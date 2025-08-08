La Capital | Información General | horario

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

El cronobiólogo Diego Golombek habló de por qué loso argentinos se levantan de noche y propuso una posible solución

8 de agosto 2025 · 09:15hs
Según el cientíico

Según el cientíico, el huso horario correcto para Argentina sería menos 4

Diego Golombek, cronobiólogo del Conicet, reconoció un hecho que hace tiempo está en debate: Argentina se encuentra en el huso horario incorrecto. Según el investigador, “a la Argentina le corresponde el huso horario menos 4". La diferencia tendría consecuencias en el bienestar de la población.

En una entrevista en la radio Splendid AM 990, Golombek explicó: “Ganaríamos mucho si adelantáramos la hora en la que nos corresponde por nuestro meridiano” y desarrolló la afirmación. Argentina se rige actualmente por el huso horario menos 3, el mismo que la punta de Brasil, pero no es el que le corresponde. Esto provoca un desfasaje en el ciclo natural de luz.

Según detalló el científico, recibir más luz solar durante las primeras horas del día es esencial para el organismo ya que es esta la que necesita el reloj biológico. "Cuanta más luz tengamos a la mañana, mejor será para el cuerpo", aseguró. En sintonía con el aprovechamiento de la luz, Golombek explicó que, además, "el cenar más temprano ayuda a que uno duerma mejor".

En el país “no es necesario tener más de un huso horario”, aclaró Golombek, considerando que todas las provincias se adaptarían positivamente al menos 4 que es el huso que más atraviesa a Argentina. Tampoco haría falta modificar el huso en función de la estación. De hecho, "en los países que se alterna el uso horario entre verano e invierno, una vez que se cambia, a la semana hay más accidentes de autos, el cuerpo tarda en acostumbrarse", relató. Pero sí “vale la pena reconsiderar estar en el huso horario correcto”.

>>Leer más: Un intendente rosarino fue quien estableció la hora oficial en todo el país

El horario del colegio

Analizando los horarios de la rutina, Golombek consideró que “la escuela secundaria empieza extremadamente temprano”. Es cierto que durante varios meses el horario de ingreso todavía es de noche y los alumnos no ven luz.

“Si vos cambiaras un cachito el horario de ingreso a la secundaria no solamente los pibes están de mejor humor sino que se enferman menos y las notas son mejores”, sostuvo el cronobiólogo .

Noticias relacionadas
Las instalaciones cuentan con WiFi, bicicleteros y baños, asegurando un espacio cómodo y accesible para toda la comunidad.

La Biblioteca Municipal de Granadero Baigorria ampliará su horario de atención de 7 a 19

El piloto de reserva de Aston Martin, Felipe Drugovich, de Brasil.

Fórmula 1: quién es el joven piloto sudamericano que reemplaza a Fernando Alonso en Hungría

formula 1: que le pasa a fernando alonso, que no se subio al auto y es duda en hungria

Fórmula 1: qué le pasa a Fernando Alonso, que no se subió al auto y es duda en Hungría

Franco Colapinto no está conforme con la temporada en Alpine, pero la viene peleando, como en Spa Francorchamps. Larga 17°.

Fórmula 1: qué días y horarios corre Franco Colapinto en Hungría

Ver comentarios

Las más leídas

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Lo último

La historia de la fanática de 100 años que buscará hoy conocer a Di María en Tucumán

La historia de la fanática de 100 años que buscará hoy conocer a Di María en Tucumán

Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

El portal del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

El "portal" del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Juan Domingo Ramírez había cumplido una condena por narcotráfico poco antes del ataque a balazos. También estuvo preso como miembro de Los Monos

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells
Cerraron los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Cerraron los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018
Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Ovación
Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Newells tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Newell's tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Policiales
Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells
Policiales

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

La Ciudad
Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro
El Mundo

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro

El glaciar Perito Moreno resistió, pero ahora pierde masa rápidamente
Información General

El glaciar Perito Moreno resistió, pero ahora pierde masa rápidamente

Construirán el mayor puente colgante del mundo entre Sicilia y la Italia continental
Información General

Construirán el mayor puente colgante del mundo entre Sicilia y la Italia continental

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak
Información General

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes
La Ciudad

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario
La Ciudad

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño
Ciudad

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen
Información general

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen

Con mis hijos no, un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI
Información General

"Con mis hijos no", un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI