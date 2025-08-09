La Capital | La Ciudad | compras

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Hace seis meses el gobierno nacional habilitó la posibilidad de pagar con débito o QR usando la moneda estadounidense, pero las operaciones son aún escasísimas

9 de agosto 2025 · 06:15hs
La opción de pagar consumos en dólares con tarjetas de debito no seduce a los rosarinos.

Con poca oferta desde los comercios y menos demanda de sus clientes, la posibilidad de pagar compras en dólares con tarjetas de débito, crédito o código QR no termina de arrancar en Rosario. Según explican referentes de asociaciones y cámaras que nuclean a empresarios de distintos rubros, la mayoría aún no implementó esta modalidad que todavía presenta algunas dificultades operativas.

A principios de febrero pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la posibilidad de implementar pagos con tarjeta de débito, crédito y código QR en dólares. La medida habilitó a los comercios que deseen aceptar esa modalidad de pago a implementar esta modalidad.

Así, las empresas dedicadas al procesamiento de pagos debieron adaptar sus sistemas para que los usuarios puedan realizar pagos en dólares desde tarjetas de débito siempre y cuando tengan cuentas en esa divisa. Para completar el esquema, la Secretaría de Industria y Comercio habilitó a los comercios a mostrar los precios en dólares u otra moneda extranjera.

Si bien en algunos rubros -como el inmobiliario o turístico- ya venían aceptando el pago en dólares mediante billetes o transferencia, la novedad es que desde febrero esta transacción no implica una una operación cambiaria. El precio del producto o servicio a contratar se establece en dólares y el cliente debe tener los fondos necesarios para cubrir el importe en la caja de ahorro en esa moneda.

Entre los fundamentos de la comunicación del BCRA que habilitó la aplicación de pagos en dólares con tarjetas de débito se destaca que las medidas están “destinadas a fomentar la competencia de monedas con el objeto de permitir que las personas y los comercios puedan utilizar la moneda que deseen en sus transacciones cotidianas”.

Una primera experiencia en el marco de una política económica bimonetaria, donde dos monedas circulan simultáneamente, permitiendo a los usuarios realizar transacciones en cualquiera de ellas.

Sin embargo, a casi seis meses de entrada en vigencia esta medida, en Rosario son pocos los comercios que la están implementando y los que ya la incluyeron tuvieron pocas operaciones bajo esta modalidad, de acuerdo a una consulta realizada por La Capital a referentes de distintos rubros.

La escasa adhesión al nuevo sistema se manifiesta también en las vidrieras de agencias de viajes, venta de productos de electrodomésticos o de consumo masivo, donde es difícil encontrar carteles con los precios en dólares. Tampoco los vendedores ofrecen la posibilidad de pagar en dólares usando las tarjetas.

Dólares sólo por transferencia

Las agencias de viajes están acostumbradas a manejar operaciones en dólares, especialmente cuando se ofrecen servicios internacionales. Aun así, los medios de pago son el efectivo o las transferencias entre cuentas en dólares.

"La modalidad de pago con tarjeta en dólares todavía es poco conocida. La gente que contrata viajes internacionales paga los servicios en dólar billete o a través de transferencia. Las tarjetas se emplean en destino para pagar sus compras que, cuando vuelven, pagan con billetes en el cajero del banco para ahorrarse el 30 por ciento de la percepción de Arca (ex-Afip) por ganancias o bienes personales. Así ahorran esa diferencia", explica Cristina Carbonari, presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), que brinda asesoramiento, gestión de trámites capacitación y formación de recursos humanos para los prestadores de servicios turísticos

Carbonari apunta que si bien las cotizaciones de los viajes internacionales se realizan en dólares, la mayoría de las agencias de la ciudad no implementaron el pago con tarjetas en esa moneda. "Algunas empresas que se manejan online sí están empezando a ofrecer esa posibilidad a través de sus redes, pero acá no lo he visto concretado", señala, y destaca que "ninguno de los pasajeros o clientes de la agencia me han consultado por esta modalidad".

La prehistoria del bimonetarismo

"Estas medidas del gobierno buscan flexibilizar el uso de otros medios alternativos de pago, en este caso que puedas optar por otras monedas, en este caso el dólar. Pero todavía estamos en la prehistoria del bimonetarismo", considera Claudio Sexer, presidente de la Cámara de Comerciantes de Artefactos para el Hogar, que agrupa a empresas que venden electrodomésticos, muebles y otros artículos de uso doméstico.

Según explica, para que los comercios puedan disponer de esta forma de pago los bancos y las billeteras virtuales tienen que ofrecer el servicio, "pero aún resulta caro para los usuarios".

Pero además, dice, existe una cuestión cultural. "Nuestros clientes ni siquiera preguntan por esta posibilidad. Tienen los dólares guardados y te pagan con dólar billete o los cambia y te paga en pesos. La gente se ha acostumbrado hace 60 años a guardar el dólar billete y paga en billete", explica.

Por último, agrega un dato no menor, "pagar en dólares con tarjeta no tiene ningún beneficio impositivo para el usuario".

En el caso de los productos de consumo masivo, la opción de implementar sistemas que permitan el pago en dólares con tarjetas no resulta aún atractiva, sobre todo porque no consideran que esta operatoria sea muy valorada por sus clientes.

"Nuestros socios no han implementado esta modalidad de pago", señala Sergio Cassinerio, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región, la entidad que representa a hipermercados, supermercados y autoservicios independientes, de capitales locales.

El empresario advierte que la posibilidad de pagar en dólares usando los plásticos "no sería masiva, ya que las personas tendrían que tener una caja de ahorro en dólares para poder pagar en esa moneda". De hecho, abunda, "al menos hasta ahora los clientes no nos han preguntado por esa modalidad" que por ahora sólo aparece como un plan "a futuro".

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Di María en Tucumán: el recibimiento al campeón desde la mirada de un ex-Central

Di María en Tucumán: el recibimiento al campeón desde la mirada de un ex-Central

