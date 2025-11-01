La Capital | Turismo | mapa

Rosario reafirma su liderazgo en el mapa turístico nacional

La 74° edición del Workshop Turístico de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes reunió a más de 100 expositores y 1.000 visitantes en el Metropolitano.

1 de noviembre 2025 · 08:42hs
ARAV reunió a más de 100 expositores en una nueva edición de su Workshop.

ARAV reunió a más de 100 expositores en una nueva edición de su Workshop.

Rosario volvió a transformarse en el epicentro del turismo nacional con la realización del 74° Workshop Turístico organizado por la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV). El encuentro, desarrollado el miércoles 22 en el Centro de Convenciones Metropolitano, congregó a más de 100 expositores y recibió a más de 1.000 visitantes, entre operadores, agencias y representantes de los principales destinos turísticos del país.

Considerado uno de los eventos más relevantes de la industria a nivel nacional, el Workshop ofreció una plataforma clave para que empresas mayoristas, cadenas hoteleras, aerolíneas, prestadores de servicios turísticos y secretarías de turismo presentaran sus novedades. Además de fomentar la promoción de productos y destinos, el encuentro fortaleció vínculos comerciales y facilitó la creación de nuevas alianzas estratégicas.

Durante la jornada, cientos de agencias minoristas de toda la región accedieron a información actualizada sobre tendencias, productos y servicios que marcarán la agenda turística de los próximos meses. Este intercambio directo entre proveedores y profesionales del sector permite anticipar estrategias y consolidar oportunidades de negocios en un escenario de reactivación sostenida.

“Este workshop es una herramienta fundamental para conectar a toda la cadena de valor turística”, destacaron desde la organización. Esta segunda edición del año, la primera se llevó a cabo en marzo, reafirmó la relevancia del Workshop en el calendario turístico local y regional. Para ARAV, la continuidad de esta propuesta resulta clave para impulsar el desarrollo de la actividad y posicionar a Rosario como sede estratégica de grandes encuentros profesionales.

“El nivel de participación reafirma el potencial de Rosario como sede de grandes eventos del sector”, agregaron. Con cada nueva edición, el Workshop Turístico de ARAV consolida su papel como plataforma de negocios, promoción y vinculación estratégica. Rosario confirma así su posición como uno de los puntos neurálgicos para el desarrollo de la industria turística argentina.

Noticias relacionadas
La agencia Mapa Travel asegura un diseño de paquetes 100% personalizados, adaptados a los gustos, intereses y presupuesto del cliente.

Viajes que conectan: una mirada boutique al turismo personalizado

Ubicado en la provincia de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca ofrece un paisaje único para observar el amanecer.

Despertar de viaje: el encanto de los amaneceres turísticos

Ignacio Fleming, gerente general de Turismo Carey, cuenta en detalle la propuesta que acercan desde la agencia para viajar a la Copa del Mundo 2026.

Copa del Mundo 2026: reconocida agencia rosarina ofrece entradas oficiales

El resort Iberostar Selection Paraíso Maya Suites ofrece una experiencia ideal para familias, parejas o grupos de amigos. 

La pirámide de Chichén Itzá da la bienvenida en un resort con espíritu maya

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Lo último

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: Siento que hice un partido inteligente

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: "Siento que hice un partido inteligente"

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Sala IV de ese tribunal anuló un fallo de la Cámara Federal de Rosario y restableció el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

Por Jorge Asís
Política

Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Ovación
Los juveniles de Newells asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter
Ovación

Los juveniles de Newell's asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Los juveniles de Newells asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Los juveniles de Newell's asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

Policiales
Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y la temperatura sigue en ascenso

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro
LA CIUDAD

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán