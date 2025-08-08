El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

En pocas semanas ladrones se quedaron con un par de ruedas deportivas y tres pelotas oficiales de competencia que estaban guardadas en el estadio cubierto

En algo más de dos meses al plantel de básquet adaptado de Newell's sufrió robos dentro del club por casi 2 millones de pesos. El grupo de 19 deportistas amateurs sufrió un sensible golpe tras perder ruedas deportivas para sus sillas y tres balones oficiales que se utilizan en la liga nacional.

El primero de los hechos se dio cerca del 6 de junio . “Ese día nos dimos cuenta que nos faltaban dos ruedas deportivas de una silla de básquet ”, contó a La Capital Nahuel Meza, referente del plantel leproso.

Las ruedas robadas sólo sirven para disciplinas deportivas, son inútiles en las sillas de uso diario debido a su diseño especial con una maza y eje más fino, y se adaptan exclusivamente al cuadro de la silla de básquet . Los artículos robados están valuados en 1.2 millones de pesos el par.

El segundo robo fue el pasado 2 de agosto . Cuando llegaron al club a desarrollar su entrenamiento habitual se encontraron con el bolso donde se guardan las pelotas dañado y el faltante de tres pelotas oficiales, valuadas en 170 mil pesos cada una. Es decir, más de 500 mil pesos de pérdidas para el equipo.

Estos balones son utilizados en los partidos oficiales de la liga nacional, siendo Newell's el único equipo de Rosario que disputa este torneo, del cual participan instituciones de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, San Juan y San Luis, entre otras provincias.

Ambos robos fueron en el estadio Cubierto de Newell’s, donde el equipo debe dejar “todo atado con una cadena a las ventanas porque no tenemos un lugar físico y cerrado para dejar las cosas”, reconoció Meza.

Según relató Meza, al reclamar a las autoridades del club se encontraron con que las cámaras de seguridad registran sólo las 48 horas anteriores y al hecho de junio no llegaron a detectar ningún robo. En tanto, al de agosto, el ángulo de la cámara que llega al lugar no permite identificar quién ingresó al lugar ni cómo fue el mecanismo del robo.

Silla de ruedas NOB 8.8 Tipo de ruedas que fueron sustraídas al equipo de básquet adaptado de Newell's

Básquet adaptado

Desde la comisión directiva leprosa, ante el primer robo, le prometieron armar una jaula con candado y llave para que no se vuelva a repetir el mal trago, pero a más de dos meses del hecho no se concretó esta obra y volvieron a sufrir a los ladrones. “Volvieron a hacer la misma promesa, pero ya sabemos que va a seguir todo igual”, lamentó Meza.

Hoy el básquet adaptado de Newell’s está integrado por 12 deportistas del primer equipo, con atletas que van desde los 15 hasta los 56 años. Además, existe una escuela de este deporte con pequeños de entre 7 y 13 años. Los entrenamientos se desarrollan semanalmente en el Microestadio auxiliar, conocido como “El Panteón”.

Al ser el único equipo en Rosario que ofrece competencia, viste la camiseta roja y negra basquetbolistas de toda la ciudad y localidades aledañas. Cada elemento perdido en manos ajenas golpea un poco más en el intento de llevar adelante una actividad de vital importancia para ellos.

Cómo ayudar al equipo de Newell's

Ante la seguidilla de robos, Meza dejó a disposición el alias bancario de la disciplina: basquet.nob.74

También se pueden comunicar al 3415558922. “La única entrada de dinero es un bono que vendemos cuando Newell’s juega de local en los partidos de fútbol de primera división. Son 1.000 pesos”, reconoció Meza y dejó abierta la puerta a la solidaridad de la comunidad este viernes cuando la Lepra reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.

En la actualidad, la Liga nacional de básquet adaptado no se encuentra en competencia por inconvenientes en su organización, pero la próxima temporada tendrá a Newell's como representante rosarino.