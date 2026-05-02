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Un tren solar para descubrir la Quebrada de Humahuaca sin apuro

Con paradas libres, este tren ecológico redefine la forma de recorrer el norte argentino

2 de mayo 2026 · 07:49hs
El tren recorre la Quebrada de Humahuaca en Jujuy

El tren recorre la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, conectando pueblos históricos a lo largo de 42 kilómetros.

Recorrer la Quebrada de Humahuaca ya no es solo una postal: ahora también es una experiencia en movimiento. El Tren Solar de la Quebrada invita a descubrir uno de los paisajes más impactantes del norte argentino con una propuesta que combina tecnología, cultura y turismo responsable.

A lo largo de 42 kilómetros, el recorrido une localidades emblemáticas como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, en un viaje que puede hacerse en un solo día pero que se disfruta sin apuros. La clave está en su modalidad: con un solo pasaje, el viajero puede subir y bajar durante 12 horas en cualquiera de las estaciones.

Viajar sin apuro, parar donde uno quiera

El sistema “hop on-hop off” permite diseñar el recorrido a medida. Cada 40 minutos aproximadamente pasa una formación, lo que da libertad para detenerse a explorar mercados, caminar por senderos o simplemente contemplar el paisaje.

El trayecto ofrece dos grandes postales. Por un lado, el tramo de montaña entre Volcán y Purmamarca, donde el tren bordea la ruta y regala vistas imponentes. Por otro, el valle que se abre camino hacia Tilcara, con viñedos, huertas y plantaciones que aportan un contraste inesperado.

Entre las paradas más elegidas aparece Purmamarca, con el impactante Cerro de los Siete Colores como telón de fondo, y Maimará, donde la famosa Paleta del Pintor sorprende con sus tonos. El recorrido culmina en Tilcara, uno de los pueblos más vibrantes de la región.

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El Tren Solar de la Quebrada es el primer tren tur&iacute;stico 100% sustentable de Latinoam&eacute;rica, impulsado por energ&iacute;a solar y bater&iacute;as de litio.

El Tren Solar de la Quebrada es el primer tren turístico 100% sustentable de Latinoamérica, impulsado por energía solar y baterías de litio.

Energía limpia, experiencia única

Uno de los grandes diferenciales del tren es su funcionamiento: es el único en América Latina impulsado íntegramente por energía solar. Utiliza baterías de litio y níquel que permiten un traslado sin emisiones ni contaminación sonora, en línea con el entorno natural que atraviesa.

El diseño acompaña la experiencia: ventanales panorámicos, asientos cómodos, conectividad y espacios pensados para disfrutar del paisaje sin perder confort. A bordo, además, hay guías que aportan contexto cultural e histórico en cada tramo.

Mucho más que un paseo

Lejos de ser solo un traslado escénico, el tren propone una inmersión en la identidad jujeña. En cada parada, artesanos, productores y emprendedores locales ofrecen ferias, propuestas gastronómicas y experiencias culturales que conectan al visitante con la vida de la región.

Así, el viaje no se limita a mirar: invita a detenerse, probar, aprender y participar. El resultado es un circuito que integra turismo y desarrollo local, con un fuerte enfoque en la sustentabilidad.

Datos útiles para planificar

El servicio funciona todos los días de 8 a 20, con salidas frecuentes desde Volcán, a unos 42 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

El pasaje general ronda los $80.000, con tarifas diferenciadas para menores, jubilados y extranjeros. Los tickets pueden comprarse online o a través de canales oficiales.

Entre cerros multicolores, pueblos con historia y energía limpia, el Tren Solar no solo conecta destinos: propone una nueva manera de viajar, más consciente, más cercana y profundamente ligada al territorio.

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