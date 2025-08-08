La Capital | La Ciudad | casamientos

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Por primera vez en la historia, la sede local de Gobernación fue escenario de uniones civiles, en el marco del programa “Casate con tu ciudad como testigo”.

8 de agosto 2025 · 13:00hs
Los enlaces matrimoniales se llevaron a cabo en el Salón Blanco.

Los enlaces matrimoniales se llevaron a cabo en el Salón Blanco.

Ocho parejas pasaron este viernes por la sede local del Gobierno de Santa Fe, en Santa Fe 1950, para dar el sí. Es que el programa “Casate con tu ciudad como testigo” sumó al Salón Blanco como nuevo espacio para celebrar enlaces matrimoniales.

En la oportunidad, estuvieron presentes el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza y la directora provincial de la Delegación Rosario, Andrea Soria; y el coordinador de la secretaría, Leandro Laspina.

Al respecto, Soria recordó: “Las primeras parejas que se han casado hoy en la Sede de Gobierno son quienes solicitaron hacerlo acá. Cuando inauguramos la Muestra de Colectividades hace ya unos dos meses, estaba el gobernador Maximiliano Pullaro y directamente personas que estaban allí, se lo propusieron y le pidieron casarse en la Sede".

En ese marco, resaltó que "el gobernador accedió. Y como desde el Registro Civil también se inició el programa 'Casate con tu ciudad como testigo', decidimos abrir el Salón Blanco y hoy comenzamos con estos casamientos y vamos a tratar de replicarlo en los próximos meses”.

Por su parte, Laspina explicó: “El programa lo llevamos a cabo desde el año pasado; se abrió una elección a la ciudadanía para ver en qué espacios públicos les gustaría casarse. También surge de una iniciativa del gobernador para que la gente se pueda apropiar de los espacios públicos”, subrayó.

“Los casamientos se han llevado a cabo en diferentes espacios públicos de la ciudad, como el Rosedal o el pasaje Matilde Luetich, donde la semana que viene vamos a lanzar la preinscripción para concretar más enlaces el 5 de septiembre”, adelantó Laspina.

La funcionaria dijo esto se va a formalizar a través de la página de la provincia, con una preinscripción “y después las parejas van al Registro Civil a llenar los formularios y llevar la documentación”.

Casate con tu ciudad como testigo

Los enlaces se desarrollaron en turnos cada media hora, desde las 9 hasta agotar los ocho turnos asignados. El Salón Blanco, ubicado en la sede de la Gobernación de la ciudad de Rosario, representa uno de los símbolos institucionales más relevantes de la provincia.

El programa “Casate con tu ciudad como testigo” propone que los matrimonios civiles se realicen en lugares de alto valor simbólico, con el objetivo de crear una experiencia especial para las parejas y, al mismo tiempo, revalorizar el patrimonio urbano y cultural de Santa Fe.

El costo de la ceremonia es el mismo que si se realizara en las oficinas del Registro Civil, siendo accesible para la mayoría de las parejas.

