Las novedades y sorpresas que se vienen en Disney en 2025

En esta nota, un pantallazo de lo mucho que está por llegar en 2025, ofreciendo aún más razones para visitar este icónico y deslumbrante destino.

Las sorpresas que Disney World tiene preparadas para 2025

Una de las sorpresas es que Epcot presentará el nuevo Test Track by General Motors. Los jugadores podrán diseñar y probar sus propios vehículos, así que estarán sometidos a una adrenalina constante. En el caso de que las pistas no sean de su interés, podrán probar el Spaceship Earth Lounge, un exclusivo espacio para relajarse y disfrutar de vistas fuera de órbita.

Otra de las novedades se podrá encontrar en Animal Kingdom Theme Park, donde el teatro del Árbol de la Vida presentará el estreno de su nueva producción en 4D, "Zootopia: Better Zoogether!". Las familias podrán unirse a su manada favorita de la exitosa película de Walt Disney Animation Studios, incluidos Judy Hopps, Nick Wilde y muchos más, para una nueva y emocionante historia salvaje.

Durante su visita a Animal Kingdom están invitados a “ir a buscar ese dinosaurio” en Dinosaur. Esta atracción cerrará sus puertas para dar paso a la nueva tierra Tropical Americas, por lo que 2025 es el último año para verlo antes de que se extinga.

Uno de los parques más famosos de Disney es Magic Kingdom Park. Este destino trae una sorpresa que le gustará mucho a los fanáticos, ya que anuncia el desfile nocturno "Disney Starlight: Dream the night away". Además, incorporarán un salón inspirado en "Piratas del Caribe", repleto de los personajes de la película.

Si todavía no conocés Walt Disney World Resort, 2025 se perfila como un buen momento para descubrirlo y visitarlo por primera vez.

Para tener en cuenta:

Beneficios en alojamiento

En 2025, Disney ofrecerá un nuevo beneficio para los huéspedes que se alojen en un hotel Resort Disney: podrán disfrutar la entrada a un parque acuático el día del check-in (Disney’s Blizzard Beach ó Disney’s Typhoon Lagoon).

Los parques acuáticos tienen algo para todos: grandes emociones, ríos lentos, piscinas de olas, áreas de juego interactivas para los niños más pequeños e incluso toboganes de agua que toda la familia puede disfrutar.

Dos aspectos a tener en cuenta: puede haber fechas en las cuales solo uno de los dos parques acuáticos está abierto. Y, por las dudas, hay que consultar con anterioridad el horario de funcionamiento de los lugares de interés.

Más tiempo en los parques

Los huéspedes de los hoteles Resort Disney pueden comenzar su día en Disney 30 minutos antes del horario de apertura con el ingreso adelantado a los parques temáticos, a las atracciones, tiendas y restaurantes. Este beneficio, que está disponible en los cuatro parques temáticos de Disney, se extenderá durante todo el 2025.

Por su parte, los huéspedes de hoteles de lujo selectos o de Villas de Lujo de Disney también pueden disfrutar el horario nocturno extendido.

Epic Universe: la apertura del esperado parque temático

Es el cuarto parque de Universal Orlando Resort y el más ambicioso. Mostrará un nivel inigualable de inmersión e innovación en cinco mundos temáticos

La cuenta regresiva para la apertura de Epic Universe ya empezó. El esperado cuarto parque temático de Universal Orlando Resort será inaugurado oficialmente el 22 de mayo de 2025, abriendo los portales a cinco mundos que traerán aventuras que van más allá de la imaginación de los visitantes.

Universal Epic Universe, según el gigante del entretenimiento, es el parque temático más ambicioso que Universal Destinations and Experiences ha creado y será el punto de inflexión para el entretenimiento de los parques temáticos. Con más de 50 experiencias que van desde atracciones innovadoras hasta entretenimiento de primer nivel, restaurantes y tiendas temáticas y más, Epic mostrará un nivel inigualable de inmersión e innovación en parques temáticos en cinco mundos temáticos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, Cómo Entrenar a tu Dragón: Isle de Berk y Dark Universe.

Adicionalmente, en el parque se encuentra Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel, una propiedad de 500 habitaciones que ofrecerá vistas únicas del parque y contará con su propia entrada dedicada a Epic Universe para los huéspedes del hotel que cuenten con un ticket de acceso al parque temático.

Más experiencias para más tiempo

La apertura de Epic Universe transformará Universal Orlando Resort en un destino vacacional de una semana, ya que el complejo albergará cuatro parques temáticos que, según comparten desde Universal, “presentan las experiencias más innovadoras jamás creadas y 11 hoteles espectaculares que son destinos en sí mismos, cambiando para siempre el panorama del galardonado destino”.

“Este es un momento crucial para nosotros y estamos encantados de recibir a los visitantes en Epic Universe el próximo año,” aseguró Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort. Y agregó: “Con la incorporación de este espectacular nuevo parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en una experiencia vacacional inolvidable con una semana de emociones que será nada menos que épica. Nuestro Universo nunca volverá a ser el mismo”.

Tickets a la venta

Los visitantes pueden empezar a planificar unas vacaciones a Universal Orlando en 2025, ya que los boletos para la primera fase están a la venta. Entre los productos lanzados en esta primera fase se encuentran: Multi-day tickets, que incluye tres días de admisión a los parques temáticos de Universal, incluido un día de entrada a Epic Universe.

El boleto Explorer 2025, que incluye la entrada a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay durante 14 días, más un día aparte de entrada a Epic Universe.

