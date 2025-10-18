Más que turismo: vivir viajes que conectan y transforman

Con presencia en América, Europa y Asia, Special Tours apuesta a experiencias con contenido y sentido: propuestas que vuelven cada viaje una vivencia cultural.

Special Tours invita a descubrir el mundo a través de viajes culturales que revelan la esencia de cada destino.

Desde hace más de 50 años, Special Tours , turoperador internacional de Ávoris Corporación Empresarial, acompaña a viajeros hispanohablantes en circuitos que van más allá de lo superficial. Su especialidad son los viajes culturales que buscan revelar la esencia de cada destino , combinando historia, arte y tradiciones con un enfoque local profundo.

Los programas cubren Europa, Medio Oriente, América, Asia y Oceanía , y se enfocan en contar historias, brindar contexto y ofrecer miradas desde adentro, siempre con guías especialistas que priorizan la inmersión y el confort.

La filosofía de Special Tours sostiene que el mundo se entiende mejor recorriéndolo con tiempo y criterio. Por eso, cada itinerario equilibra visitas guiadas con momentos libres para disfrutar a propio ritmo . La flexibilidad es un valor: hay opciones para quienes visitan Europa por primera vez, para quienes buscan destinos poco explorados como los Balcanes o Uzbekistán, y también para quienes prefieren descubrir el Japón auténtico.

La empresa es referente en países como México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina , desde donde miles de viajeros confían cada año en sus propuestas.

El factor humano, motor del viaje

Lo que distingue a Special Tours es su equipo: guías, coordinadores y planificadores que no solo conocen a fondo los destinos, sino que saben conectar con los viajeros, transmitiendo pasión y confianza. “No vendemos plazas, ofrecemos seguridad y respaldo”, dice Alejandro Lavín, director comercial global. Esa atención personalizada y el nivel de detalle son claves para que muchos pasajeros vuelvan año tras año y para que agencias de viajes elijan trabajar con la marca.

Como parte de Ávoris, Special Tours dispone de tecnología avanzada y una red global de proveedores que garantizan precisión y calidad operativa. En los últimos años, reforzó su presencia en Asia Central y selló alianzas con operadores locales, siempre con una mirada puesta en la autenticidad y el turismo sostenible.

Entre sus fortalezas está la variedad: circuitos clásicos, rutas temáticas de música, literatura o gastronomía, escapadas urbanas, viajes de autor con expertos y propuestas para seniors, familias o viajeros solos. Todos incluyen alojamientos cuidadosamente seleccionados, guías en español, traslados, entradas y la opción de personalizar etapas.

Con la mirada puesta en expandirse hacia nuevos mercados en Europa y Asia, Special Tours mantiene su esencia: ofrecer una experiencia que transforme el viaje en aprendizaje y conexión. En un mundo donde viajar a veces se vuelve apresurado, esta marca apuesta por un turismo que deja huella, que invita a mirar más allá de la postal y a vivir con sentido.

Porque el mejor viaje no es el que acumula fotos, sino el que enriquece el alma.