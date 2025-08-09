Damián Martínez y un emocionante recuerdo del título que logró con Central en 2023

Damián Martínez dialogó con La Capital en Tucumán y habló de la huella que dejó en su vida su paso por Central y el título conseguido

Damián Martínez vivirá una noche especial este sábado en Tucumán. Ya que por segunda vez desde que pasó por Central tendrá que enfrentar a los canallas, algo que le genera sensaciones encontradas.

El campeón 2023 le manifestó a La Capital en Tucumán: “Jugar contra Central me genera muchas sensaciones ya que allí pasé pasé cinco años. Tengo los mejores recuerdos y soy muy agradecido por haber vestido esa camiseta y usar esos colores. En Rosario el fútbol se vive con mucha pasión”.

“El título que logramos en 2023 con Central siempre me va a quedar grabado en mi corazón y es para toda la vida. Como decía Miguel Russo, “la Gloria no tiene precio”, continuó el defensor decano.

La huella que dejó su paso por el club

Además, su estadía en Central dejó una huella en la familia. “Mi hijo, que hizo todas las infantiles en el club, es muy canalla y toda la familia tiene un cariño especial con la institución”.

Finalmente expresó: “Hoy me debo a Atlético Tucumán y para nosotros el de este sábado es un partido muy importante, ya que tenemos que sumar. Luego, tenemos Copa Argentina ante Newell’s, que son partidos que no tienen revancha y vamos a hacer todo lo posible, también un poco por los hinchas de Central, de pasar de fase. Esperemos tener un gran partido ya que es una copa que da mucho prestigio”.

La ficha de Damián Martínez en Central

Nombre completo : Martínez, Damián Alberto

: Martínez, Damián Alberto Apodo : Gitano

: Gitano Lugar y fecha de nacimiento : Ciudad de Buenos Aires, 31 de enero de 1990

: Ciudad de Buenos Aires, 31 de enero de 1990 Puesto : Defensor

: Defensor Debut oficial en Central : 1 de febrero de 2020, vs. Independiente 0-5 (V)

: 1 de febrero de 2020, vs. Independiente 0-5 (V) Último partido oficial en Central : 14 de diciembre de 2024, vs. Belgrano de Córdoba 2-1 (L)

: 14 de diciembre de 2024, vs. Belgrano de Córdoba 2-1 (L) Partidos jugados : 153 (57 PG-46 PE-50 PP) (Titular: 143-Entró: 10-Salió: 64)

: 153 (57 PG-46 PE-50 PP) (Titular: 143-Entró: 10-Salió: 64) Goles : 9

: 9 Asistencias de gol : 10

: 10 Expulsiones : 2

: 2 Etapas en el club : 2020-24

: 2020-24 Títulos: Copa Liga Profesional 2023

El lateral campeón

Marcador de punta por derecha que tras jugar en San Lorenzo de Almagro (2009-10 y 2012-13), Independiente Rivadavia (2011), Aldosivi (2013-14), Defensa y Justicia (2014-16), Independiente (2016-17) y Unión de Santa Fe (2017-19), llegó al canalla a principios de 2020, debutando con Diego Cocca como DT.

Durante 2021 se afirmó en la titularidad, anotando también 4 goles, el último de ellos en la fecha 7 del Campeonato de Primera División a Newell's, igualdad en uno.

En las temporadas siguientes continuó como dueño del lateral derecho y se coronó campeón de la Copa Liga Profesional 2023. Dejó el club al finalizar 2024, habiendo sido titular en 143 de los 211 cotejos del club en sus cinco años de estadía, siendo su mayor período sin serlo de solo siete partidos sobre fines de su última temporada, lo que demuestra su capacidad para ganarse un lugar a base de esfuerzo. Prosiguió en Atlético Tucumán (2025-presente).