exclusiva, equipada con servicios pensados para el confort de parejas, familias o grupos de amigos. La experiencia se completa con propuestas gastronómicas centradas en sabores locales, bares con coctelería de autor y una atención personalizada que busca hacer de cada estadía un recuerdo memorable.

La ciudad acompaña esa propuesta con una oferta inagotable. Playas amplias de arena blanca, bares de moda, galerías de arte, tiendas, parques y una gastronomía que refleja la diversidad de orígenes que conviven en Miami: desde cocina latina hasta fusiones asiáticas, pasando por clásicos locales y mercados orgánicos. Desde excursiones por la bahía hasta propuestas culturales y deportivas, la agenda es tan amplia como el perfil de quienes visitan la ciudad durante todo el año.

Además del confort y la ubicación, los hoteles integran el programa Wave of Change, una iniciativa orientada a ofrecer una experiencia sustentable, sin plásticos de un solo uso, con foco en el respeto por el entorno costero y en una atención personalizada que prioriza la calidad. También cuentan con gimnasio abierto las 24 horas, ideal para quienes no interrumpen su rutina incluso en vacaciones, y acceso inmediato a centros comerciales, puntos turísticos y vida nocturna.

El alma de Miami se siente en los pequeños gestos: un trago en la terraza con vista al mar, un paseo entre las palmeras de Lummus Park, un atardecer reflejado en las líneas curvas de un edificio art déco. Alojarse en el corazón de South Beach es, también, una forma de conectar con esa energía que convierte a esta ciudad en un destino tan inolvidable como versátil.

Con una propuesta cuidada y dos hoteles que combinan diseño, funcionalidad y ubicación, Iberostar suma dos nuevas puertas de entrada al universo vibrante de Miami Beach. Una ciudad que nunca se duerme y que siempre invita a volver.