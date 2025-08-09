Vacaciones de invierno: cayó más del 10% el turismo interno respecto al año pasado

El receso invernal movilizó a 4,3 millones de turistas y generó un impacto económico de $1,5 billones, un 11,2% menos que en 2024, según CAME.

Las vacaciones de invierno 2025 dejaron un impacto económico estimado de $1,5 billones (u$s1.163 millones), según datos del sector. El movimiento turístico fue significativo, con 4,3 millones de personas que viajaron por el país, pero resultó un 10,9% menor al del invierno pasado, afectado por la pérdida de poder adquisitivo , la caída del turismo receptivo y condiciones climáticas poco favorables.

De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , la estadía media bajó de 4,1 a 3,9 días, mientras que el gasto diario por turista promedió los $89.236, un 4,8% superior al año anterior a precios constantes . No obstante, el impacto económico total fue un 11,2% menor que en 2024, también a precios reales.

Se consolidó el protagonismo del turismo interno, favorecido por el desdoblamiento del receso escolar, aunque con una composición distinta: mientras los sectores de mayores ingresos eligieron viajar al exterior , el turista nacional optó por escapadas más cortas, promociones y destinos accesibles.

Uno de los datos que anticipó esta tendencia fue el Hot Sale de mayo, en el que más del 50% de las ventas fueron a destinos internacionales . El último informe del INDEC confirmó que los viajes al exterior crecieron un 67% interanual en el primer cuatrimestre.

Los destinos más elegidos en pleno invierno

Los destinos más buscados fueron los clásicos de invierno: Bariloche, Puerto Iguazú, las sierras de Córdoba, Ushuaia, San Martín de los Andes, Mendoza, Salta y El Calafate, junto a complejos termales en Entre Ríos y Santiago del Estero.

Córdoba fue una de las provincias con mayor movimiento: más de 500.000 turistas en la primera quincena, con picos de ocupación del 90% en Villa General Belgrano y Villa Carlos Paz. Ciudad de Buenos Aires mantuvo un flujo constante, apoyada en una oferta cultural gratuita muy amplia.