La Capital | La Ciudad | Martín Fierro

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

8 de noviembre 2025 · 06:25hs
Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La lianza solidaria que consiguieron con Santiago Maratea será, para la Fundación Víctor J. Vilela, un antes y un después. El trabajo que la organización viene desarrollando se visibilizó exponencialmente luego de la histórica colecta para construir una Sala de Día para pacientes oncopediátricos del Hospital de Niños municipal. Tal fue la repercusión que el nombre de la fundación llegó a los nuevos Martín Fierro de Salud organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra).

Luis Ventura, presidente de Aptra, sorprendió a propios y extraños al lanzar junto a Julián Weich, destacado conductor de la televisión y embajador de Unicef Argentina, y Conrado Estol, neurólogo y autor del libro “A mí no me va a pasar”, los premios Martín Fierro de salud, una variante más al galardón que nació a mediados de siglo XX para premiar producciones radiales y televisivas.

Será la primera edición de este evento y para ello Aptra definió 13 ternas y varios nominados por cada una de ellas. La salud de Rosario dirá presente con el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y la fundación de nombre homónimo en la categoría “Manos que cuidan”. Además, el Hospital Italiano de Rosario también está nominado en la categoría “Sector privado”.

>> Leer más: Santi Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

En declaraciones a La Capital, Víctor Vilela, presidente de la Fundación Vilela y nieto del intendente que años después le dio el nombre al hospital de zona sur, se mostró sorprendido por la designación y bromeó: “Lo único que hice alguna vez fue ver los Martín Fierro”.

Fue el 1º de noviembre que Vilela se enteró de la noticia y fue a través de la encargada de las redes sociales de la fundación, que alertó de la nominación. Temiendo que fuera una fake news, el directivo indagó, investigó y encontró la veracidad de la noticia. “No lo sabía, ni la dirección del hospital, ni la Municipalidad; estamos preguntando cómo surgió nuestro nombre en Aptra”, reconoció el presidente de la fundación.

Una colecta que sigue repercutiendo

El Hospital Vilela y su fundación competirán en la terna “Manos que cuidan” contra otras dos organizaciones. Por un lado, está la ONG Cuerpo y Alma, que trabaja en salud con comunidades vulnerables del norte argentino. Y por el otro, Unicef, la organización mundial que contempla varios programas y proyectos. “El hecho de que nos hayan nominado, para nosotros es una gran alegría y es sentir que de alguna manera estamos trascendiendo”, celebró Vilela.

>> Leer más: ¿Cómo se gestó la colecta que Santi Maratea lanzó para el hospital Vilela de Rosario?

Mientras aún ajustan los contactos con Buenos Aires, Víctor se prepara para el evento que será el 18 de noviembre, desde las 20 en el espacio Parque Norte, con más de 600 invitados, según expresaron los organizadores.

Vilela asegura que luego de la irrupción del influencer Santiago Maratea en la historia del Hospital de Niños todo cambió. Más de un año atrás, Maratea publicó un video pasada la medianoche contando el proyecto de la Sala de Día para pacientes oncopediátricos que se atienden en el Hospital de Niños de Virasoro e Italia, en barrio Hospitales de Rosario. La repercusión de su trabajo, proyectos y fundación creció a niveles que no lo tenían pensado. Tras conocer esta nominación, Víctor se comunicó con Maratea y agradeció todo el camino recorrido a la par de la institución: “Tenemos una pila de años trabajando y con Santiago conseguimos una visibilidad que no teníamos antes”.

Al ver que la convocatoria a los Martín Fierro de Salud era fidedigna, la fundación empezó a difundir la noticia y eso reactivó las donaciones en la cuenta de Mercado Pago. “La nominación también movilizó eso, nos viene bien”, contó Vilela.

Cómo avanza la obra

En abril de 2025, la comunidad del Hospital Vilela vio cómo llegaron materiales para la construcción y obreros para poner los primeros ladrillos de la Sala de Día del nosocomio. La misma apunta a mejorar las instalaciones del lugar y atender a pacientes oncopediatricos.

A siete meses del inicio de la construcción, Víctor Vilela contó que el avance de las obras civiles es de un 40% y que esperan terminarla para abril. Puntualmente la futura sala está en el proceso de cerramiento y techado del lugar. A la par, la fundación se equipa con electrónica, aberturas y demás elementos que formarán parte del último tramo de los trabajos.

Hospital vilela 7.11

El próximo paso será adquirir el mobiliario, pero el proyecto avanza: “Nunca en nuestras cabezas estuvo que podíamos llegar a hacer esto, la aparición de Maratea realmente fue una bendición. Estamos cada vez más cerca”, afirmó Vilela.

La colecta que Maratea inició fue para juntar 500 mil dólares. Y aunque no se llegó a ese número con el aporte de las donaciones, la Municipalidad de Rosario respondió con el faltante, lo que asegura el salto de calidad para el hospital. “La plata está. No tenemos problemas con eso. Se trabaja bien y estamos muy satisfechos. Desde la fundación nos sentimos acompañados por el municipio y la dirección del Vilela”, reconoció Víctor.

Camino a los Martín Fierro

Víctor camina desde hace más de 20 años los pasillos de la fundación y visita al hospital que su abuelo inauguró como parte de la organización. Hace cuatro años que tomó las riendas de la institución y el año pasado consiguió el impulso para darle un nuevo espacio al nosocomio.

Hospital vilela 7.11 (1)

Aunque comparta terna con un gigante como Unicef, Vilela se niega a “creérsela”, pero asegura “estar convencido de su trabajo, de las horas invertidas y de la pasión vertida por el hospital”.

“Transparencia y confianza”, reconoció Vilela como los puntos fuertes de la fundación. El acompañamiento constante de la población "hace sentir que trabajamos bien y que esto funciona” y “la nominación a los Martín Fierro es una caricia a nuestro trabajo”, cerró Vilela.

Noticias relacionadas
El sábado estará mayormente nublado en Rosario y el tiempo será, por momentos, otoñal.

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

La presentación del Dr. Chinaski fue cancelada a días del inicio del evento

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Las facultades de la UNR realizarán un paro en reclamo de mejoras salariales.

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Colectividades posterga un día su apertura y también corre una jornada su cierre. Culpa de la lluvia.

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó De música ligera, el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico