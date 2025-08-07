La Capital | Economía | plazo fijo

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39% anual para atraer ahorristas

Las entidades financieras públicas y privadas mejoran sus rendimientos. Estas tasas superan ampliamente a las ofrecidas por las billeteras virtuales.

7 de agosto 2025 · 19:39hs
El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39% anual para atraer ahorristas

Tras el salto del dólar de los últimos días de julio y la suba de encajes dispuesta por el BCRA, los bancos siguen subiendo las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo. En esta nueva apuesta por atraer ahorristas, las entidades financieras ofrecen hasta 39% de interés anual.

El Banco Nación elevó los rendimientos por tercera vez en diez días. Este jueves, su tasa para plazos fijos online es del 37% anual. El 28 de julio, con el comienzo de la tensión en el dólar, la había subido de 30% a 33%. Luego, de 33% a 34,5%. Y ahora, la llevó a 37%.

Un recorrido similar tuvo la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo que ofrece el Banco Macro: en la actualidad ya está en 37,75 para colocaciones a 30 días. Sube a 38,25 para los depósitos a 60 días.

De esta forma, el principal banco público del país y uno de los privados más fuertes se suben a la competencia por la captura de los ahorristas con los bancos privados, ya que muchos de ellos vienen subiendo las tasas en las últimas semanas, a la par del alza del tipo de cambio.

Para frenar la tensión con el dólar, a prtir del 1º de agosto el BCRA subió los encajes bancarios, la porción de cada depósito o saldo en cuentas que las entidades financieras deben dejar depositada (o encajada) en el Banco Central como medida prudencial. Con el objetivo de frenar la corrida y “secar” de pesos el mercado, el BCRA jugó fuerte.

El impacto de esta oferta más generosa para los depositantes tiene como contrapartida un encarecimiento del crédito, ya que las tasas de interés suben en los dos sentidos. Así como se remuneran mejor los plazos fijos de los depositantes, también es más alto el costo de tomar un préstamo.

En los últimos días, esto ya se vio en líneas de financiamiento como el adelanto en cuenta corriente. Según datos del BCRA, la tasa promedio para los adelantos hoy supera el 56%; hace un mes atrás, era del 37%.

Qué tasa ofrece cada banco

Sin regulación alguna por parte del BCRA, los bancos están moviendo en forma constante sus rendimientos y la competencia es intensa. Hay bancos que ofrecen tasas más altas para determinado grupo de clientes, como los que contratan algún paquete de servicios particular. Otros suben la tasa a partir de un determinado monto en el depósito. También hay bancos que promocionan sus canales digitales con tasas más elevadas, tal como el caso mencionado del Provincia y Cuenta DNI.

Según la información publicada al cierre de hoy por el BCRA, las tasas (TNA) que ofrecen las entidades financieras por depósitos a 30 días son las siguientes:

  • Banco de la Nación Argentina: 37%
  • Banco Santander: 33%
  • Banco de Galicia: 36,25%
  • Banco Provincia de Buenos Aires: 35% (en Cuenta DNI, 39%)
  • Banco BBVA: 37,5%
  • Banco Macro: 37,7%
  • Banco Credicoop: 35%
  • ICBC: 34,6%
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 29%
  • Banco Bica: 37%
  • Banco CMF: 38%
  • Banco Comafi: 35%
  • Banco de Corrientes: 37%
  • Banco de Formosa: 30%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 38%
  • Banco del Chubut: 34,5%
  • Banco Del Sol: 37,5%
  • Banco Dino: 29%
  • Banco Hipotecario: 36%
  • Banco Julio: 29%
  • Banco Mariva: 38%
  • Banco Masventas: 22%
  • Banco Meridian: 38%
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36%
  • Banco VOII: 38%
  • Bibank: 36%
  • Crédito Regional Cía Financiera: 38%
  • Reba: 39%
