Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

La lianza solidaria que consiguieron con Santiago Maratea será, para la Fundación Víctor J. Vilela, un antes y un después. El trabajo que la organización viene desarrollando se visibilizó exponencialmente luego de la histórica colecta para construir una Sala de Día para pacientes oncopediátricos del Hospital de Niños municipal . Tal fue la repercusión que el nombre de la fundación llegó a los nuevos Martín Fierro de Salud organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas ( Aptra ).

Luis Ventura , presidente de Aptra, sorprendió a propios y extraños al lanzar junto a Julián Weich , destacado conductor de la televisión y embajador de Unicef Argentina, y Conrado Estol , neurólogo y autor del libro “A mí no me va a pasar”, los premios Martín Fierro de salud , una variante más al galardón que nació a mediados de siglo XX para premiar producciones radiales y televisivas.

Será la primera edición de este evento y para ello Aptra definió 13 ternas y varios nominados por cada una de ellas . La salud de Rosario dirá presente con el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y la fundación de nombre homónimo en la categoría “Manos que cuidan”. Además, el Hospital Italiano de Rosario también está nominado en la categoría “Sector privado”.

En declaraciones a La Capital, Víctor Vilela, presidente de la Fundación Vilela y nieto del intendente que años después le dio el nombre al hospital de zona sur, se mostró sorprendido por la designación y bromeó: “Lo único que hice alguna vez fue ver los Martín Fierro”.

Fue el 1º de noviembre que Vilela se enteró de la noticia y fue a través de la encargada de las redes sociales de la fundación, que alertó de la nominación. Temiendo que fuera una fake news, el directivo indagó, investigó y encontró la veracidad de la noticia. “No lo sabía, ni la dirección del hospital, ni la Municipalidad; estamos preguntando cómo surgió nuestro nombre en Aptra”, reconoció el presidente de la fundación.

Una colecta que sigue repercutiendo

El Hospital Vilela y su fundación competirán en la terna “Manos que cuidan” contra otras dos organizaciones. Por un lado, está la ONG Cuerpo y Alma, que trabaja en salud con comunidades vulnerables del norte argentino. Y por el otro, Unicef, la organización mundial que contempla varios programas y proyectos. “El hecho de que nos hayan nominado, para nosotros es una gran alegría y es sentir que de alguna manera estamos trascendiendo”, celebró Vilela.

Mientras aún ajustan los contactos con Buenos Aires, Víctor se prepara para el evento que será el 18 de noviembre, desde las 20 en el espacio Parque Norte, con más de 600 invitados, según expresaron los organizadores.

Vilela asegura que luego de la irrupción del influencer Santiago Maratea en la historia del Hospital de Niños todo cambió. Más de un año atrás, Maratea publicó un video pasada la medianoche contando el proyecto de la Sala de Día para pacientes oncopediátricos que se atienden en el Hospital de Niños de Virasoro e Italia, en barrio Hospitales de Rosario. La repercusión de su trabajo, proyectos y fundación creció a niveles que no lo tenían pensado. Tras conocer esta nominación, Víctor se comunicó con Maratea y agradeció todo el camino recorrido a la par de la institución: “Tenemos una pila de años trabajando y con Santiago conseguimos una visibilidad que no teníamos antes”.

Al ver que la convocatoria a los Martín Fierro de Salud era fidedigna, la fundación empezó a difundir la noticia y eso reactivó las donaciones en la cuenta de Mercado Pago. “La nominación también movilizó eso, nos viene bien”, contó Vilela.

Cómo avanza la obra

En abril de 2025, la comunidad del Hospital Vilela vio cómo llegaron materiales para la construcción y obreros para poner los primeros ladrillos de la Sala de Día del nosocomio. La misma apunta a mejorar las instalaciones del lugar y atender a pacientes oncopediatricos.

A siete meses del inicio de la construcción, Víctor Vilela contó que el avance de las obras civiles es de un 40% y que esperan terminarla para abril. Puntualmente la futura sala está en el proceso de cerramiento y techado del lugar. A la par, la fundación se equipa con electrónica, aberturas y demás elementos que formarán parte del último tramo de los trabajos.

El próximo paso será adquirir el mobiliario, pero el proyecto avanza: “Nunca en nuestras cabezas estuvo que podíamos llegar a hacer esto, la aparición de Maratea realmente fue una bendición. Estamos cada vez más cerca”, afirmó Vilela.

La colecta que Maratea inició fue para juntar 500 mil dólares. Y aunque no se llegó a ese número con el aporte de las donaciones, la Municipalidad de Rosario respondió con el faltante, lo que asegura el salto de calidad para el hospital. “La plata está. No tenemos problemas con eso. Se trabaja bien y estamos muy satisfechos. Desde la fundación nos sentimos acompañados por el municipio y la dirección del Vilela”, reconoció Víctor.

Camino a los Martín Fierro

Víctor camina desde hace más de 20 años los pasillos de la fundación y visita al hospital que su abuelo inauguró como parte de la organización. Hace cuatro años que tomó las riendas de la institución y el año pasado consiguió el impulso para darle un nuevo espacio al nosocomio.

Aunque comparta terna con un gigante como Unicef, Vilela se niega a “creérsela”, pero asegura “estar convencido de su trabajo, de las horas invertidas y de la pasión vertida por el hospital”.

“Transparencia y confianza”, reconoció Vilela como los puntos fuertes de la fundación. El acompañamiento constante de la población "hace sentir que trabajamos bien y que esto funciona” y “la nominación a los Martín Fierro es una caricia a nuestro trabajo”, cerró Vilela.