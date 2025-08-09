Rugby: Jockey Club recibe a Old Resian en un nuevo capítulo del Regional del Litoral

La 12ª fecha del torneo regional de rugby comenzará a las 15.30. Además del clásico de Fisherton, Duendes visita a Santa Fe Rugby. GER tiene fecha libre

Jockey Club recibe a Old Resian en las Cuatro Hectáreas. El verdiblanco intentará prolongar su racha y el tricolor de impedirlo.

El Regional del Litoral de rugby está cada vez más parejo, de hecho en cada fecha hay resultados que ya no sorprenden pero que en su momento fueron verdaderos batacazos. En ese sentido, este sábado se disputará la 12ª fecha del Top 9, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro, jornada en la que se destaca el partido que sostendrán en las Cuatro Hectáreas, Jockey Club (1º, 44 puntos) y Old Resian (6º, 24 puntos, con un partido menos).

El conjunto local, líder en soledad del certamen, enfrentará al tricolor desde las 15.30 en un encuentro que será dirigido por Federico Longobardi.

El conjunto verdiblanco viene de conseguir un ajustado triunfo de visitante ante Paraná Rowing (28-26) , mientras que Old Resian vio postergado su partido ante Crai debido al fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio, jugador M19 de las filas del Gitano.

Para el encuentro de este sábado, el equipo de Federico Amelong alistará a Jano Fanjul, Carlos Beretta e Ignacio Orsetti; Agustín Cansino e Ignacio Gallo; Damián Torino, Lucas Bur y Manuel Santi; Alejo Sugasti y Juan Baronio; Tomás Stein, Ignacio Dogliani (capitán), Fermín Vergara Oroño y Manuel Llunch; Joaquín Fanjul.

El tricolor, en tanto, saltará a la cancha con Máximo Maidana, Faustino Grynblat y Brian Sánchez; Facundo Gómez Paris y Ramiro Yanetti; Franco Lo Nostro, Gianfranco Speciale (capitán) y Ramiro Carcamo; Guido Candini y Víctor Jaef; Nahuel Pacheco, Ayrton Acevedo, Nahuel Romero y Mateo Farías; Luca Candini.

No menos importante es el cruce que tendrá lugar en la capital provincial, en el que Duendes (4º, 28 puntos) visitará a Santa Fe Rugby (3º. 32 puntos) bajo la supervisión de Damián Schneider.

De no mediar cambios, el verdinegro saldrá al campo de juego con Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Lorenzo Colidio y Federico Ciancio; Ignacio Gandini, Matías Landi y Giuliano Buffarini (capitán); Valentín Larrazábal y Patricio Rodríguez Vidal; Juan Narvaja, Martín Pellegrino, Francisco Basso y Santiago Cáceres; Giuliano Francescángelli.

Otro cruce que los rosarinos mirarán de reojo será el que protagonicen Crai (8º, 18 puntos) y Estudiantes (2º, Estudiantes, 35 puntos) con el arbitraje de Joaquín Zapata.

Completando la jornada, Jockey Club Venado Tuerto (9º, 2 puntos) recibirá en el sur provincial a Paraná Rowing (7º, 20 puntos). Carlos Poggi es el árbitro designado para este encuentro. GER (5º, 28 puntos) tiene fecha libre.

Segunda división del Regional

En el marco de la 12ª fecha del torneo de Segunda División, Universitario (1º, 46 puntos) que recién viene de dejar el invicto la semana pasada ante su homónimo de Santa Fe, recibirá en el barrio Las Delicias a Los Caranchos (3º, 35 puntos) con el arbitraje de Bruno Masetti.

Logaritmo (6º, 20 puntos), en tanto, visitará a Círculo Rafaelino (7º, 18 puntos) bajo la supervisión de Fabián Prats, mientras que Provincial (5º, 20 puntos) tiene fecha libre.

Completan la fecha, Tilcara (2º, 38 puntos) v. Alma Juniors (4º, 32 puntos) y Gimnasia de Pergamino (9º, 6 puntos) v. Universitario de Santa Fe (8º, 14 puntos).