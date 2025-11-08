La Capital | Turismo | Australia

Australia: la esencia de un continente que sorprende

Entre el ritmo de las metrópolis y la calma de la naturaleza, un destino que invita a mirar, sentir y explorar. Historia, diseño urbano y paisajes.

8 de noviembre 2025 · 07:46hs
Australia en un destino que combinan en un entorno tan diverso como cautivante.

Australia en un destino que combinan en un entorno tan diverso como cautivante.

Desde la imponente Ópera de Sydney hasta los paisajes tropicales de Cairns y la energía cultural de Melbourne, recorrer Australia es un viaje que fusiona historia, naturaleza y experiencias urbanas únicas. Este recorrido permite descubrir lo mejor del país, con ciudades cosmopolitas, playas infinitas, selvas milenarias y una fauna inigualable.

Sydney: historia, puerto y playas

Sydney recibe al viajero con su icónica bahía, el puente que domina el horizonte y las velas blancas de la Ópera que parecen flotar sobre el agua. Las calles empedradas del histórico barrio The Rocks transportan al pasado colonial, mientras que los mercados y cafés añaden un toque contemporáneo.

003-001-sydney

Desde Circular Quay, los ferries permiten explorar Manly Beach, con su paseo marítimo, su playa dorada y su ambiente relajado junto al mar. Son experiencias que muestran el espíritu de la ciudad. Bondi Beach, por su parte, despliega su arena dorada y la energía de los australianos disfrutando del sol, convirtiéndose en una postal imprescindible.

Al atardecer, Mrs Macquarie’s Chair ofrece una vista panorámica de la bahía que es simplemente inolvidable. Entre la historia, el movimiento urbano y la belleza natural, Sydney reúne un equilibrio perfecto entre exploración y disfrute.

Cairns y la Gran Barrera de Coral: naturaleza en estado puro

El norte tropical de Queensland sorprende con un clima cálido y húmedo, selvas milenarias y la majestuosidad de la Gran Barrera de Coral. Desde Cairns, el acceso a pontones como Moore Reef permite un contacto cercano con arrecifes de corales multicolores y un océano repleto de vida. Toboganes acuáticos, observatorios submarinos y paseos en bote con fondo de cristal entregan una experiencia completa sin necesidad de sumergirse demasiado.

Para quienes buscan tierra firme, la selva tropical Daintree y Mossman Gorge deslumbran con su verde intenso y su silencio ancestral, donde la naturaleza parece haberse detenido hace siglos. Los pueblos pintorescos, los jardines botánicos de Mt. Tomah y la caminata por el valle de las Montañas Azules entregan un equilibrio perfecto entre la exuberancia de la flora y la calidez de la vida local.

Melbourne: arte, cultura y paisajes cercanos

Melbourne es la capital cultural y deportiva de Australia, un lugar donde los tranvías gratuitos recorren callejones empedrados llenos de arte callejero, cafés con aromas irresistibles y boutiques escondidas. Los jardines, el río Yarra y los miradores como Eureka Skydeck permiten disfrutar de la ciudad desde distintas perspectivas.

004-001-melboure

Para los amantes del deporte, el MCG y Melbourne Park son visitas obligadas, mientras que los paseos por Federation Square y los mercados locales revelan la cara más cosmopolita de esta urbe que combina modernidad y tradición.

La Great Ocean Road, con sus acantilados y playas solitarias, ofrece la extensión natural de esta ciudad vibrante, mostrando koalas y canguros en su hábitat y los famosos 12 Apóstoles como testigos de la grandiosidad del litoral.

Excursiones de ensueño: costas y panoramas inolvidables

Además de las playas y selvas, Australia propone aventuras que quedan grabadas en la memoria. Cape Tribulation y sus playas de arena blanca junto a la selva de Daintree, los senderos de Kuranda entre túneles ferroviarios, o la vista nocturna de Phillip Island para observar el desfile de los pingüinos, brindan experiencias que entrelazan naturaleza, cultura y emoción. Cada recorrido revela un nuevo rincón, un paisaje que se queda en la retina y un recuerdo que acompaña al viajero mucho después de dejar el país.

004-002-melboure

Recorrer la Australia clásica es entrar en un país de contrastes: ciudades cosmopolitas y barrios históricos, playas y selvas tropicales, encuentros con animales únicos y paisajes de postal. Cada experiencia ofrece un vistazo diferente a este vasto continente, dejando recuerdos que perduran y animan a regresar.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Buenos Aires, la opción más común es volar con LATAM, que tiene una frecuencia diaria y hace escala en Santiago para seguir a Sydney o Melbourne.

Cuándo ir

La mejor época para visitar depende de la región: primavera y otoño (septiembre-noviembre y marzo-mayo) permiten disfrutar de un clima templado en las ciudades y se evitan las lluvias y el calor extremo del verano tropical en el norte.

Tips para viajeros

  • Australia es enorme: los vuelos internos ayudan a optimizar tiempos entre regiones.

  • Protección solar: el sol australiano es intenso, incluso en días nublados.

  • Transporte urbano: los ferries de Sydney y los tranvías gratuitos de Melbourne son prácticos y pintorescos.

  • Reservar excursiones con anticipación, especialmente para la Gran Barrera de Coral y Great Ocean Road; asegura disponibilidad y mejores horarios.

  • Llevar ropa ligera y cómoda para el norte tropical y capas para las ciudades del sur.

  • Explorar la gastronomía local en cafés y mercados urbanos, que revelan la diversidad cultural del país.

Si querés encontrar oportunidades de viajes y paquetes a Australia hacé click en el siguiente enlace.

Noticias relacionadas
La agencia Fauda & Reofrece experiencias a distintos destinos y cercanía con sus clientes. 

Pasión por viajar: voces del turismo: viajes a medida que conectan con experiencias únicas

ARAV reunió a más de 100 expositores en una nueva edición de su Workshop.

Rosario reafirma su liderazgo en el mapa turístico nacional

Viajar en grupo trae muchos beneficios que suman un extra a la hora de recorrer otra ciudad.

Viajar en grupo: mucho más que un itinerario compartido

La cadena de hoteles Meliá ofrece confort, elegancia y servicios premium en un solo lugar.

Descansar bien es parte del viaje: hoteles con estilo propio

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó De música ligera, el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico