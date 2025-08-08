"Tendría que darle otra patada a Di María": el recuerdo del técnico de Atlético Tucumán de un viejo incidente

Lucas Pusineri recordó una anécdota del debut de Fideo en primera división y dijo entre risas que la tendría que repetir.

El director técnico de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, con la amabilidad que siempre lo caracteriza, atendió a La Capital en la previa del partido que los canallas sostendrán este sábado ante Atlético. El DT decano está muy feliz por el presente de su equipo.

Aunque sabe que se le vienen dos partidos muy importantes de cara al futuro, donde en ambos tendrá a rivales rosarinos. Ya que tras el cotejo contra Central, el Decano se medirá con Newell’s, el próximo 13 de agosto en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pusineri fue uno de los jugadores que estuvo presente aquella noche del debut de Ángel Di María, el 14 de diciembre de 2005, cuando los auriazules igualaron 2 a 2 frente a Independiente en Avellaneda.

Las anécdotas de Lucas Pusineri

El DT Decano, compartió un par de anécdotas de ese partido: “Cuando estrenaron la serie de Di María, yo estaba haciendo otras actividades, y comenzaron a caerme un montón de mensajes de amigos y conocidos. Ya que una de las primeras imágenes que mostraron fue el primer foul que le hacen a Fideo de la cual yo soy el autor. Me le tiré con todo en un costado de la cancha y le di una flor de patada”, comentó.

“Me tendrían que dar una plaqueta por esa patada y le tendría que hacer otro foul antes del partido cuando lo vaya a saludar”, añadió Pusineri entre risas.

“Fideo nos dio muchas alegrías al pueblo argentino. Es muy gustoso verlo en el fútbol argentino, pero tenemos la necesidad imperiosa de ganarle”, dijo un poco más serio.

Uno de los dos goles de Independiente en aquel partido lo hizo Pusineri. Al respecto y luego que leyera la síntesis del partido que le aportó Ovación para refrescar la memoria expresó: “Me acuerdo del gol. Mirá lo viejo que soy que en ese partido como técnico de Central estaba Ángel Tulio Zof”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FerrettiGuille/status/1953935204609143274&partner=&hide_thread=false Simpático recuerdo de Pusineri, hoy DT de Atlético Tucumán. "A Di María le di la primera patada en el fútbol argentino" pic.twitter.com/qio1AXht4F — Guillermo Ferretti (@FerrettiGuille) August 8, 2025

Síntesis del debut de Ángel Di María

14 de diciembre de 2005

Independiente 2 – Central 2

Independiente: Oscar Ustari; Lorgio Alvarez (81' César Pereyra), David Abraham, Marcelo Méndez, Martín Pautasso; Lucas Pusineri, Sergio Orteman, Lucas Biglia, Emiliano Armenteros (45' Fabro); Sergio Agüero y Eduardo Bustos Montoya (74' Jeremías Caggiano).

DT: Julio César Falcioni

Central: Hernán Castellano; Ricardo Moreira, Ronald Raldes, Ramiro Fassi, Germán Rivarola (83' Diego Villagra); Andrés Díaz, Diego Calgaro (69' Damián Ledesma), Paulo Ferrari y Emiliano Vecchio (71' Angel Fabián Di María); Paulo Vitti y Marco Ruben.

DT: Ángel Zof

Goles: 61' Pusineri, 88' Fabro - 37' Vitti, 79' Ruben.

Compacto del partido