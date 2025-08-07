La Capital | Policiales | millones

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

La provincia ya había otorgado una recompensa de un millón pero sin resultados. El adolescente, de 15 años, desapareció en 2016 en el barrio Cabín 9.

7 de agosto 2025 · 19:45hs
El Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe ofrece el pago de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos para individualizar al o los autores de la posible desaparición forzada de Valentín Ezequiel Reales, de 15 años, ocurrida el 15 de noviembre de 2016 en barrio Cabín 9, al límite entre las ciudades santafesinas de Rosario y Pérez.

Su familia denunció que fue víctima de una banda criminal que operaba en la zona, pero hasta el momento se desconoce su paradero. El pedido se hizo ainstancias del fiscal general interino con funciones de coordinación en el Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo.

Tras el pedido del fiscal Arzubi Calvo ante, la Secretaría de Asuntos Penales del Gobierno de Santa Fe, a cargo de Lucía Masneri, determinó que el caso reunía los requisitos dispuestos en la Ley N°13.494, que creó el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas y el Fondo

Provincial de Recompensas.

La historia triste

Valentín Ezequiel Reales tenía 15 años y según informaciones de la investigación; fue parte de "Los cuatreros", una banda de jóvenes cercanos al delito asentados en el barrio Cabín 9 de Pérez. Cansado de distintas situaciones el chico contó su realidad y la del entorno ante la Justicia y a partir de su relato y una serie de allanamientos, varios de los integrantes de la pandilla terminaron tras las rejas.

El 15 de noviembre del 2016 el chico salió de su casa y nunca regresó. Los relatos que empezaron a circular en Cabin 9 ubicaron el cuerpo del chico en un campo cercano. Según comentaban lo habían torturado en una casa del barrio. Cuando los rescatistas llegaron y excavaron, solo quedaba una zapatilla manchada con sangre y se supuso que el cuerpo fue desenterrado la noche anterior al hallazgo porque alguien tuvo la información que se filtró sobre la medida judicial.

Leer más. Un millón de pesos por datos sobre el chico Valentín Reales

En el 2017 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia asignó una compensación de un millón de pesos para quien aporte datos "útiles, relevantes y decisivos" que llevaran a esclarecer el hecho. Esta vez se ofrece diez veces más con el mismo propósito.

El chico, antes de sus declaraciones judiciales, se mantuvo en la casa de una vecina del barro, que lo protegió hasta donde pudo:"Valentín fue un soldadito de los Cuatreros, desde los ocho años, vendía droga para ellos, acá en la plaza. Hasta que se hizo amigo de mi hija, y le empezamos a decir que una cosa era consumir y otra cosa vender. Vendía porros, merca, un poco de cada cosa, en la plaza frente a la comisaría y frente a la escuela", en su relato, en 2017, la mujer mostró su piedad "Le abrimos la puerta de mi casa porque nos daba lástima, cuando llegaba drogado, su madre lo dejaba afuera".

El pago

Se estipuló que el pago de la recompensa será abonado previo informe del representante del MPF y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos en relación al mérito de la misma. Del mismo modo, se procederá si fuese necesaria la distribución de la suma entre dos o más personas, a los fines de determinar los montos que correspondan a cada uno, según la utilidad y relevancia de la información que aporten para el esclarecimiento del hecho.

Leer más. Hallan restos óseos y suponen que son los del adolescente Valentín Reales

En la nueva gestión de recompensa se establece que la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación La información y los datos relativos a la causa podrán ser aportados al correo electrónico institucional [email protected], o en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), Unidad Fiscal Rosario, en la calle Mitre 601/621 y a las distintas sedes de Fiscalía en la provincia.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe trató el caso como de gravedad social. Pero como las medidas investigativas hasta el momento no arrojaron resultados positivos para obtener evidencia concreta que permita avanzar en el esclarecimiento del caso, conocer posible autor, autores o partícipes, se dispuso el ofrecimiento de la recompensa dineraria para aquellos ciudadanos que puedan aportar datos relevantes.∏

Por Martín Stoianovich

