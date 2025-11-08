Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

El argentino participó junto a Pierre Gasly bien temprano del Fan Zone en Interlagos y la multitud lo ovacionó. Franco Colapinto llegó disfrazado.

Así llegó Colapinto al Fan Zone, con peluca, bigotes y gorra. Parecía el Charly García de la época de "La Grasa de las Capitales".

Franco Colapinto mira la bandera argentina en el Fan Zone de Interlagos. El argentino fue el foco de atracción.

A diferencia del viernes cuando llegó más tarde de lo pensado al anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 , la actividad de Franco Colapinto empezó bien temprano. Y ya de entrada hizo delirar a la multitud que se agolpó en el Fan Zone para vitorearlo. El argentino se sintió local en serio en Interlagos .

El viernes fue el primer día de movimiento de público en serio en el autódromo José Carlos Pace, que lleva el nombre de uno de los primeros ídolos del automovilismo brasileño, en la época que crecía a la sombra de Emerson Fittipaldi. Una muerte prematura, después de ganar su único GP precisamente en Interlagos, lo catapultó al reconocimiento eterno.

Y a ese autódromo enclavado en el ejido urbano, tan atrapante, fue impresionante la peregrinación de público que desde muy muy temprano enfiló la caminata hacia los distintos ingresos. Entre ellos, se hicieron ver claramente infinidad de camisetas argentinas, de remeras de Alpine, de Williams del año pasado.

Por supuesto, las remeras tuercas de todos los equipos se hicieron notar también, pero aunque es difícil mensurar objetivamente cantidades, la impresión fue que las identificaciones argentinas eran mucho mayores a las del nuevo piloto brasileño en la F-1: Gabriel Bortoletto. Y eso que es paulista. Tiene que hacer su camino, por supuesto.

A la hora que llegó Colapinto a uno de los pomposos escenarios, 8.55, muchos estaban adentro del sector pero muchos, muchísimos otros pugnaban por entrar. Así y todo, el argentino tuvo un gran auditorio.

Y Colapinto llegó disfrazado, de incógnito, con una peluca, inmenso bigotes y lentes, como lo hacían parecer a Charly García, en la época de Serú Giran.

Con campera de los empleados de seguridad, hasta hizo como que cuidaba a Esteban Ocon de los fans. Relamente se divirtió en serio y cuando descubrió quién era en realidad, lo ovacionaron.

El mismo sitio oficial de la Fórmula 1 documentó el momento que hizo reír a todos. Bien de Colapinto.

Mientras Pierre Gasly saludó en portugués y también fue aplaudido, Colapinto se llevó todo el delirio de los fans que no paraban de corear su nombre. "El público argentino es único, nunca vi tantas banderas como acá. Le ponemos mucha garra, eso nos distingue", arengó luego de practicar un juego de bádminton con el francés, que generó muchas risas.

"Vamos por un gran año que viene", cerró Colapinto ante el aplauso de la multitud que se agolpó frente a uno de los escenarios para verlo, junto a su compañero. Un prólogo al día después del más importante de todos para el argentino: su continuidad en la Fórmula 1.