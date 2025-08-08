Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el mensaje del presidente será, a las 21, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada

El presidente Javier Milei dará esta noche un mensaje por cadena nacional para referirse a los vetos a las leyes del Congreso y la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el miércoles pasado en la Cámara de Diputados.

Lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el Inta y el Inti, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

"No voy a hablar de los vetos y lo que ocurrió en el Congreso. Hoy, a las 21, hay una cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación, precisamente haciendo alusión a la pregunta que me hacés ", dijo Adorni en respuesta a una consulta periodística.

>> Leer más: Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Hospital Garrahan y universidades

Derrota de Milei en Diputados

El miércoles el gobierno sufrió una dura derrota en la Cámara de Diputados, donde perdió doce votaciones consecutivas. La oposición logró darle media sanción a la ley de financiamiento universitario, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan y la derogación de decretos clave para el Ejecutivo vinculados con Vialidad, el Inti, el Inta y los institutos culturales.

La oposición en el Congreso logró durante la sesión emplazar a las comisiones correspondientes a tratar los proyectos de aportes del tesoro nacional (ATN) y combustibles impulsados por todos los gobernadores, que ya fueron aprobados por el Senado.

Si embargo, desde la Casa Rosada adelantaron que vetarán todas las iniciativas aprobadas bajo el argumento que "afectan el equilibrio fiscal", como ocurrió con el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad.

La oposición insistirá en dejar sin efecto los vetos presidenciales, para lo cual necesitan sumar el rechazo de dos tercios de ambas Cámaras.