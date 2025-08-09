La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: Jockey Club recibe a Old Resian en un nuevo capítulo del Regional del Litoral

La 12ª fecha del torneo regional de rugby comenzará a las 15.30. Además del clásico de Fisherton, Duendes visita a Santa Fe Rugby. GER tiene fecha libre

Pablo Mihal

9 de agosto 2025 · 06:10hs
Jockey Club recibe a Old Resian en las Cuatro Hectáreas. El verdiblanco intentará prolongar su racha y el tricolor de impedirlo.

El Regional del Litoral de rugby está cada vez más parejo, de hecho en cada fecha hay resultados que ya no sorprenden pero que en su momento fueron verdaderos batacazos. En ese sentido, este sábado se disputará la 12ª fecha del Top 9, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro, jornada en la que se destaca el partido que sostendrán en las Cuatro Hectáreas, Jockey Club (1º, 44 puntos) y Old Resian (6º, 24 puntos, con un partido menos).

El conjunto local, líder en soledad del certamen, enfrentará al tricolor desde las 15.30 en un encuentro que será dirigido por Federico Longobardi.

El conjunto verdiblanco viene de conseguir un ajustado triunfo de visitante ante Paraná Rowing (28-26), mientras que Old Resian vio postergado su partido ante Crai debido al fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio, jugador M19 de las filas del Gitano.

Los protagonistas

Para el encuentro de este sábado, el equipo de Federico Amelong alistará a Jano Fanjul, Carlos Beretta e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino e Ignacio Gallo; Damián Torino, Lucas Bur y Manuel Santi; Alejo Sugasti y Juan Baronio; Tomás Stein, Ignacio Dogliani (capitán), Fermín Vergara Oroño y Manuel Llunch; Joaquín Fanjul.

El tricolor, en tanto, saltará a la cancha con Máximo Maidana, Faustino Grynblat y Brian Sánchez; Facundo Gómez Paris y Ramiro Yanetti; Franco Lo Nostro, Gianfranco Speciale (capitán) y Ramiro Carcamo; Guido Candini y Víctor Jaef; Nahuel Pacheco, Ayrton Acevedo, Nahuel Romero y Mateo Farías; Luca Candini.

No menos importante es el cruce que tendrá lugar en la capital provincial, en el que Duendes (4º, 28 puntos) visitará a Santa Fe Rugby (3º. 32 puntos) bajo la supervisión de Damián Schneider.

De no mediar cambios, el verdinegro saldrá al campo de juego con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Lorenzo Colidio y Federico Ciancio; Ignacio Gandini, Matías Landi y Giuliano Buffarini (capitán); Valentín Larrazábal y Patricio Rodríguez Vidal; Juan Narvaja, Martín Pellegrino, Francisco Basso y Santiago Cáceres; Giuliano Francescángelli.

Otro cruce que los rosarinos mirarán de reojo será el que protagonicen Crai (8º, 18 puntos) y Estudiantes (2º, Estudiantes, 35 puntos) con el arbitraje de Joaquín Zapata.

Completando la jornada, Jockey Club Venado Tuerto (9º, 2 puntos) recibirá en el sur provincial a Paraná Rowing (7º, 20 puntos). Carlos Poggi es el árbitro designado para este encuentro. GER (5º, 28 puntos) tiene fecha libre.

Segunda división del Regional

En el marco de la 12ª fecha del torneo de Segunda División, Universitario (1º, 46 puntos) que recién viene de dejar el invicto la semana pasada ante su homónimo de Santa Fe, recibirá en el barrio Las Delicias a Los Caranchos (3º, 35 puntos) con el arbitraje de Bruno Masetti.

Logaritmo (6º, 20 puntos), en tanto, visitará a Círculo Rafaelino (7º, 18 puntos) bajo la supervisión de Fabián Prats, mientras que Provincial (5º, 20 puntos) tiene fecha libre.

Completan la fecha, Tilcara (2º, 38 puntos) v. Alma Juniors (4º, 32 puntos) y Gimnasia de Pergamino (9º, 6 puntos) v. Universitario de Santa Fe (8º, 14 puntos).

Astroturismo en Argentina: los dos destinos que figuran entre los mejores de Sudamérica para ver estrellas

Astroturismo en Argentina: los dos destinos que figuran entre los mejores de Sudamérica para ver estrellas

El sargazo es un problema real, pero no afecta a todas las playas del Caribe

"El sargazo es un problema real, pero no afecta a todas las playas del Caribe"

Vacaciones de invierno: cayó más del 10% el turismo interno respecto al año pasado

Vacaciones de invierno: cayó más del 10% el turismo interno respecto al año pasado

Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan

Desde la Administración Provincial de Impuestos se compensará a los contribuyentes cumplidores con los fondos obtenidos por el blanqueo

Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan
Máxima distinción: un psicoanalista rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Máxima distinción: un psicoanalista rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por Claudio Berón

Policiales

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
Política

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

