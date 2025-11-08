La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

El argentino participó junto a Pierre Gasly bien temprano del Fan Zone en Interlagos y la multitud lo ovacionó. Franco Colapinto llegó disfrazado.

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

8 de noviembre 2025 · 10:23hs
Franco Colapinto mira la bandera argentina en el Fan Zone de Interlagos. El argentino fue el foco de atracción.

Andrés Mancini

Franco Colapinto mira la bandera argentina en el Fan Zone de Interlagos. El argentino fue el foco de atracción.
Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Así llegó Colapinto al Fan Zone

Así llegó Colapinto al Fan Zone, con peluca, bigotes y gorra. Parecía el Charly García de la época de "La Grasa de las Capitales".

A diferencia del viernes cuando llegó más tarde de lo pensado al anuncio de su continuidad en la Fórmula 1, la actividad de Franco Colapinto empezó bien temprano. Y ya de entrada hizo delirar a la multitud que se agolpó en el Fan Zone para vitorearlo. El argentino se sintió local en serio en Interlagos.

El viernes fue el primer día de movimiento de público en serio en el autódromo José Carlos Pace, que lleva el nombre de uno de los primeros ídolos del automovilismo brasileño, en la época que crecía a la sombra de Emerson Fittipaldi. Una muerte prematura, después de ganar su único GP precisamente en Interlagos, lo catapultó al reconocimiento eterno.

Y a ese autódromo enclavado en el ejido urbano, tan atrapante, fue impresionante la peregrinación de público que desde muy muy temprano enfiló la caminata hacia los distintos ingresos. Entre ellos, se hicieron ver claramente infinidad de camisetas argentinas, de remeras de Alpine, de Williams del año pasado.

81731198

Más Franco Colapinto que Gabriel Bortoletto

Por supuesto, las remeras tuercas de todos los equipos se hicieron notar también, pero aunque es difícil mensurar objetivamente cantidades, la impresión fue que las identificaciones argentinas eran mucho mayores a las del nuevo piloto brasileño en la F-1: Gabriel Bortoletto. Y eso que es paulista. Tiene que hacer su camino, por supuesto.

>>Leer más: Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

A la hora que llegó Colapinto a uno de los pomposos escenarios, 8.55, muchos estaban adentro del sector pero muchos, muchísimos otros pugnaban por entrar. Así y todo, el argentino tuvo un gran auditorio.

G5O5V4PXEAAC9fz
Así llegó Colapinto al Fan Zone, con peluca, bigotes y gorra. Parecía el Charly García de la época de

Así llegó Colapinto al Fan Zone, con peluca, bigotes y gorra. Parecía el Charly García de la época de "La Grasa de las Capitales".

Y Colapinto llegó disfrazado, de incógnito, con una peluca, inmenso bigotes y lentes, como lo hacían parecer a Charly García, en la época de Serú Giran.

Con campera de los empleados de seguridad, hasta hizo como que cuidaba a Esteban Ocon de los fans. Relamente se divirtió en serio y cuando descubrió quién era en realidad, lo ovacionaron.

El mismo sitio oficial de la Fórmula 1 documentó el momento que hizo reír a todos. Bien de Colapinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987150624064966758&partner=&hide_thread=false

Mientras Pierre Gasly saludó en portugués y también fue aplaudido, Colapinto se llevó todo el delirio de los fans que no paraban de corear su nombre. "El público argentino es único, nunca vi tantas banderas como acá. Le ponemos mucha garra, eso nos distingue", arengó luego de practicar un juego de bádminton con el francés, que generó muchas risas.

"Vamos por un gran año que viene", cerró Colapinto ante el aplauso de la multitud que se agolpó frente a uno de los escenarios para verlo, junto a su compañero. Un prólogo al día después del más importante de todos para el argentino: su continuidad en la Fórmula 1.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Qué cambia para Franco Colapinto la confirmación de Alpine para 2026

Franco Colapinto encara la S de Senna al final de la recta principal, con el Alpine que será su herramienta para todo el 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto estuvo muy cerca de pasar el primer corte para la sprint de Interlagos

Franco Colapinto, con camiseta argentina, a su llegada a Interlagos, donde se confirmó la continuidad en Alpine.

Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

El Alpine 43 de Franco Colapinto encara la salia de boxes rumbo a la pista de Interlagos. El argentino, confirmado para 2026.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera salida a pista en Interlagos tras su confirmación en Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó De música ligera, el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico