Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

La cantante británica abrió este viernes por la noche su gira latinoamericana en Buenos Aires y sorprendió al cantar el hit de Soda en castellano

En la primera de las dos presentaciones previstas en el país, Dua Lipa volvió a conquistar este viernes por la noche al público argentino en un show a estadio lleno en el Monumental de Nuñez.

En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica arrancó puntual, a las 21.30, con “Training Season”, seguida por “End Of An Era” y “Break My Heart”, tres mega hits que pusieron al público de pie desde el primer minuto.

La imponente voz de Dua Lipa fue acompañada por una puesta visual, con pantallas gigantes y un cuerpo bailarines que la acompañaron en su despliegue por el escenario de River.

Pero sin dudas el punto más alto de la noche llegó cuando sorprendió al público con una versión de "De Música Ligera", el himno de Soda Stereo. En un perfecto castellano, Dua Lipa cantó el clásico compuesto por Gustavo Cerati, que fue acompañado por miles de voces que corearon al unísono la canción. En mayo pasado ya había cantado en español, cuando en un recital en España hizo un cover de Enrique Iglesias (Hero) y otro de Manu Chao (Me gustas tú) .

Dua Lipa y Argentina: un amor eterno

Pero el homenaje a Soda Stereo no fue el único guiño al país. La artista británica ya había demostrado su conexión con argentina al recomendar la lectura de “Los peligros de fumar en la cama”, de Mariana Enríquez, durante una entrevista previa al show en el Monumental. Antes había recomendado también "Fortuna", de Hernán Díaz.

El cierre del show en River llegó con “Dance the night”, “Don’t start now” y “Houdini”, que sellaron una noche inolvidable para los miles de fans que coparon el estadio.