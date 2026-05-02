Un tren solar para descubrir la Quebrada de Humahuaca sin apuro

Con paradas libres, este tren ecológico redefine la forma de recorrer el norte argentino

El tren recorre la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, conectando pueblos históricos a lo largo de 42 kilómetros.

Recorrer la Quebrada de Humahuaca ya no es solo una postal: ahora también es una experiencia en movimiento. El Tren Solar de la Quebrada invita a descubrir uno de los paisajes más impactantes del norte argentino con una propuesta que combina tecnología, cultura y turismo responsable.

A lo largo de 42 kilómetros, el recorrido une localidades emblemáticas como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, en un viaje que puede hacerse en un solo día pero que se disfruta sin apuros. La clave está en su modalidad: con un solo pasaje, el viajero puede subir y bajar durante 12 horas en cualquiera de las estaciones.

El sistema “hop on-hop off” permite diseñar el recorrido a medida. Cada 40 minutos aproximadamente pasa una formación, lo que da libertad para detenerse a explorar mercados, caminar por senderos o simplemente contemplar el paisaje.

El trayecto ofrece dos grandes postales. Por un lado, el tramo de montaña entre Volcán y Purmamarca, donde el tren bordea la ruta y regala vistas imponentes. Por otro, el valle que se abre camino hacia Tilcara, con viñedos, huertas y plantaciones que aportan un contraste inesperado.

Entre las paradas más elegidas aparece Purmamarca, con el impactante Cerro de los Siete Colores como telón de fondo, y Maimará, donde la famosa Paleta del Pintor sorprende con sus tonos. El recorrido culmina en Tilcara, uno de los pueblos más vibrantes de la región.

007-002-TrenSolarGente El Tren Solar de la Quebrada es el primer tren turístico 100% sustentable de Latinoamérica, impulsado por energía solar y baterías de litio.

Energía limpia, experiencia única

Uno de los grandes diferenciales del tren es su funcionamiento: es el único en América Latina impulsado íntegramente por energía solar. Utiliza baterías de litio y níquel que permiten un traslado sin emisiones ni contaminación sonora, en línea con el entorno natural que atraviesa.

El diseño acompaña la experiencia: ventanales panorámicos, asientos cómodos, conectividad y espacios pensados para disfrutar del paisaje sin perder confort. A bordo, además, hay guías que aportan contexto cultural e histórico en cada tramo.

Mucho más que un paseo

Lejos de ser solo un traslado escénico, el tren propone una inmersión en la identidad jujeña. En cada parada, artesanos, productores y emprendedores locales ofrecen ferias, propuestas gastronómicas y experiencias culturales que conectan al visitante con la vida de la región.

Así, el viaje no se limita a mirar: invita a detenerse, probar, aprender y participar. El resultado es un circuito que integra turismo y desarrollo local, con un fuerte enfoque en la sustentabilidad.

Datos útiles para planificar

El servicio funciona todos los días de 8 a 20, con salidas frecuentes desde Volcán, a unos 42 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

El pasaje general ronda los $80.000, con tarifas diferenciadas para menores, jubilados y extranjeros. Los tickets pueden comprarse online o a través de canales oficiales.

Entre cerros multicolores, pueblos con historia y energía limpia, el Tren Solar no solo conecta destinos: propone una nueva manera de viajar, más consciente, más cercana y profundamente ligada al territorio.