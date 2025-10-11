La Capital | Turismo | Viajes

Nanzer Viajes: más allá del destino, la clave está en el vínculo

Con 35 años de trayectoria, se afianzó como una agencia de viajes referente en la región, apostando al acompañamiento personalizado y a una evolución constante.

11 de octubre 2025 · 09:21hs
El equipo de Nanzer Viajes

El equipo de Nanzer Viajes, una agencia con más de 20 años en el mercado turístico.

Con más de tres décadas de experiencia, Nanzer Viajes es una de las agencias pioneras de la región. Fundada por Ángel Nanzer, nació como un emprendimiento con visión a futuro en un momento en que el turismo aún era incipiente a nivel local.

Hoy, con casa central en San Lorenzo y sucursales en Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Casilda y Chabás, la agencia mantiene su esencia familiar y cercana, pero con una mirada moderna y profesional sobre el negocio de los viajes. La clave: acompañar al pasajero antes, durante y después del viaje, generando vínculos reales y experiencias memorables.

–¿Cuántos años tiene la empresa?

Este año estamos celebrando 35 años de trayectoria.

–¿Cómo comenzaron?

La agencia nació como un emprendimiento de Ángel Nanzer. En ese momento, él tenía otra actividad, pero detectó que el turismo era un rubro con gran potencial, especialmente en una zona donde aún no estaba desarrollado. Así nació Nanzer Viajes, que con el tiempo se transformó en una de las primeras agencias de la región.

–¿Dónde están ubicados?

Nuestra casa central está en el corazón de San Lorenzo. Además, contamos con cuatro sucursales en Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Casilda y Chabás.

–¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

La cercanía y el trato personal. Nos involucramos desde el primer momento: acompañamos a los pasajeros en la preparación del viaje, estamos presentes durante la experiencia y, al regreso, compartimos sus vivencias. Para nosotros, no se trata solo de vender un viaje, sino de vivirlo junto a ellos.

–¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los servicios más solicitados son reservas de hoteles, emisión de vuelos, alquiler de autos y excursiones. Son herramientas que nos permiten armar viajes completos y personalizados.

–¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Los destinos más buscados siguen siendo el Caribe, Florida y Europa.

–¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso que está en auge entre sus clientes?

Aunque no es un destino nuevo, notamos un crecimiento importante en la demanda de Aruba. Está muy en auge por su clima, sus playas y la calidad del servicio.

–Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos trabajando en salidas grupales con circuitos innovadores. Nos enfocamos en propuestas que ofrezcan nuevas experiencias, que permitan el contacto con las comunidades locales, que promuevan el respeto por el medio ambiente y que estén alineadas con las buenas prácticas del turismo actual.

–Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

El modelo de agencia tradicional cambió. Hoy, los pasajeros tienen mucha información y muchas veces autogestionan parte de su viaje. Por eso, es clave ofrecer propuestas diferenciales y mantenerse en constante capacitación. Adaptarse es fundamental para seguir creciendo.

–¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos inspira ver cómo los viajes transforman positivamente a las personas y a las comunidades que las reciben, siempre que se trate de un turismo responsable y sostenible. Esa conexión real es lo que nos impulsa.

–¿Algo que quieran agregar?

Tenemos una gran oportunidad: incorporar nuevas tecnologías al servicio de los viajes, sin dejar de lado la atención humana, cercana y cálida que siempre nos caracterizó.

