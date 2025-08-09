Aerolíneas Argentinas transportó 1,2 millón de pasajeros en la temporada invernal

La compañía aérea informó que 965.000 pasajeros viajaron dentro del país y 298.000 lo hicieron a destinos regionales e internacionales.

Aerolíneas Argentinas cerró la temporada invernal transportando 1.262.000 pasajeros en toda su red de vuelos, según informaron desde la compañía. De ese total, 965.000 pasajeros viajaron dentro del país y 298.000 lo hicieron a destinos regionales e internacionales .

De acuerdo a lo señalado por la empresa, estas cifras igualan los resultados de la temporada 2024.

En el ranking por destinos, el primer lugar lo ocupó Bariloche, seguido por Córdoba, Mendoza, Neuquén, Ushuaia, Iguazú, Salta, San Pablo, Río de Janeiro, Tucumán y Comodoro Rivadavia. Estos destinos concentraron el 35% del total de pasajeros transportados .

En cuanto a los destinos internacionales, Punta Cana experimentó un crecimiento del 77%, mientras que Cancún registró un aumento del 11%. Por su parte, Miami, Madrid y Roma mantuvieron cifras similares a las del año pasado.

Para esta temporada, Aerolíneas dispuso una oferta con más de 330 vuelos diarios e incrementó frecuencias hacia destinos clave como Bariloche, Córdoba, Mendoza y otros, además de reforzar los vuelos desde Brasil hacia los destinos de nieve.

“En línea con sus políticas de productividad y eficiencia operativa, la compañía ajustó la oferta de asientos para alinearla con las proyecciones del período. Esta estrategia permitió sostener la cantidad de pasajeros transportados, logrando mejores índices de ocupación, especialmente en los destinos vacacionales”, indicaron desde la empresa.