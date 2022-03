Concordia tiene de todo

“En la etapa de pandemia nos centramos en el objetivo de innovar a través de los recursos que la ciudad de Concordia posee para mejorar la experiencia del turista”. Con esta afirmación, el titular de la Dirección de Turismo , Aldo Alvarez, explicó los logros alcanzados durante la temporada veraniega en la segunda ciudad de la provincia de Entre Ríos. El concepto es sólo un análisis que pretende evaluar la marcha de una gestión que trabaja para dejar en claro que “Concordia no posee temporadas” porque, en cualquier momento del año en que se visite, tiene alternativas y servicios disponibles para una estadía inolvidable.

La ciudad, cuyo nombre completo es San Antonio de Padua de la Concordia, es la cabecera del departamento Concordia y fue fundada en 1831. Es la capital nacional de la citricultura y sus principales atractivos, que se ubican a pocos kilómetros entre sí, conforman un abanico de ofertas tan cambiantes como paisajes de río, palmares, lago, pesca, frutas, campo, carnaval, historia, cultura, deportes, termas, gastronomía y mucho más. El marco natural en la que está enclavada la ciudad es realmente atractivo, y el cuidado y respeto que hacia el medio ambiente se infunde, también es una marca registrada del espíritu local.

Desde que los casos de Covid-19 comenzaron a menguar, la ciudad fue una de las primeras en el país en evidenciar un resurgimiento de la actividad turística de la mano del trabajo interrelacionado con direcciones de Turismo de otras ciudades del país. Con una abultada agenda de actividades, se lanzaron las premisas a alcanzar y se organizaron eventos diseñados para mostrar al país y al mundo los encantos y el inmenso potencial turístico. Quizás los encuentros más destacados fueron los fabulosos carnavales bautizados como “los más pasionales del país”, que se desarrollaron durante cuatro semanas en las que pasaron algo más de cien mil visitantes.

Entre sus principales actividades económicas se destaca la producción de cítricos dulces, arándanos y nueces pecán. Además, hace unos años, los lugareños volvieron a incursionar en la producción vitivinícola de la cepa tannat, que fuera antiguamente un sello distintivo de este punto de Entre Ríos hasta que una prohibición nacional de la década del 30 obligó a eliminar todos los viñedos de la zona.

Concordia está emplazada sobre una de las márgenes del río Uruguay, justo en frente de la ciudad uruguaya de Salto, ambas unidas por el puente internacional que cruza por encima de la represa binacional de Salto Grande. Una de las centrales hidroeléctricas que aportan a la generación de electricidad tanto de Argentina como de Uruguay.

En las aguas del río y del lago Salto Grande, pueden realizarse diferentes actividades náuticas y acuáticas, así como la pesca del dorado; un destino elegido a nivel internacional por famosos de todo el mundo amantes de la pesca deportiva de dorados, bogas y surubíes. En la época estival la costanera ribereña se llena de vida y color especialmente en playa Los Sauces, la más cercana al centro de la ciudad.

Los centros termales son sin dudas un atractivo que concentra turistas en todas las épocas del año. En este sentido Concordia cuenta con tres centros termales. Uno ubicado a orillas del Lago Salto Grande, las termas de Punta Viracho, el complejo Termas del Ayuí donde funciona un parque acuático y puede realizarse un circuito de arborismo y avistamiento de aves; el circuito hídrico con mamillas y sauna húmedo de la vertiente de la Concordia que ofrece siete piscinas con aguas termales de hasta 41º C y con posibilidad de alojamiento interno y una piscina cubierta.

La ciudad también cuenta con canchas de golf, circuito de Turismo Carretera, aeropuerto -que ahora es objeto de remodelaciones para recibir vuelos internacionales- y un circuito homologado para competencias de patinaje. Es también sede de maratones y encuentros de stand up, paddle y surf.

