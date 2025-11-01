Rosario reafirma su liderazgo en el mapa turístico nacional La 74° edición del Workshop Turístico de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes reunió a más de 100 expositores y 1.000 visitantes en el Metropolitano. 1 de noviembre 2025 · 08:42hs

ARAV reunió a más de 100 expositores en una nueva edición de su Workshop.

Rosario volvió a transformarse en el epicentro del turismo nacional con la realización del 74° Workshop Turístico organizado por la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV). El encuentro, desarrollado el miércoles 22 en el Centro de Convenciones Metropolitano, congregó a más de 100 expositores y recibió a más de 1.000 visitantes, entre operadores, agencias y representantes de los principales destinos turísticos del país.

Considerado uno de los eventos más relevantes de la industria a nivel nacional, el Workshop ofreció una plataforma clave para que empresas mayoristas, cadenas hoteleras, aerolíneas, prestadores de servicios turísticos y secretarías de turismo presentaran sus novedades. Además de fomentar la promoción de productos y destinos, el encuentro fortaleció vínculos comerciales y facilitó la creación de nuevas alianzas estratégicas.

Durante la jornada, cientos de agencias minoristas de toda la región accedieron a información actualizada sobre tendencias, productos y servicios que marcarán la agenda turística de los próximos meses. Este intercambio directo entre proveedores y profesionales del sector permite anticipar estrategias y consolidar oportunidades de negocios en un escenario de reactivación sostenida.

“Este workshop es una herramienta fundamental para conectar a toda la cadena de valor turística”, destacaron desde la organización. Esta segunda edición del año, la primera se llevó a cabo en marzo, reafirmó la relevancia del Workshop en el calendario turístico local y regional. Para ARAV, la continuidad de esta propuesta resulta clave para impulsar el desarrollo de la actividad y posicionar a Rosario como sede estratégica de grandes encuentros profesionales.

“El nivel de participación reafirma el potencial de Rosario como sede de grandes eventos del sector”, agregaron. Con cada nueva edición, el Workshop Turístico de ARAV consolida su papel como plataforma de negocios, promoción y vinculación estratégica. Rosario confirma así su posición como uno de los puntos neurálgicos para el desarrollo de la industria turística argentina.