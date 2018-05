Nuevo parque submarino en Puerto Madryn

Un nuevo parque submarino se suma a las propuestas de buceo que ofrece Puerto Madryn. Se trata de un barco pesquero de 78 metros, que unas semanas hundieron para potenciar la práctica de actividades subacuáticas en el Golfo Nuevo.

Así, Puerto Madryn sigue sumando opciones para los buceadores nacionales y extranjeros que viajan a este destino natural en la Patagonia argentina.

Recientemente, la Cámara de Diputados de la Nación declaró a la Ciudad de Puerto Madryn como Capital Nacional del Buceo y las Actividades Subacuáticas. Este título responde a dos motivos según Carolina larracoechea, propietaria de la operadora Scuba Duba y secretaria de la Asociación de Operadoras de Buceo de Puerto Madryn: "Por un lado, se trata de un golfo de aguas transparentes, sin corrientes subacuáticas, con poco oleaje y profundidades que van de cuatro a 35 metros. Además, las temperaturas del mar oscilan entre los 10 y 21 grados, lo que permite el desarrollo de una gran diversidad de especies". "Por otro lado, Madryn primero fue conocido como destino de buceo, antes incluso que como destino de avistaje de ballenas. El promotor de esta actividad fue Jules Rossi, un buzo que trabajó con Jacques Cousteau, se enamoró de estas costas y decidió mudarse a la Argentina, instalandoentre los jóvenes locales la curiosidad por conocer el lecho marino".

Las actividades de buceo que se ofrecen en Puerto Madryn fueron diseñadas para todo público, ya que pueden realizarlas desde personas sin experiencia previa (no es necesario ni saber nadar) hasta buceadores expertos. Para principiantes, hay bautismo submarino, snorkeling con lobos y programas de buceo, que consisten en una clase teórica, una clase práctica y un buceo de poca profundidad. Para buzos deportivos, hay excursiones diurnas y nocturnas, en arrecifes naturales y artificiales de aguas frías, naufragios históricos y modernos, de aguas profundas y someras.

Otro servicio son los cursos de buceo, orientados a las personas que se inician en la actividad o que ya son buzos y quieren continuar su educación, ascendiendo niveles y mejorando su perfomance, con certificaciones internacionales que permiten bucear en cualquier lugar del mundo. Se brindan cursos desde el primer nivel deportivo (Open Water Diver) hasta Instructor de buceo, pasando por especialidades como buceo profundo, nocturno, orientación, búsqueda y recuperación de objetos, foto y video sub, buceo técnico, embarcado, de costa, con lobos marinos, y más.

Uno de los servicios estrella en Madryn es el buceo o snorkeling con lobos marinos. Se realiza en la reserva marina de Punta Loma, a unos 17 kilómetros del centro de Madryn, desde el 2005. Es un atractivo casi único en el mundo, ya que la frecuencia de interacción con los lobos es altísima por no tener depredadores naturales en la zona, como la orca o el tiburón blanco, y por ser una colonia permanente, es decir, que tiene lobos en el apostadero durante todo el año. Todos los años, en Puerto Madryn se realizan distintos encuentros relacionados con la actividad subacuática. Entre ellos destaca el Vía Crucis Submarino que se realiza en Semana Santa.

Sobre Puerto Madryn

La ciudad se encuentra ubicada en la costa noroeste de la provincia de Chubut, a sólo 100 kilómetros de la Península Valdés, área natural protegida por Unesco desde 1999. Se trata de una de las áreas biológicas más destacadas de la costa patagónica, por la presencia de ballenas francas, elefantes y lobos marinos, pingüinos de Magallanes, delfines, orcas y otras tantas especies de fauna terrestre y flora.

Algunos puntos turísticos cercanos son: la Isla de los Pájaros, Puerto Pirámides, Punta Delgada, Caleta Valdés y Punta Norte. Por otro lado, Puerto Madryn fue declarada Capital del Buceo por la cámara de diputados en la Argentina. Además cuenta con un Ecocentro, destinado a la interpretación de ecosistemas, el Museo Oceanográfico y de Ciencias Naturales, y el Museo Municipal de Arte, entre muchas otras alternativas culturales (Madryn.Travel)





Datos



Precios de referencia: La única aerolínea que vuela directo al aeropuerto de Madryn es Andes Líneas Aéreas, y el pasaje cuesta desde 2.276 pesos (ida y vuelta). Aerolíneas Argentina vuela a la ciudad vecina de Trelew, desde Buenos Aires y desde Córdoba directo, por 5.200 pesos (ida y vuelta).

El snorkeling con lobos marinos es una excursión que se extiende unas dos horas, incluye el equipo de snorkeling, traje de neoprén y la navegación hasta Punta Loma, y cuesta entre 2.000 y 2.800 pesos por persona. También se ofrecen buceos y bautismos.

El ingreso al área natural protegida Península Valdés cuesta 220 pesos para residentes nacionales. El ingreso a la colonia de pinguinos de Magallanes Punta Tombo cuesta 125 pesos para residentes nacionales.

Para hospedarse, una habitación con desayuno cuesta desde 2.500 pesos en base doble en un hotel cuatro estrellas, y desde 270 pesos por persona en dormis.

Para más información se puede consultar en www.madryn.travel