En Entre Ríos son famosos los palmares de Colón. Lo que no todos saben es que en Concordia también existían extensos palmares que fueron talados para la producción de monocultivos de especies exóticas como el eucaliptus y el pino Paraná. Hace un tiempo que desde la comunidad concordiense se desarrollan proyectos para reforestar la zona con especies autóctonas, dentro de ellas, la palmera Yatay. Es así que en el ecoparque del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande se destinó una importante superficie donde se generaron las condiciones para reestablecer la biodiversidad de flora y fauna características de la zona. La misma premisa es llevada adelante en la estancia La Angélica y en la reserva natural municipal del Parque San Carlos.

La hidroeléctrica

Si usted llega hasta Concordia no puede dejar de visitar el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, una megaobra de construcción y administración binacional que está ubicada a 18 kilómetros de la ciudad, cruzando el río Uruguay en donde existía un salto natural que actualmente quedó bajo las aguas del embalse pero que sirvió de inspiración para la idea de generar energía eléctrica gracias a la fuerza del agua. La visita guiada a la represa es gratuita y se realiza en los vehículos del complejo.

El recorrido incluye una proyección de video informativo, una breve charla y el recorrido por las instalaciones, atravesando el puente internacional, parada en un mirador e ingreso a la sala de máquinas. Los visitantes también pueden acceder al museo y centro cultural de la represa y realizar un recorrido por el Ecoparque. En Argentina se puede visitar de lunes a domingo de 7 a 14 y del lado uruguayo de 7 a 16.

Para los amantes de la naturaleza y el silencio, una visita recomendada es al Establecimiento La Angélica. Una estancia ubicada a más de 10 kilómetros del centro de la ciudad que propone una jornada de turismo rural con almuerzo, merienda, cabalgatas y caminatas por un extenso predio destinado a la recuperación de la biodiversidad autóctona. En el lugar, que tiene una historia centenaria también se ofrecen exquisiteces y productos de cosmética natural elaboradas con frutos y flores de las especies vegetales de la estancia.

La gastronomía en esta ciudad es muy variada. El visitante puede degustar desde platos venezolanos hasta sabores campestres de acuerdo a sus gustos y posibilidades. Pero sin dudas una mención aparte corresponde al restaurante del Concordia Golf Club, donde el comensal puede disfrutar de los sabores de la cocina de autor que propone el ex MasterChef Jacinto Echandía. Con menús que sorprenden al paladar más exigente y en un ambiente íntimo y cordial, la experiencia culinaria de la cocina de Jacinto es sin dudas, una parada obligada en el paso por Concordia. El cocinero además es un amable anfitrión que recorre las mesas y entabla charlas con los visitantes donde cuenta los secretos de sus exquisitos platos.

La batalla más pasional

Durante febrero la ciudad se viste de fiesta con los fantásticos carnavales que se desarrollan en el corsódromo local, ubicado en el centro de la ciudad al lado del Centro de Convenciones. La fiesta suele reunir a más de 20 mil personas por noche, quienes disfrutan del baile y el despliegue de belleza y arte de las cuatro comparsas locales.

Color, música, brillo y mucha belleza regalan las comparsas que cada año salen a escena en el corsódromo “Atanasio Bonfiglio” para competir por el premio mayor y hacer vibrar al público con su magia.

En la última edición, una mezcla de incertidumbre y ansiedad se respiraba en el ambiente ante el amenazante pronóstico climático que ponía en riego el cierre del carnaval “más pasional del país”. Al fin sucedió lo esperado en horas de la tarde, cuando el tiempo mejoró y allanó el camino para que la fiesta no se suspendiera.

Atrás quedaron los temores y la última jornada de la edición 2022 hizo vibrar a una multitud que se mimetizó con el color, el brillo y la magia de las cuatro comparsas que salieron a escena para desplegar su talento con la ilusión de ganar la competencia.

Más de 20 mil almas disfrutaron de una noche a puro ritmo que se extendió hasta la madrugada sin dejar margen para otra opción que no sea dar rienda suelta a la alegría. Nadie se privó de ello, y ni hablar de los turistas que, por primera vez, como estos cronistas, tuvieron la posibilidad de vivir la recomendable experiencia.

