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Interlagos 2026: la Fórmula 1 vuelve a sentirse argentina

Con Franco Colapinto como uno de los protagonistas de la máxima categoría, el Gran Premio de San Pablo recibirá a miles de fanáticos

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

10 de octubre 2026 · 07:00hs
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La cercanía convierte a Brasil en una oportunidad especial para vivir la competencia en persona.

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La Fórmula 1 atraviesa una temporada que volvió a despertar con fuerza el interés del público argentino. Y buena parte de esa atención tiene nombre propio: Franco Colapinto.

En su segunda temporada en Alpine, el piloto argentino continúa sumando experiencia en la máxima categoría y ya tiene asegurada su continuidad para 2027. Sus últimas carreras también mostraron una evolución en pista, aunque los resultados no siempre terminaron de reflejarla.

En Bakú tuvo una carrera complicada que condicionó su fin de semana siguiente: la sanción recibida en Azerbaiyán tuvo consecuencias en Malasia, donde además algunas decisiones estratégicas del equipo no favorecieron sus posibilidades. Así, un desempeño que tuvo aspectos positivos terminó con un resultado menos destacado de lo que podía esperarse.

Para los fanáticos, sin embargo, hay una posibilidad que no depende de mirar la carrera por televisión: viajar a Brasil y vivir la Fórmula 1 desde las tribunas de Interlagos.

Un circuito con historia

El Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos, recibirá al Gran Premio de San Pablo del 6 al 8 de noviembre. Con 4,309 kilómetros de extensión, la carrera se disputará a 71 vueltas en uno de los trazados históricos de la categoría.

Curvas como la "S de Senna", los desniveles del circuito y distintos sectores que favorecen las maniobras de sobrepaso forman parte de una pista exigente, pero también de una de las experiencias más particulares del calendario. El trazado combina sectores rápidos con otros más técnicos y obliga a los pilotos a encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión.

A eso se suma el clima de sus tribunas. Interlagos tiene una relación histórica con el automovilismo brasileño y sus carreras suelen vivirse con una intensidad particular, mucho más allá de lo que ocurre sobre el asfalto. Para quien llega desde Argentina, el viaje permite combinar además el Gran Premio con una estadía en una de las grandes ciudades de Sudamérica.

Para los argentinos hay otro atractivo evidente: Brasil permite ver a Colapinto en Fórmula 1 sin necesidad de viajar a Europa, Asia o Norteamérica. San Pablo se convierte así en uno de los puntos de encuentro más accesibles entre los fanáticos del país y la máxima categoría.

De Rosario a Interlagos

Para quienes quieran vivir el Gran Premio completo, Free Way propone una salida grupal desde Rosario en un vuelo chárter directo de GOL a San Pablo, con partida el 5 de noviembre.

El programa contempla los vuelos Rosario–San Pablo–Rosario, tres noches de alojamiento con desayuno, traslados y entradas para los tres días de actividad en Interlagos: prácticas del viernes, clasificación del sábado y carrera del domingo. También incluye los traslados diarios al autódromo, asistencia médica, kit para el circuito y acompañamiento de tour leaders desde Argentina.

La propuesta permite resolver en un mismo viaje la logística de los vuelos, el alojamiento y los traslados al circuito, un aspecto especialmente importante durante un fin de semana en el que San Pablo recibe a miles de visitantes.

El regreso está previsto para la noche del domingo 8 de noviembre, después de la carrera, con llegada a Rosario durante la madrugada del lunes.

Con los últimos lugares disponibles, Interlagos aparece como una alternativa especialmente atractiva para los fanáticos argentinos: una escapada a Brasil, un circuito histórico y la posibilidad de ver a Colapinto competir en casa ajena, pero con una tribuna que seguramente volverá a hablar con acento argentino.

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