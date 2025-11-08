La Capital | Turismo | Viajar

Pasión por viajar: voces del turismo: viajes a medida que conectan con experiencias únicas

Fauda & Re fusiona más de tres años de trayectoria con un enfoque personalizado, acompañando a cada pasajero en todos los detalles de su viaje.

8 de noviembre 2025 · 07:46hs
La agencia Fauda & Reofrece experiencias a distintos destinos y cercanía con sus clientes. 

Fauda & Re nació en 2019 de la mano de Camila Re y Nicolás Fernández, quienes tras años de experiencia en agencias consolidadas decidieron abrir su propia empresa en Rojas, buscando un enfoque más cercano y personalizado para sus clientes.

Con una oficina principal en Rojas y otra en Juan Bautista Alberdi, la agencia se especializa en viajes a medida, asegurando que cada experiencia sea única y adaptada a las necesidades de quienes confían en ellos. Su equipo, compuesto por cuatro integrantes, acompaña a los pasajeros antes, durante y después del viaje, garantizando tranquilidad y seguridad en cada etapa.

-¿Cuántos años tiene la empresa?

Abrimos en 2019, trabajamos unos meses antes de la pandemia y luego nos vimos obligados a cerrar temporalmente. Retomamos la actividad con fuerza en 2021, aprovechando el resurgimiento del turismo.

-¿Cómo comenzaron?

Camila y yo nos conocimos en la facultad y acumulamos experiencia en agencias reconocidas antes de abrir Fauda & Re. La idea era regresar a Rojas, nuestro lugar de origen, y ofrecer un servicio personalizado en un entorno más tranquilo.

Nicolás Ré
Nicolás Fernández, uno de los fundadores de la agencia Fauda & Re.

Nicolás Fernández, uno de los fundadores de la agencia Fauda & Re.

-¿Dónde están ubicados?

Nuestra oficina principal está en Rojas y contamos con una sucursal en Juan Bautista Alberdi. Atendemos también clientes de Junín, Bedia, Lincoln y algunos que nos acompañan desde Rosario.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nuestro principal diferencial es la atención personalizada: escuchamos activamente a cada cliente, entendemos sus necesidades y estamos presentes en cada detalle del viaje. Ofrecemos asistencia 24 horas durante el viaje, garantizando seguridad y tranquilidad.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Trabajamos casi exclusivamente con productos a medida a través de Free Way, especialmente vuelos y paquetes individuales, adaptando cada propuesta al perfil de cada pasajero.

-¿Cuál es el destino más elegido por tus clientes actualmente?

Entre los favoritos están Bayahíbe, Brasil y Porto de Galinhas, además de viajes a Europa con hotelería selecta en los principales centros urbanos.

Camila Ré

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Estamos apostando por Medio y Lejano Oriente, especialmente Japón y Corea, con viajes grupales exclusivos que buscan ofrecer experiencias únicas y menos tradicionales.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Queremos ampliar nuestras oficinas y potenciar la atención en Junín, para brindar más comodidad a los clientes y consolidar nuestro crecimiento.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

El boca a boca sigue siendo la mejor publicidad. Hay que enfocarse en la satisfacción del cliente, no en el dinero; así, los resultados económicos llegan solos. Cada paso debe darse con firmeza y confiando en los proveedores y en la experiencia que se ofrece.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos motiva la emoción de nuestros pasajeros: verlos viajar por primera vez, ayudarles a cumplir sus sueños y acompañarlos en cada detalle es lo que nos impulsa a seguir.

-¿Algo que quieran agregar?

Valoramos la confianza depositada por nuestros pasajeros y nos enfocamos en generar experiencias únicas, más allá del beneficio económico, porque sabemos que cada viaje es un sueño hecho realidad.

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico