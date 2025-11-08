Pasión por viajar: voces del turismo: viajes a medida que conectan con experiencias únicas

Fauda & Re fusiona más de tres años de trayectoria con un enfoque personalizado, acompañando a cada pasajero en todos los detalles de su viaje.

La agencia Fauda & Reofrece experiencias a distintos destinos y cercanía con sus clientes.

Fauda & Re nació en 2019 de la mano de Camila Re y Nicolás Fernández, quienes tras años de experiencia en agencias consolidadas decidieron abrir su propia empresa en Rojas , buscando un enfoque más cercano y personalizado para sus clientes.

Con una oficina principal en Rojas y otra en Juan Bautista Alberdi, la agencia se especializa en viajes a medida, asegurando que cada experiencia sea única y adaptada a las necesidades de quienes confían en ellos. Su equipo, compuesto por cuatro integrantes, acompaña a los pasajeros antes, durante y después del viaje , garantizando tranquilidad y seguridad en cada etapa.

Abrimos en 2019, trabajamos unos meses antes de la pandemia y luego nos vimos obligados a cerrar temporalmente. Retomamos la actividad con fuerza en 2021 , aprovechando el resurgimiento del turismo.

Camila y yo nos conocimos en la facultad y acumulamos experiencia en agencias reconocidas antes de abrir Fauda & Re . La idea era regresar a Rojas, nuestro lugar de origen, y ofrecer un servicio personalizado en un entorno más tranquilo.

Nicolás Ré Nicolás Fernández, uno de los fundadores de la agencia Fauda & Re. Foto: gentileza Fauda & Re.

-¿Dónde están ubicados?

Nuestra oficina principal está en Rojas y contamos con una sucursal en Juan Bautista Alberdi. Atendemos también clientes de Junín, Bedia, Lincoln y algunos que nos acompañan desde Rosario.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nuestro principal diferencial es la atención personalizada: escuchamos activamente a cada cliente, entendemos sus necesidades y estamos presentes en cada detalle del viaje. Ofrecemos asistencia 24 horas durante el viaje, garantizando seguridad y tranquilidad.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Trabajamos casi exclusivamente con productos a medida a través de Free Way, especialmente vuelos y paquetes individuales, adaptando cada propuesta al perfil de cada pasajero.

-¿Cuál es el destino más elegido por tus clientes actualmente?

Entre los favoritos están Bayahíbe, Brasil y Porto de Galinhas, además de viajes a Europa con hotelería selecta en los principales centros urbanos.

Camila Ré

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Estamos apostando por Medio y Lejano Oriente, especialmente Japón y Corea, con viajes grupales exclusivos que buscan ofrecer experiencias únicas y menos tradicionales.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Queremos ampliar nuestras oficinas y potenciar la atención en Junín, para brindar más comodidad a los clientes y consolidar nuestro crecimiento.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

El boca a boca sigue siendo la mejor publicidad. Hay que enfocarse en la satisfacción del cliente, no en el dinero; así, los resultados económicos llegan solos. Cada paso debe darse con firmeza y confiando en los proveedores y en la experiencia que se ofrece.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos motiva la emoción de nuestros pasajeros: verlos viajar por primera vez, ayudarles a cumplir sus sueños y acompañarlos en cada detalle es lo que nos impulsa a seguir.

-¿Algo que quieran agregar?

Valoramos la confianza depositada por nuestros pasajeros y nos enfocamos en generar experiencias únicas, más allá del beneficio económico, porque sabemos que cada viaje es un sueño hecho realidad.