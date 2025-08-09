Tour East: un aliado estratégico en tierras asiáticas Con más de 50 años de trayectoria, Tour East es el receptivo que ofrece cada experiencia del circuito Dragones de Asia, con presencia en múltiples destinos. 9 de agosto 2025 · 10:21hs

Tour East Group opera en 12 países de Asia y ofrece servicios y experiencias de viaje únicas.

Con medio siglo de trayectoria y una sólida presencia en Asia, Tour East se posiciona como uno de los principales operadores receptivos de esa región. Fundada en 1972 y actualmente parte del reconocido Grupo JTB de Japón, esta empresa de gestión de destinos (DMC) cuenta con más de 30 oficinas propias en países clave como Vietnam, Tailandia, Camboya, Malasia, Singapur, Indonesia, Corea, Taiwán y Filipinas.

Su estructura regional permite centralizar operaciones y garantizar un estándar uniforme de calidad, con atención personalizada y soporte constante. “Lo que distingue a Tour East no es solo su cobertura, sino la experiencia integrada que ofrece desde el primero al último día, para que el viajero disfrute sin preocupaciones”, explican desde la agencia.

Especialistas en viajes a medida, servicios MICE y salidas grupales, Tour East combina el conocimiento de equipos locales con la mirada estratégica de una empresa con visión internacional. Su oferta incluye alojamiento en hoteles seleccionados, traslados, excursiones con guías de habla hispana, asistencia en destino y experiencias auténticas en cada lugar. La coordinación entre sus equipos permite diseñar itinerarios flexibles y completos que responden a las expectativas y preferencias de cada viajero.

005-002-Hoi An Ofrece alojamiento, traslados, guías en español y experiencias auténticas. Gracias al respaldo del Grupo JTB, cuenta con flota propia, reservas en tiempo real y proveedores confiables. Esta combinación de eficiencia operativa, atención personalizada y cobertura regional convierte a Tour East en un aliado estratégico para quienes buscan recorrer Asia con confianza y seguridad.

Ya sea para un recorrido cultural por templos milenarios o un circuito gastronómico por las cocinas más exóticas, Tour East transforma cada itinerario en una experiencia única. Fieles a su lema, “Perfect moments, always”: crear momentos únicos, en los destinos más fascinantes del mundo.