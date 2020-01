En Uruguay afirman que "el ministro Lammens no se comprometió con ninguna fecha"

El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, salió al cruce de las declaraciones del presidente de ese país, Tabaré Vázquez, quien aseguró que el ministro de Turismo argentino, Matías Lammens, había afirmado en una reunión con representantes del país vecino que la promulgación del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) para el turismo era por 180 días. "Eso es totalmente inexacto", aseguró el dirigente charrúa antes de aclarar que "no entiendo porque el jefe de Gobierno hace esas afirmaciones sin haber estado en la reunión".

Martínez se refiere a la reunión del jueves 2 de enero pasado en Buenos Aires en el que el titular de la Cámara Uruguaya de Turismo, junto a Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, y un grupo de técnicos y colaboradores abordaron entre otros puntos la promoción conjunta de ambos países en el exterior, el turismo regional, y la voluntad de llevar adelante un programa de turismo social binacional.

También la situación del nuevo Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que grava un 30 por ciento la compra de divisas para ahorro, los gastos con tarjetas y el pago de servicios en el exterior.

Las declaraciones de Martínez se dieron luego de que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijera este sábado en declaraciones periodísticas que "representantes de la Cámara Uruguaya de Turismo hablaron con las autoridades competentes, y obtuvieron lo que uno pensaba que podían obtener, quizás una flexibilización del tiempo. Y el Ministro de Turismo (Matías Lammens) se comprometió a que en 180 días rever la situación. Veremos lo que pasa”.

Al respecto, Martínez salió a desmentir con énfasis los dichos del presidente Vázquez. "En ningún momento, el ministro Lammens se comprometió a encontrar soluciones en el tema del impuesto en 180 días". Eso es "totalmente inexacto", enfatizó, al tiempo que sentenció: "No entiendo como pudo afirmar algo así sobre una reunión de la que no participó y de la cual los que participamos no hemos tenido ningún contacto con nadie del gobierno uruguayo y por lo tanto somos los únicos de lo que podamos dar fe de lo que el Ministro señaló en ese encuentro".

Y en ese aspecto, puntualizó que fue "una instancia de diálogo fraterno, abierto y muy claro en la que el Ministro nos informó que Argentina tenía una situación muy difícil y que por eso estaba aprobando una ley de emergencia, que como la palabra lo dice, es porque hay temas graves que hay solucionarlos en forma rápida".

En ese marco, el titular de la Cámara Uruguaya de Turismo recordó que "le planteamos que nos preocupaba que fuera una ley planteada a cinco años, y él se limitó a comentar que iban a tratar de rever la situación en el menor tiempo posible, puesto que la expectativa es que la situación económica mejore en Argentina, y en esa línea se podrían llegar a modificar algunas resoluciones tomadas en materia de turismo. Pero nunca se comprometió con fechas ni nada por el estilo".

No conforme con esto, Martínez fue más allá y recalcó que "esto no le hace bien a ninguno de los dos países, ni a dos gobiernos que están iniciando un nuevo período (en Uruguay las nuevas autoridades asumen el 1 de marzo), y no sería bueno que se empañen las relaciones por comentarios imprecisos o inexactos acerca de un diálogo muy amistoso tendiente a mejorar la situación de ambos países y de abrir un buen diálogo a futuro".

Para que no queden dudas, el titular de la Cámara Uruguaya de Turismo también comentó como se gestó la reunión y dejó en claro que el gobierno de Tabaré Vázquez no tuvo nada que ver con la misma.

"Cuando el presidente dice que la Cámara de Turismo fue enviada por nosotros tampoco es correcto. Preocupada por la situación, la Cámara de Turismo le solicitó una entrevista al Ministro Lammens porque el gobierno uruguayo se negó a hacer gestiones a ese nivel, que era lo que correspondía en esta situación".