La Capital | Turismo | turismo

Más que turismo: vivir viajes que conectan y transforman

Con presencia en América, Europa y Asia, Special Tours apuesta a experiencias con contenido y sentido: propuestas que vuelven cada viaje una vivencia cultural.

18 de octubre 2025 · 07:51hs
Special Tours invita a descubrir el mundo a través de viajes culturales que revelan la esencia de cada destino.

Special Tours invita a descubrir el mundo a través de viajes culturales que revelan la esencia de cada destino.

Desde hace más de 50 años, Special Tours, turoperador internacional de Ávoris Corporación Empresarial, acompaña a viajeros hispanohablantes en circuitos que van más allá de lo superficial. Su especialidad son los viajes culturales que buscan revelar la esencia de cada destino, combinando historia, arte y tradiciones con un enfoque local profundo.

Los programas cubren Europa, Medio Oriente, América, Asia y Oceanía, y se enfocan en contar historias, brindar contexto y ofrecer miradas desde adentro, siempre con guías especialistas que priorizan la inmersión y el confort.

De turistas a viajeros con experiencia

La filosofía de Special Tours sostiene que el mundo se entiende mejor recorriéndolo con tiempo y criterio. Por eso, cada itinerario equilibra visitas guiadas con momentos libres para disfrutar a propio ritmo. La flexibilidad es un valor: hay opciones para quienes visitan Europa por primera vez, para quienes buscan destinos poco explorados como los Balcanes o Uzbekistán, y también para quienes prefieren descubrir el Japón auténtico.

La empresa es referente en países como México, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina, desde donde miles de viajeros confían cada año en sus propuestas.

El factor humano, motor del viaje

Lo que distingue a Special Tours es su equipo: guías, coordinadores y planificadores que no solo conocen a fondo los destinos, sino que saben conectar con los viajeros, transmitiendo pasión y confianza. “No vendemos plazas, ofrecemos seguridad y respaldo”, dice Alejandro Lavín, director comercial global. Esa atención personalizada y el nivel de detalle son claves para que muchos pasajeros vuelvan año tras año y para que agencias de viajes elijan trabajar con la marca.

Como parte de Ávoris, Special Tours dispone de tecnología avanzada y una red global de proveedores que garantizan precisión y calidad operativa. En los últimos años, reforzó su presencia en Asia Central y selló alianzas con operadores locales, siempre con una mirada puesta en la autenticidad y el turismo sostenible.

Entre sus fortalezas está la variedad: circuitos clásicos, rutas temáticas de música, literatura o gastronomía, escapadas urbanas, viajes de autor con expertos y propuestas para seniors, familias o viajeros solos. Todos incluyen alojamientos cuidadosamente seleccionados, guías en español, traslados, entradas y la opción de personalizar etapas.

Con la mirada puesta en expandirse hacia nuevos mercados en Europa y Asia, Special Tours mantiene su esencia: ofrecer una experiencia que transforme el viaje en aprendizaje y conexión. En un mundo donde viajar a veces se vuelve apresurado, esta marca apuesta por un turismo que deja huella, que invita a mirar más allá de la postal y a vivir con sentido.

Porque el mejor viaje no es el que acumula fotos, sino el que enriquece el alma.

Noticias relacionadas
Javkin cree que la demanda hotelera seguirá subiendo a nivel local.

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Viajes Pacífico es un operador de turismo receptivo en el Perú con más de 40 años de experiencia en el mundo.

Viajes pacífico, la mirada local que convierte cada momento en una vivencia inolvidable

El alojamiento está situado a pocos pasos de la Praia do Canto, de la Rua das Pedras y del centro de Búzios.

Vila do Mar, esencia buziana con alma rosarina

El equipo al frente de la agencia Viajemos se afianza y crece en un sector con gran movimiento.

Confianza, atención y cercanía: el valor detrás de cada viaje

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Lo último

Vila do Mar, esencia buziana con alma rosarina

Vila do Mar, esencia buziana con alma rosarina

Confianza, atención y cercanía: el valor detrás de cada viaje

Confianza, atención y cercanía: el valor detrás de cada viaje

Más que turismo: vivir viajes que conectan y transforman

Más que turismo: vivir viajes que conectan y transforman

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El parlamento local aprobó un proyecto para impulsar la vuelta en funcionamiento de la embarcación que sigue anclada en la isla El Charigüé a la espera de fondos para su rehabilitación

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ovación
El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Policiales
Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La Ciudad
Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela