Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

En las Cuatro Hectáreas del Jockey Club se jugará la jornada decisiva en la que además del clásico, GER y Estudiantes pugnarán por el tercer puesto

Verdiblancos y verdinegros otra vez frente a frente. Esta vez van por el premio mayor.

Llegó el momento más esperado. La XXV edición del Torneo Regional del Litoral conocerá este sábado a sus dos campeones, el del Top 9 y el de Segunda División , en una jornada maratónica organizada por la empresa Santa Fe Producciones que se disputará íntegramente en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club y promete un rugby de alto vuelo.

La final es ese partido con el que todos sueñan jugar, pero que solamente dos pueden hacerlo. Este año la jugarán dos viejos conocidos: Jockey Club Rosario y Duendes Rugby Club. El partido decisivo del Top 9, donde está en juego la Copa Banco Macro, comenzará a las 19, será dirigida por Federico Longobardi y será la frutilla del postre de una larga jornada que arrancará cerca del mediodía.

La última vez que verdiblancos y verdinegros se vieron las caras fue en 2017, oportunidad en la que en una final épica, Jockey Club se coronó campeón y volvió a dar la vuelta tras 16 años, luego de imponerse a Duendes por un ajustado 37-36, en un desenlace para el infarto que se definió con una conversión en el último minuto de Alberto Di Bernardo.

Jockey Club accedió al partido decisivo luego de superar a GER, mientras que Duendes lo hizo tras vencer a Estudiantes en la semi restante. Así dos grandes de la ciudad estarán nuevamente frente a frente para dirimir la corona. El verdiblanco, campeón de 2024, intentará revalidarla, mientras que Duendes, buscará con su oficio de multicampeón sumar su decimocuarta estrella del firmamento litoraleño.

Juan Imhoff, titular en Duendes

En cuanto a los equipos ambos saltarán al campo de juego con una modificación con respecto a la semana pasada. Por el lado de Duendes, Juan Imhoff será titular en lugar de Giuliano Francescangeli. El ex Racing había dejado la puerta abierta para un potencial regreso tras su partido ante GER en la 11ª fecha de la fase clasificación del TRL y ante la baja del fullback, será de la partida. Por el lado de Jockey Club, el verdiblanco apeló la sanción a Santiago Bellotti, pero el Comité Ejecutivo decidió mantenerla por lo que Francisco Castro Cufré irá al banco y Manuel Santi jugará de entrada en la tercera línea.

De no mediar cambios de último momento, las formaciones son las siguientes:

Jockey Club Rosario: Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Nicanor Minoldo y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul. HC. Federico Amelong.

Duendes Rugby Club: Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Buffarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Juan Imhoff. HC: Sebastián Ferraro.

Por un lugar en el podio

Por el tercer puesto del Top 9, en tanto, se medirán desde las 14 Estudiantes y GER bajo el arbitraje de Carlos Poggi.

Estudiantes formará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Tomás Girard; Nicolás Sain y Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Alvaro Ferreyra; Juan M. Lescano y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano y Franco Rossetto; Bruno Heit. HC: Pedro Fontanetto.

GER lo hará con Joaquín Horcada, Juan De Torres y Pedro Annunziata; Ciro Cecoff y Ramiro Guraya; Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Seoane e Ignacio Villegas; Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Franco Giudice; Ramiro Picotto. HC: Hernán Dinucci.

Segunda División del Regional del Litoral

Previo a la gran final del Top 9, se disputará el partido decisivo del torneo de Segunda División entre Universitario de Rosario y Tilcara. El cotejo comenzará a las 16.30 y será dirigido por Facundo Gorla.

En esta final hay mucho en juego. El ganador, además de consagrarse campeón de la temporada ascenderá directamente al Top 10 del 2026, mientras que el perdedor tendrá una nueva chance jugando una reválida con Jockey Club Venado Tuerto que terminó en el último lugar del Top 9.

Las formaciones son las siguientes:

Universitario de Rosario: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez y Nicolás Montero; Joaquín Stilling y Uriel Pozzo; Ignacio Quacesi, Facundo Cuello y Manuel Todaro: Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Federico Cámpora, Ignacio Todaro, Lisandro Riquelme y Jeremías Floridia; Luciano Rovetto. HC: Guillermo Isabella.

Tilcara: Valentino Sigura, Bruno Stoppello y Roberto Figueroa; Andrés Schroeder y Germán Savio; Juan Arnau, Franco Benítez y Juan Casalongue; Manuel Massoni y Tomás Sigura; Santino Dapit, Renzo Manetti, Alvaro Arias y Renzo Elías; Giuliano Piaggio. HC: Guillermo Aguilera.

Abriendo la jornada, desde las 11.30, se jugará la final del Regional del Litoral M19 entre Jockey Club Rosario y Atlético del Rosario, partido que será dirigido por Juan Vega.