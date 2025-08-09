Menos valijas extraviadas: América Latina reduce casi un 15% la pérdida de equipaje aéreo

Aerolíneas y aeropuertos implementan sistemas avanzados para mejorar la experiencia de los viajeros y agilizar la recuperación de valijas.

La región de América Latina redujo en casi un 15% la tasa de manejo incorrecto de equipaje durante 2024.

El transporte aéreo en América Latina y el Caribe consiguió en 2024 una importante reducción en la pérdida y mal manejo de equipaje, que cayó casi un 15% en comparación con el año anterior. Según el informe SITA Baggage IT Insights 2025, la tasa regional pasó de 6,43 a 5,5 maletas mal gestionadas por cada 1.000 pasajeros , gracias a una creciente inversión en tecnologías inteligentes y mejoras operativas, a pesar del aumento en el número de viajeros.

A nivel mundial, también se registraron avances. La tasa global de mal manejo bajó de 6,9 a 6,3 piezas por cada 1.000 pasajeros, representando una reducción del 67% desde 2007, pese a que el tráfico aéreo creció un 8,2% en 2024. En total, se reportaron 33,4 millones de valijas mal gestionadas, de las cuales el 66% fueron recuperadas y devueltas a sus dueños en menos de 48 horas , una señal clara de la mejora en la capacidad de respuesta de la industria.

El mayor problema continúa siendo el retraso en la entrega de maletas, que representa el 74% de los casos, aunque este porcentaje bajó desde el 80% del año anterior. Por su parte, las valijas perdidas o robadas constituyen un 8%, mientras que las dañadas o saqueadas aumentaron al 18% . La mayoría de los errores ocurren durante las transferencias entre vuelos (41%), seguidos por fallas en etiquetado, emisión de boletos y seguridad (17%), y problemas en la carga de equipaje (16%). Factores externos como retrasos aduaneros o condiciones climáticas suman un 10%.

En términos económicos, el mal manejo de equipaje le costó a la industria unos 5.000 millones de dólares en 2024, entre compensaciones, atención al cliente y pérdida de productividad . Por ello, la adopción de sistemas automatizados, seguimiento en tiempo real y análisis de datos es clave para seguir reduciendo errores y mejorar la experiencia del pasajero.

Entre las tecnologías destacadas figuran la integración de dispositivos como Apple AirTag con sistemas de rastreo como SITA WorldTracer®, que permite una recuperación más rápida y eficiente del equipaje, e innovaciones como la reprogramación automática de maletas sin intervención humana.

Además, el 42% de los pasajeros ahora cuenta con acceso a actualizaciones en tiempo real sobre su equipaje, y más de la mitad de las aerolíneas ofrece entregas automáticas y planea implementar tecnologías biométricas en los próximos años para facilitar y asegurar la gestión.

El informe destaca también la reciente aprobación del estándar Modern Baggage Messaging (MBM), que promete reducir un 5% adicional el mal manejo mediante la mejora en la calidad y uso compartido de datos para anticipar y prevenir problemas.

“La transformación tecnológica está haciendo que el manejo de equipaje sea cada vez más confiable y menos estresante para los pasajeros”, señaló Nicole Hogg, directora de Equipaje en SITA. Y cerró: “El futuro pasa por ofrecer una experiencia fluida y conectada, donde cada maleta importa”.