Rosario-Madrid: ya hay fecha para comprar los pasajes del vuelo directo

La aerolínea World2Fly y la provincia firmaron un acuerdo para poner en marcha el primer vuelo directo. Los pasajes salen a la venta el 1° de diciembre.

Ya hay fecha para la venta de pasajes del vuelo que conectará Rosario con Madrid.

La conexión aérea directa entre Rosario y Madrid avanza a paso firme. Este lunes, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) , el gobierno de Santa Fe firmó un convenio con la aerolínea española World2Fly para concretar el primer vuelo sin escalas entre el aeropuerto local y Europa .

Será la primera vez en la historia que la terminal aérea de Fisherton cuente con un vuelo directo al Viejo Continente, lo que posiciona a Rosario como la tercera ciudad del país con este tipo de conectividad , detrás de Buenos Aires y Córdoba.

Según se confirmó oficialmente, los pasajes estarán disponibles a partir del 1° de diciembre y habrá dos frecuencias semanales, martes y jueves, con una capacidad de 432 asientos por vuelo. Las operaciones comenzarían en enero de 2026, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas , prevista para fin de año.

World2Fly pertenece al grupo Iberostar y ya opera vuelos de largo alcance a destinos como México, República Dominicana y Cuba. En el país, buscará sumar operaciones de temporada enfocadas en el turismo del verano , a partir de acuerdos comerciales con cada terminal.

El convenio firmado en la FIT se enmarca en una estrategia provincial de expansión de rutas internacionales, con incentivos fiscales orientados a atraer aerolíneas y potenciar tanto el turismo como el desarrollo productivo.

Mientras avanzan las obras de modernización de la pista, que permitirán recibir aviones de más de 300 pasajeros, el anuncio marca un hito para la conectividad aérea regional: Rosario da un paso firme hacia su reposicionamiento como puerta de entrada y salida al mundo.

Con esta apuesta, el gobierno santafesino busca consolidar a Rosario como un nodo estratégico en la red aérea internacional y ampliar las posibilidades de desarrollo económico y turístico en toda la región.

Lo que falta

El anuncio fue bien recibido por el sector turístico y empresarial, aunque aún resta que World2Fly confirme la operación efectiva una vez finalizadas las obras y definidos los términos comerciales. Aun así, el acuerdo representa un paso firme en una demanda histórica para la región.

Si se cumplen los plazos previstos, el primer vuelo Rosario–Madrid podría despegar en enero de 2026. Una nueva etapa en la conectividad aérea del interior del país está por comenzar.