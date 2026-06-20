Más confort sin llegar a Business: así será la nueva Economy Plus de Aerolíneas Aerolíneas Argentinas lanzará Economy Plus, una nueva categoría para vuelos internacionales de larga distancia que ofrecerá beneficios exclusivos 20 de junio 2026 · 09:39hs

Lanzan una nueva categoría de viaje entre económica y Business para vuelos internacionales de larga distancia.

Los pasajeros que vuelen al exterior con Aerolíneas Argentinas tendrán una nueva alternativa a partir de noviembre. La compañía anunció el lanzamiento de Economy Plus, una categoría que se ubicará entre la clase económica tradicional y Business, con servicios y comodidades adicionales para los vuelos de larga distancia.

La nueva propuesta estará disponible desde el 1 de noviembre en los Airbus A330 que operan las rutas hacia Madrid, Roma, Miami, Cancún y Punta Cana. Sin embargo, los pasajes ya pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta de la empresa.

Según informó la aerolínea, Economy Plus fue diseñada para quienes buscan una experiencia de viaje más confortable sin afrontar el costo de una tarifa Business. Para ello contará con un sector exclusivo dentro de la cabina, ubicado entre las filas 14 y 17 de las aeronaves.

Entre las ventajas se destacan un mayor espacio entre asientos, embarque prioritario y un servicio a bordo diferenciado. Los pasajeros también recibirán un kit de amenidades exclusivo, manta y almohada especiales, además de apoyacabezas distintos a los disponibles en la clase económica convencional.

La nueva categoría incorporará además beneficios vinculados al programa de fidelización Aerolíneas Plus. Quienes viajen en Economy Plus acumularán una mayor cantidad de millas y podrán acceder al Salón Cóndor con un descuento del 30%. La incorporación de esta clase sigue una tendencia que ya adoptaron numerosas compañías aéreas internacionales.