La Capital | Turismo | Miami

Miami más allá de la playa: el lado menos conocido del destino más caliente del sur

Wynwood, Little Havana y el Design District reflejan una ciudad que vive en transformación. Entre murales y tradiciones latinas, un recorrido que sorprende.

4 de octubre 2025 · 08:57hs
Miami es un paraíso tropical que ofrece extensas playas

Miami es un paraíso tropical que ofrece extensas playas, gastronomía de primer nivel, paisajes y lugares turísticos para que los viajeros recorran.

Siempre que se habla de Miami, la primera imagen suele estar dominada por playas soleadas, rascacielos frente a la bahía y shoppings abiertos como Lincoln Road. Pero quien se atreve a recorrer sus barrios descubre una ciudad mucho más rica, compleja y auténtica. Arte urbano, cocina multicultural, herencias latinas y propuestas de vanguardia hacen que cada visita sea distinta.

Wynwood: un museo vivo en las calles de Miami

Lo que hace 20 años era un área industrial abandonada, hoy es uno de los polos de arte urbano más reconocidos del mundo. Wynwood no solo deslumbra con sus murales en constante renovación: también alberga estudios de artistas locales, cervecerías independientes, ferias de diseño y eventos culturales que marcan agenda.

003-001-Wynwood

En el corazón del barrio, Wynwood Walls concentra obras de artistas internacionales. Pero más allá de este complejo, las calles están vivas, llenas de color y creatividad. La experiencia es más que visual: es sensorial y completamente inmersiva.

Little Havana: tradición cubana a flor de piel

Ubicado a pocos minutos del centro, Little Havana es un viaje al corazón de la comunidad cubana en Estados Unidos. La Calle Ocho es su eje simbólico y real, donde el aroma a café fuerte se mezcla con el sonido de la salsa y el golpeteo de los dominós en el histórico Domino Park.

Ahí, el tiempo parece detenerse entre tabaquerías, restaurantes con comida típica como la ropa vieja o los pastelitos, galerías de arte popular y cafés donde el español es la lengua predominante. Little Havana no es solo un barrio: es un testimonio vivo de migración, resistencia cultural y alegría caribeña.

004-001-design district
Little Havana mantiene vivo el pulso cultural cubano en Miami.

Little Havana mantiene vivo el pulso cultural cubano en Miami.

Design District: lujo, arte y arquitectura en cada esquina

Más al norte, el Design District ofrece una faceta completamente distinta. Aquí se combinan moda, diseño y arte contemporáneo en un entorno cuidado hasta el mínimo detalle. Firmas como Hermés, Cartier o Louis Vuitton conviven con galerías de arte, esculturas a cielo abierto y restaurantes liderados por chefs de renombre.

Es un barrio pensado para caminar, mirar y experimentar. Una mezcla entre shopping de alto nivel y paseo cultural, donde cada rincón está diseñado para sorprender.

>> Leer más: Curazao, un paraíso vibrante entre playas y cultura

Una ciudad que se saborea

Si hay algo que define a Miami es su identidad gastronómica multicultural. La ciudad es un crisol de cocinas, desde la caribeña hasta la andina, pasando por sabores centroamericanos, brasileros y del sur de Asia.

Los food halls, como el Time Out Market o el Lincoln Eatery, son ideales para probar varias propuestas en un solo lugar. Y quienes buscan experiencias más sofisticadas, encuentran en barrios como Brickell o Coral Gables algunos de los restaurantes más innovadores de EE.UU.

Platos con pescado fresco, arroces con coco, ceviches, parrilladas y cocina fusión latina convierten a la ciudad en un paraíso para foodies.

Viajar sin repetir: el alma de los barrios

Quienes ya estuvieron en Miami y creen conocerla, probablemente solo hayan explorado su superficie. La ciudad se transforma constantemente y sus barrios cuentan nuevas historias en cada visita. Hay vida más allá del mar y las compras, y está llena de identidad.

Miami, en su faceta urbana, deja ver una ciudad viva, compleja y con mil rostros. No se agota nunca. Cada rincón de esta cosmopolita ciudad cuenta algo diferente. Y cuanto más se la recorre, más se aleja del estereotipo y más se acerca a su esencia multicultural.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario, una vez reabierto el aeropuerto a fines de diciembre, Copa Airlines tendrá nueve vuelos semanales vía Panamá. Latam también dispondrá de nueve frecuencias semanales, cinco vía Lima, y otras cuatro con la nueva ruta vía San Pablo.

Cuándo ir

De noviembre a mayo el clima es más templado y se evita la temporada de huracanes. Para playa y sol, marzo a junio es ideal. Si el plan incluye parques en Orlando, de diciembre a febrero es el mejor momento.

Tips de viaje

Moverse por agua: el Miami Water Taxi conecta zonas clave y ofrece vistas panorámicas únicas por poco dinero.

Museos gratis: el PAMM y el Frost Science ofrecen días gratuitos al mes. Chequear antes de viajar.

Atardeceres con vista: bares en altura como Sugar o Juvia ofrecen vistas inolvidables y cócteles de autor.

Recorrer Coconut Grove en bici: es uno de los barrios más antiguos y verdes. Las bicis públicas permiten un paseo relajado y escénico.

Noticias relacionadas
La Feria Internacional de Turismo de las Américas reunió a casi mil stands el año anterior.

Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región

For Export es una agencia familiar, fundada en el año 1993 en la ciudad de La Plata.

Una agencia con historia y visión de futuro

Ya hay fecha para la venta de pasajes del vuelo que conectará Rosario con Madrid.

Rosario-Madrid: ya hay fecha para comprar los pasajes del vuelo directo

Banco Nación lanzó una financiación exclusiva para viajes, que incluye vuelos, alojamiento y traslados.

Vuelve el espíritu del Previaje: nuevos beneficios para recorrer el país

Ver comentarios

Las más leídas

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Lo último

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región

Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Lo reveló la vicegobernadora Gisela Scaglia durante una inauguración en la escuela Nº 526 de Rosario, en el marco del Programa 1000 Aulas, de Educación

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
La Ciudad

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Newells: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Ovación
Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Newells y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Newell's y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Policiales
Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

La Ciudad
Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador
Policiales

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Policiales

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte