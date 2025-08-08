Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro Ante las consultas, el Tribunal Electoral de Santa Fe salió a aclarar cuándo se depositará el dinero 8 de agosto 2025 · 15:14hs

Autoridades de mesa en las elecciones del 29 de junio

Las autoridades de mesa de las últimas elecciones en Santa Fe aguardan el pago por el trabajo realizado en los comicios del 29 de junio. Los mensajes en las redes sociales y grupos de Whatsapp se replican y acumulan con la misma consulta: ¿cuándo se abona el día de las elecciones?

Según pudo averiguar La Capital, la intención del Tribunal Electoral de Santa Fe, encargado de enviar el dinero a las autoridades de meses, es abonar los 70 mil pesos correspondiente durante la próxima semana. Demoras en trámites administrativos ralentizan la situación, pero “dentro de este mes se va a pagar”, aseguró Pablo Ayala, secretario electoral, los encargados de las elecciones en Santa Fe.

Las inquietudes de quienes fueron parte de los comicios, recibieron a los votantes y contaron cada sufragio nace porque en las elecciones Paso legislativas y para Convencional Constituyente el pago se dio a los 30 días. En este caso, desde el 29 de junio ya pasaron más de 40 días.

Cabe recordar que el mecanismo de cobro se inicia cuando el Tribunal Electoral informa la cantidad de autoridades en los comicios, el Banco de Santa Fe corrobora quienes están habilitados a cobrar por homebanking y luego se eleva al Ministerio de Economía de la provincia. La cartera que dirige Pablo Olivares envía los fondos al Tribunal Electoral, que se encarga de depositar a cada beneficiario su correspondiente pago.

Según datos del Tribunal Electoral de Santa Fe, casi 30 mil santafesinos esperan por el cobro de la jornada donde se elegieron concejales y autoridades comunales en ciertas jurisdicciones. ¿Cuánto cobran las autoridades de mesa? La remuneración asignada por el Tribunal Electoral de la provincia incluye la asistencia a los locales, el refrigerio y la capacitación con los siguientes montos: Jefe departamental: $70.000 Jefe de fracción: $60.000 Jefe de local: $85.000 Autoridad de mesa y asistentes de escrutinio: $70.000

Asistente escolar: $50.000