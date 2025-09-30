Bariloche a la Carta: una propuesta gastronómica para el próximo fin de semana largo

Entre el 6 y el 12 de octubre se realizará la 12ª edición del evento gastronómico del que participarán más de 80 restaurantes y bares de la zona

Bariloche a la Carta, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Patagonia.

El próximo 6 de octubre comenzará la 12ª edición de Bariloche a la Carta (Balc), evento gastronómica que se consolidó en la región patagónica como una propuesta turística. Se extenderá hasta el domingo 12, en el marco del fin de semana largo, y culminará con una feria en el Centro Cívico .

San Carlos de Bariloche volverá a ser sede de uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. Durante una semana, visitantes de todo el país podrán recorrer un circuito de más de 80 restaurantes y bares.

Cada local presentará un menú especialmente diseñado y con precios promocionales. También habrá hoteles adheridos al evento que ofrecerán descuentos para los visitantes.

Bariloche a la Carta reúne lo mejor de la cocina patagónica. Participarán destacados chefs reconocidos por su creatividad. Cada menú será elaborado con productor regionales.

El programa también incluye clases magistrales y cenas Pop UP exclusivas con figuras de la gastronomía nacional. Además habrá posibilidad de participar de catas y degustaciones gratuitas, abiertas al público general.

El cierre será entre el 10 y el 12 de octubre con la feria gastronómica en el Centro Cívico de Bariloche. El festival convocará a más de 200 productores y emprendedores. También habrá eventos musicales y exposiciones culturales.

Desde Bariloche a la Carta presentan el evento como "una invitación a viajar, descubrir y disfrutar". "Una oportunidad única para acercarse a la identidad gastronómica patagónica y vivir Bariloche como la capital de la cocina del sur argentino".

