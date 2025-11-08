La Capital | Ovación | Jockey Club

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

En las Cuatro Hectáreas del Jockey Club se jugará la jornada decisiva en la que además del clásico, GER y Estudiantes pugnarán por el tercer puesto

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

8 de noviembre 2025 · 06:15hs
Verdiblancos y verdinegros otra vez frente a frente. Esta vez van por el premio mayor.

Verdiblancos y verdinegros otra vez frente a frente. Esta vez van por el premio mayor.

Llegó el momento más esperado. La XXV edición del Torneo Regional del Litoral conocerá este sábado a sus dos campeones, el del Top 9 y el de Segunda División, en una jornada maratónica organizada por la empresa Santa Fe Producciones que se disputará íntegramente en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club y promete un rugby de alto vuelo.

La final es ese partido con el que todos sueñan jugar, pero que solamente dos pueden hacerlo. Este año la jugarán dos viejos conocidos: Jockey Club Rosario y Duendes Rugby Club. El partido decisivo del Top 9, donde está en juego la Copa Banco Macro, comenzará a las 19, será dirigida por Federico Longobardi y será la frutilla del postre de una larga jornada que arrancará cerca del mediodía.

La última vez que verdiblancos y verdinegros se vieron las caras fue en 2017, oportunidad en la que en una final épica, Jockey Club se coronó campeón y volvió a dar la vuelta tras 16 años, luego de imponerse a Duendes por un ajustado 37-36, en un desenlace para el infarto que se definió con una conversión en el último minuto de Alberto Di Bernardo.

Jockey Club accedió al partido decisivo luego de superar a GER, mientras que Duendes lo hizo tras vencer a Estudiantes en la semi restante. Así dos grandes de la ciudad estarán nuevamente frente a frente para dirimir la corona. El verdiblanco, campeón de 2024, intentará revalidarla, mientras que Duendes, buscará con su oficio de multicampeón sumar su decimocuarta estrella del firmamento litoraleño.

Juan Imhoff, titular en Duendes

En cuanto a los equipos ambos saltarán al campo de juego con una modificación con respecto a la semana pasada. Por el lado de Duendes, Juan Imhoff será titular en lugar de Giuliano Francescangeli. El ex Racing había dejado la puerta abierta para un potencial regreso tras su partido ante GER en la 11ª fecha de la fase clasificación del TRL y ante la baja del fullback, será de la partida. Por el lado de Jockey Club, el verdiblanco apeló la sanción a Santiago Bellotti, pero el Comité Ejecutivo decidió mantenerla por lo que Francisco Castro Cufré irá al banco y Manuel Santi jugará de entrada en la tercera línea.

De no mediar cambios de último momento, las formaciones son las siguientes:

Jockey Club Rosario: Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Nicanor Minoldo y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul. HC. Federico Amelong.

Duendes Rugby Club: Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Buffarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Juan Imhoff. HC: Sebastián Ferraro.

Por un lugar en el podio

Por el tercer puesto del Top 9, en tanto, se medirán desde las 14 Estudiantes y GER bajo el arbitraje de Carlos Poggi.

Estudiantes formará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Tomás Girard; Nicolás Sain y Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Alvaro Ferreyra; Juan M. Lescano y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano y Franco Rossetto; Bruno Heit. HC: Pedro Fontanetto.

GER lo hará con Joaquín Horcada, Juan De Torres y Pedro Annunziata; Ciro Cecoff y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto. HC: Hernán Dinucci.

Segunda División del Regional del Litoral

Previo a la gran final del Top 9, se disputará el partido decisivo del torneo de Segunda División entre Universitario de Rosario y Tilcara. El cotejo comenzará a las 16.30 y será dirigido por Facundo Gorla.

En esta final hay mucho en juego. El ganador, además de consagrarse campeón de la temporada ascenderá directamente al Top 10 del 2026, mientras que el perdedor tendrá una nueva chance jugando una reválida con Jockey Club Venado Tuerto que terminó en el último lugar del Top 9.

Las formaciones son las siguientes:

Universitario de Rosario: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez y Nicolás Montero; Joaquín Stilling y Uriel Pozzo; Ignacio Quacesi, Facundo Cuello y Manuel Todaro: Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Federico Cámpora, Ignacio Todaro, Lisandro Riquelme y Jeremías Floridia; Luciano Rovetto. HC: Guillermo Isabella.

Tilcara: Valentino Sigura, Bruno Stoppello y Roberto Figueroa; Andrés Schroeder y Germán Savio; Juan Arnau, Franco Benítez y Juan Casalongue; Manuel Massoni y Tomás Sigura; Santino Dapit, Renzo Manetti, Alvaro Arias y Renzo Elías; Giuliano Piaggio. HC: Guillermo Aguilera.

Abriendo la jornada, desde las 11.30, se jugará la final del Regional del Litoral M19 entre Jockey Club Rosario y Atlético del Rosario, partido que será dirigido por Juan Vega.

Noticias relacionadas
Cocoliso González buscará que se le abra el arco ante el Globo para aliviar el presente de Newell’s. 

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Mucho monitor. Nacho Malcorra observa a Facundo Tello en una de las acciones que requirió la intervención del VAR.  

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central igualó en el Gigante. Federico Navarro fue el único volante de contención canalla y tuvo un partido discreto como todo el equipo de Holan.

Central: jugar medio partido hoy suena a aprendizaje, pero más adelante puede costar

Ángel Di María intentó siempre desnivelar con su gambeta y los rivales se escalonaron para marcar al goleador de Central. 

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó De música ligera, el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico