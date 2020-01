Lacalle Pou quiere que gente de todo el mundo vaya a vivir a Uruguay

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, estuvo en el hotel Enjoy de Punta del Este para dar su apoyo a los promotores inmobiliarios en la inauguración de la Expo Real State sobre mercado inmobiliario y empresarios de la construcción. Uruguay "tiene la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada", sostuvo, convencido de la necesidad de potenciar al país para atraer a familias de distintas partes del mundo y que elijan a Uruguay como lugar para vivir.

Lacalle Pou afirmó que si Uruguay presenta "reglas de juego claras" atraerá inversores y familias para que vivan con tranquilidad y seguridad.

“La palabra crisis es un contexto bastante elástico, pero para mí la crisis que está viviendo el mundo es una crisis de confianza. En cualquier ecuación económica, si la confianza no está presente, el negocio se cae”, sostuvo, además de remarcar que su objetivo es mejorar la seguridad pública.

Y añadió: “Uruguay por distintas razones tiene la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada, no solo de vecinos del Mercosur, sino del mundo. Y nosotros ahí tenemos algunas cosas para hacer”.

Anunció además flexibilizaciones en la residencia legal de los inmigrantes, y beneficios fiscales para que puedan traer sus capitales. “Yo primero voy por la familia, y después de que estén las familias van a poder traer la plata. Si tenemos seguridad pública, certezas a largo plazo, el país se va a convertir en un lugar de destino del cono sur y también del mundo”, remarcó.

Prometió "reglas de juego claras" y diálogo con todos los partidos políticos. "Sabemos que nos toca gobernar en los cinco años que vienen, pero no sabemos qué va a pasar más allá. En Uruguay no se cambian las reglas o, mejor dicho, en Uruguay no deberían cambiarse las reglas para empeorar, las reglas que se cambian son para mejorar", indicó.

Adelantó también que irá por la flexibilización de "alguna norma bancocentralista que dificulta mucho el ingreso de capitales", explicó, además de la plataforma que expuso en campaña que apuntaba fuerte a la cuestión de la vivienda y los problemas habitacionales.

Además, Lacalle pretende impulsar un sistema de garantías para alquileres con menores requisitos, que le permita poder alquilar a jóvenes y familias que no tienen acceso a sistemas de garantía. De esta forma, busca permitir "que dos personas que se conocen tengan la facilidad de alquilarse".