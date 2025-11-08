La Capital | Economía | ecosistema

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Bioprotección natural, gestión digital para el agro y financiamiento pyme encabezaron la 9ª edición del Premio Emprendedor Austral. Los equipos ganadores recibirán mentoría para avanzar desde el prototipo hacia el mercado

Patricia Martino

Por Patricia Martino

8 de noviembre 2025 · 06:15hs
El Laboratorio de Innovación y Emprendimientos (Line) de la Universidad Austral acompañó más de 120 proyectos

El Laboratorio de Innovación y Emprendimientos (Line) de la Universidad Austral acompañó más de 120 proyectos, de los cuales más de 40 se presentaron en el Premio Emprendedor.

La agroindustria, la biotecnología y las finanzas son algunos de los sectores con más peso en Rosario y la región. Impulsar el desarrollo de nuevos proyectos y propuestas es uno de los leitmotiv del ecosistema local. Desarrollar un cultivo bioprotector natural para mejorar la seguridad alimentaria, una solución digital que asiste a productores agropecuarios en la gestión y análisis de datos y una plataforma que agiliza el acceso al financiamiento pyme son algunas de las propuestas que podrían saltar del papel, o la notebook, al mundo real.

En el marco de la 9ª edición del Premio Emprendedor Austral, certamen que promueve el espíritu emprendedor de los estudiantes de cuarto año de las carreras de grado de la Universidad Austral, se reconocieron los proyectos estudiantiles más innovadores que combinan tecnología, sostenibilidad e impacto positivo.

La Universidad Austral Sede Rosario nació estrechamente vinculada al mundo de los negocios y al entramado empresarial local, con el propósito de formar profesionales capaces de responder a las necesidades reales del mercado y el certamen es uno de los espacios más destacados de la alta casa de estudios.

Meatpro, Gromo y Kiwi Créditos fueron los equipos ganadores en esta edición. Los equipos ganadores recibirán la mentoría y el acompañamiento por parte de la comunidad Austral y del ecosistema emprendedor público y privado, mientras que el primer puesto contará además con una asignación estímulo para avanzar en la puesta en marcha de su startup.

Las propuestas ganadoras

El primer premio fue otorgado a Meatpro, un proyecto que desarrolla un cultivo bioprotector natural para mejorar la seguridad alimentaria, integrado por Lucía D’Alonzo, Federica Fargio, Martina Janer, Ornella Nalli, Marcos Ragone y Lucas Siri.

El segundo lugar fue para Gromo, una solución digital que asiste a productores agropecuarios en la gestión y análisis de datos, conformado por Lucía Albarracín, Rocío del Pazo, Valentino Riva y Valentina Zabala.

Y tercer premio lo obtuvo Kiwi Créditos (Kiwi C), una plataforma que agiliza el acceso al financiamiento pyme, integrada por Felipe Suaya, Nicolás Oviedo, Iñaki Múgica, Gonzalo Martino y Nicolás Papa.

australlll
Los acreedores del primer premio.

Los acreedores del primer premio.

El ecosistema emprendedor

La edición contó con la participación de expertos y autoridades. En esta oportunidad fueron de la partida María Laura Rodríguez de Sanctis, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de Universidad Austral Sede Rosario; Martiniano Molina, diputado Provincial de Buenos Aires por la Tercera Sección Electoral, ex-intendente de Quilmes, cocinero y empresario; Hernán Franco, secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de la Provincia de Santa Fe; Mauro Piva, CEO de Nova y Diego Chouhy, cofundador y director de I+D+i en Detx mol.

"En la Universidad Austral Sede Rosario promovemos el espíritu emprendedor y formamos líderes capaces de crear valor en la sociedad a través de proyectos con impacto económico, social y ambiental. Es parte de nuestro ADN imprimir en todos los proyectos que llevamos adelante un enfoque disruptivo, global, sostenible, comprometido con las personas y comprometido con la comunidad", resaltó Rodríguez de Sanctis.

Desde 2018, el Laboratorio de Innovación y Emprendimientos (Line) acompañó más de 120 proyectos, de los cuales más de 40 se presentaron en el Premio Emprendedor Austral. Desde 2019, 10 proyectos fueron incubados, recibiendo más de u$s 12.000 en asignaciones estímulo. Actualmente, varios se encuentran en fase startup, prototipado o validación, demostrando la continuidad y el impacto real de las ideas surgidas en el aula.

"Con esta nueva edición, la Universidad Austral reafirma su compromiso con la formación de líderes emprendedores capaces de transformar ideas en soluciones concretas para la sociedad”, destacaron las autoridades durante la premiación.

Noticias relacionadas
La división Productos textiles experimentó una dramática caída interanual del 20,5%.

La actividad industrial sigue en retroceso y el sector textil es el más golpeado

A nivel nacional, la inflación de octubre sería mayor a la de septiembre y se ubicaría entre el 2,1% y 2,8% de acuerdo a relevamientos de distintas consultoras privadas.

Anticipo IPC nacional: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires de octubre fue de 2,2%

Los comercios y empresas ligadas a la construcción siguen en alza.

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

 Arca: el monte límite para transferencias

Arca: cuál es el monto límite para realizar transferencias en noviembre

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Lo último

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

Antes de correr, Franco Colapinto hizo delirar a los fanáticos argentinos y de la Fórmula 1

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film Viejos son los trapos

La colonia de adultos mayores de Villa Gobernador Gálvez estrenará el film "Viejos son los trapos"

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó De música ligera, el clásico de Soda Stereo

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera", el clásico de Soda Stereo

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

La Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela fue nominada en una de las 13 ternas que entrega esta primera edición del premio organizado por Aptra

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Por Patricia Martino

Economía

Del aula al ecosistema emprendedor: proyectos que buscan convertirse en startups

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Ovación
Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Por Pablo Mihal
Ovación

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Jockey Club y Duendes juegan el súper clásico del rugby por la corona, el honor y la gloria

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Central y un trámite picante ante San Lorenzo, de palo y palo, con goles anulados y un VAR activo

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados
La Ciudad

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico