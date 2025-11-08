Pasión por viajar: voces del turismo: viajes a medida que conectan con experiencias únicas

Fauda & Re nació en 2019 de la mano de Camila Re y Nicolás Fernández, quienes tras años de experiencia en agencias consolidadas decidieron abrir su propia empresa en Rojas, buscando un enfoque más cercano y personalizado para sus clientes.
Fauda & Re nació en 2019 de la mano de Camila Re y Nicolás Fernández, quienes tras años de experiencia en agencias consolidadas decidieron abrir su propia empresa en Rojas, buscando un enfoque más cercano y personalizado para sus clientes.
Con una oficina principal en Rojas y otra en Juan Bautista Alberdi, la agencia se especializa en viajes a medida, asegurando que cada experiencia sea única y adaptada a las necesidades de quienes confían en ellos. Su equipo, compuesto por cuatro integrantes, acompaña a los pasajeros antes, durante y después del viaje, garantizando tranquilidad y seguridad en cada etapa.
Abrimos en 2019, trabajamos unos meses antes de la pandemia y luego nos vimos obligados a cerrar temporalmente. Retomamos la actividad con fuerza en 2021, aprovechando el resurgimiento del turismo.
Camila y yo nos conocimos en la facultad y acumulamos experiencia en agencias reconocidas antes de abrir Fauda & Re. La idea era regresar a Rojas, nuestro lugar de origen, y ofrecer un servicio personalizado en un entorno más tranquilo.
Nuestra oficina principal está en Rojas y contamos con una sucursal en Juan Bautista Alberdi. Atendemos también clientes de Junín, Bedia, Lincoln y algunos que nos acompañan desde Rosario.
Nuestro principal diferencial es la atención personalizada: escuchamos activamente a cada cliente, entendemos sus necesidades y estamos presentes en cada detalle del viaje. Ofrecemos asistencia 24 horas durante el viaje, garantizando seguridad y tranquilidad.
Trabajamos casi exclusivamente con productos a medida a través de Free Way, especialmente vuelos y paquetes individuales, adaptando cada propuesta al perfil de cada pasajero.
Entre los favoritos están Bayahíbe, Brasil y Porto de Galinhas, además de viajes a Europa con hotelería selecta en los principales centros urbanos.
Estamos apostando por Medio y Lejano Oriente, especialmente Japón y Corea, con viajes grupales exclusivos que buscan ofrecer experiencias únicas y menos tradicionales.
Queremos ampliar nuestras oficinas y potenciar la atención en Junín, para brindar más comodidad a los clientes y consolidar nuestro crecimiento.
El boca a boca sigue siendo la mejor publicidad. Hay que enfocarse en la satisfacción del cliente, no en el dinero; así, los resultados económicos llegan solos. Cada paso debe darse con firmeza y confiando en los proveedores y en la experiencia que se ofrece.
Nos motiva la emoción de nuestros pasajeros: verlos viajar por primera vez, ayudarles a cumplir sus sueños y acompañarlos en cada detalle es lo que nos impulsa a seguir.
Valoramos la confianza depositada por nuestros pasajeros y nos enfocamos en generar experiencias únicas, más allá del beneficio económico, porque sabemos que cada viaje es un sueño hecho realidad.
