Persiguiendo la excelencia: la trayectoria de trece años de Four Points

Four Points (Cuatro Puntos) celebra en 2024 trece años en el rubro. El nombre remite al origen, cuando en 2011 se reunieron cuatro jóvenes que venían de distintos emprendimientos turísticos. El devenir los encuentra con una importante estructura comercial de 24 puestos de trabajo, la propuesta de conocer más allá de los circuitos clásicos y una flamante actividad de gestión hotelera comercial en Mar de Las Pampas.

“La cultura de Four Points se basa en dar buen servicio, atención al cliente, buen ambiente de trabajo y para con el cliente buen trato y que se sienta cómodo a la hora de contratar. Generamos mucha afinidad con los clientes más allá de lo comercial, con muchos de ellos somos amigos”, detalla y destaca que fidelizar al cliente permite crecer por el boca a boca. “Hoy en día, por nuestra estructura, creo que somos la agencia de viajes más grande de Rosario. Y apostamos al rubro generando departamentos específicos como Aéreo, Sport y Eventos y Producto y Operaciones, entre otros, lo que nos permite tener capacidad de respuesta, asesoramiento, cotización”, explicó.

“Hoy estamos en un contexto bastante adverso, como en todo cambio de gobierno. En nuestro país hay un ciclo cada cuatro años, en los años de elecciones, y de acuerdo a los resultados la gente toma distancia, hay muchos condicionantes que no nos permiten realizar una comparación interanual”, explicó. El claro sobre oscuro se da frente a un año 2023 que les resultó muy bueno y hasta permitió tanto proyectos como nuevos puestos de trabajo, que ahora están supeditados a las condiciones de la economía.

Empuje joven

Four Points tiene la impronta de sus hacedores: jóvenes emprendedores con empuje y ganas de seguir proyectando e invirtiendo en el rubro. En sintonía está la presentación de su página web, que convoca a imaginar una nueva forma de viajar y que comienza induciendo al pasajero para que acuda a la oficina. “Eso da una calidez distinta y permite entender lo que quiere. Cuando uno no conoce al pasajero hablar personalmente permite dar respuesta a sus necesidades, si quiere conocer o descansar, o que sus hijos sean quienes disfruten; saber todo eso hace que se le pueda dar un servicio que se ajuste a sus necesidades, con la mejor relación producto y precio”, consideró.

“Los viajes se trabajan en conjunto entre el pasajero y nosotros, mientras más información nos da, mejor podemos asistirlo, según sus necesidades”, añadió. Además, destacó el crecimiento de distintos nichos dentro del rubro, como el que seduce a los fans de competencias deportivas a nivel mundial. Así organizaron viajes para ver la final de la Champions League; la Fórmula 1 en Abu Dhabi, en Monza (Italia) o en Interlagos (Brasil), además de básquet de la NBA (Estados Unidos), todos grandes eventos.

“A estos destinos conocidos hay que agregar convenciones y encuentros de actividades que uno no conoce, en lugares recónditos. O eventos sobre innovaciones, tecnología y desarrollo para el ámbito agropecuario y que posibilita viajes corporativos. Todos estos son nichos que trabajamos”, explicó.

La fiesta de los sentidos

Según Di Pangrazio, los viajes tienen condicionantes y contingencias que los exceden y que es justamente allí donde está la cintura, la flexibilidad y la labor de los agentes de viajes: “Hoy los viajeros potenciales forman un grupo más reducido y selecto, que busca buenos productos, son exigentes porque han viajado mucho y está formado por gente joven y de más edad”.

Four Points, propone una nueva forma de viajar. “Nos referimos a replicar y no quedarnos en los circuitos convencionales. La idea es que puedas vivir una experiencia distinta, hacer noche en la montaña, hacer el Camino Francés (Santiago de Compostela) por la región Cantábrica, conocer viñedos, lugares de gastronomía, embarcar en el Mar Mediterráneo y recorrer Palma de Mallorca (España) o de Cerdeña (Italia), estar en lugares donde se filmaron películas”, reseña. Y evoca su propia experiencia de navegar el Mar Rojo, el Canal de Suez, Alejandría (Egipto), hasta llegar a Roma. “Estos son viajes de experiencias únicas, y no circuitos convencionales que está muy bien para quienes deseen hacerlo”, enfatizó.

“Nosotros tratamos de inducir al pasajero a que conozca cosas nuevas, Que experimente el choque cultural y que se nutra de eso. Lo que se dice un viaje al interior de los sentidos”, sostiene.

“Un viaje te deja mucho en la cabeza”, acuña Di Pangrazio, y dice que, en la temporada actual, los destinos más solicitados son Caribe y Brasil, aunque ya hay muchos planificando Europa para abril-mayo y septiembre-octubre, y Estados Unidos por la Copa América.

Gestión Hotelera Comercial

Four Points gestiona todos los canales comerciales del complejo hotelero Villa Agostina, en Mar de las Pampas, un apart hotel de 27 unidades y capacidad para 101 personas. Con personal exclusivo para esta actividad, logran dar respuesta profesional a los interesados. “Es algo nuevo, estamos innovando y apostando al Departamento nuevo de Gestión Hotelera”, anunció Alejandro Di Pangrazio.