“Esto es maravilloso; nos habían dicho que el carnaval de Concordia transmitía mucha energía, pero no imaginábamos algo tan cautivante”, señaló a Turismo La Capital un espectador que no perdió detalle del majestuoso espectáculo que vio y disfrutó junto a un grupo de amigos que tampoco salían del asombro. La frase, lejos de ser una exageración, describe a la perfección lo que provoca ser testigo de un show carnavalesco tan deslumbrante como contagioso y del que, si bien mucho se escucha hablar, no es lo mismo vivirlo en carne propia para descubrir su verdadera fortaleza.

Y más aún, al dejarse llevar por el fervor popular que explota desde las gradas del corsódromo para alentar a las escuadras y que bien podría parangonarse con el típico folclore futbolero que aflora en las tribunas cuando las hinchadas reciben a sus equipos o festejan un gol de victoria en tiempo de descuento.

Ya pasaron tres semanas del broche del carnaval y aunque sean muchas más vale la pena mantenerlo vigente y rescatarlo no sólo por lo que transmite sino para entender por qué es la nave insignia de Concordia, que además ofrece bellezas naturales, complejos termales y playas, entre otros atractivos.

En este confín de la Argentina la cultura carnavalesca está presente todo el año y especialmente en los ámbitos donde se gesta el armado o se ensaya para la gran fiesta. Allí es cuando se abre el telón para que las agrupaciones den lo máximo con la vista puesta en deleitar al público e ir en busca del premio mayor que este año retuvo la comparsa Emperatriz, con ya nueve títulos en su haber, superando a Ráfaga, Imperio y Bella Samba.

La ganadora parecía estar palpitando el triunfo cuando la noche anterior al cierre del carnaval un numeroso grupo de simpatizantes protagonizaron en el centro de la ciudad una ruidosa caravana con sabor a festejo anticipado. Fue una suerte de banderazo previo a la final que terminaron ganando con justicia al imponer todo su potencial. Claro que el resto de las comparsas también aportaron lo suyo para que el espectáculo mantenga e incluso supere el nivel de calidad que ya es toda una marca registrada.

“Lo vivimos con mucha pasión y energía”, resaltó a este medio el coordinador de escuadra de Ráfaga poco antes de salir al corsodramo. Y qué dudas cabe que eso, es tan cierto como evidente. Haber estado allí da plafón para tentar hasta a los más incrédulos de que vayan y lo comprueben.

Contemplar el despliegue de las agrupaciones, con centenares de integrantes cada una, es un verdadero placer para la vista. Música, color, brillo y coreografías que representan diversas temáticas se conjugan con el sonido de batucadas y el avance de majestuosas carrosas. Sólo hace falta dejarse llevar para sentirse pleno cuando el ritmo de samba invita a mover el cuerpo y alimentar el espíritu.

Comunión

El resultado de la contienda se dio a conocer una vez finalizando el feriado de carnaval y los integrantes de las cuatro agrupaciones carnestolendas festejaron en la Plaza Central de la ciudad confirmando la unión y pasión por el carnaval concordiense.

Figuras ganadoras edición 2022

•Embajadora: Agustina Almirón Comparsa Emperatriz.

•Frente de comparsa: Comparsa Emperatriz. •Porta estandarte y cordoneras: IvanIzaquirre, Celia Arostegui y Aldana Lower- Comparsa Emperatriz.

•Destaque: Sergio Gulli- Comparsa Ráfaga.

•Pasista femenina: Natalia Capri- Comparsa Imperio.

•Pasista Masculino: Jeremías Delfín - Comparsa Imperio.

•Bastonera: Agustina Juliá - Comparsa Emperatriz.

•Portabandera y maestro de ceremonia: Santiago Salinas y Carolina Giménez -Comparsa Imperio.

•Letra y música: comparsa Imperio.

•Rubro carros: Comparsa Emperatriz.

Para acceder a la información turística ingresar a www.concordia.tur.ar o al teléfono 0345 4230727. También pueden enterarse de las distintas propuestas de la ciudad a través de sus redes sociales @compartiConcordia o @ConcordiaTurismo.