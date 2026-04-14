La Capital | La Región | Choque

Violento choque de dos camiones en autopista a Santa Fe: uno cayó de un puente

El siniestro vial sucedió en los primeros minutos de hoy a la altura de San Lorenzo. Un chofer fue atendido por golpes

14 de abril 2026 · 07:21hs
Choque de camiones en la autopista. La cabina de uno de los camiones cayó sobre la prolongación de calle Oroño

Foto: Policía de Santa Fe.

Choque de camiones en la autopista. La cabina de uno de los camiones cayó sobre la prolongación de calle Oroño
Choque de camiones en la autopista a Santa Fe. Fue en San Lorenzo. Uno de los vehículos cayó de un puente sobre calle Oroño

Foto: Bomberos Voluntarios San Lorenzo

Choque de camiones en la autopista a Santa Fe. Fue en San Lorenzo. Uno de los vehículos cayó de un puente sobre calle Oroño
Choque en la autopista. El camión que se partió en dos y la cabina cayó del puente

Foto: Policía de Santa Fe.

Choque en la autopista. El camión que se partió en dos y la cabina cayó del puente

Un espectacular choque entre dos camiones se registró en los últimos minutos del lunes en la autopista a Santa Fe, a la altura de San Lorenzo. Uno de los vehículos terminó desbarrancando de uno de los puentes y su conductor salió prácticamente ileso, solo tuvo que ser atendido por golpes.

Según indicaron voceros de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, el siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 18 sobre el carril que va en dirección a la capital provincial.

Las primeras informaciones indicaban que todo sucedió cuando un camión Fiat Ivecco embistió desde atrás a otro de la misma marca con acoplado. Producto de impacto, el conductor del segundo rodado habría dado un volantazo, se subió al guardarrail y se partió en dos.

Caída de un puente

La cabina terminó cayendo de un puente que pasa por lo que sería la prolongación de calle Oroño, mientras que la parte del chasis quedó sobre la autopista.

camiones autopista San Lorenzo
Choque de camiones en la autopista a Santa Fe. Fue en San Lorenzo. Uno de los vehículos cayó de un puente sobre calle Oroño

Choque de camiones en la autopista a Santa Fe. Fue en San Lorenzo. Uno de los vehículos cayó de un puente sobre calle Oroño

>> Leer más: Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Además de los socorristas de San Lorenzo, acudieron en apoyo Bomberos de Capitán Bermúdez, personal del Comando Radioeléctrico de San Lorenzo y de salud de Amse, quienes comprobaron que a pesar del fuerte golpe no se habían registrado heridos.

Cómo estaba el conductor del camión

El chofer del camión que cayó del puente prácticamente ileso, pero con una crisis de nervios. Solo fue asistido por golpes que en principio eran leves. Tras el choque, el tránsito de vehículos sobre el carril de la autopista que va hacia Santa Fe quedó restringido a la altura del kilómetro 18.

Empleados del peaje y los rescatistas procedieron a limpiar el cereal que había quedado sobre el pavimento.

choque camión puente
Choque en la autopista. El camión que se partió en dos y la cabina cayó del puente

Choque en la autopista. El camión que se partió en dos y la cabina cayó del puente

Noticias relacionadas
El presunto autor del robo iba a bordo de una Corven Energy.

Robó, huyó y terminó en el hospital después de un choque por haber cruzado en rojo

La familia Santo Veliz era oriunda de Carlos Pellegrini

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

El hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe. 

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico de siete años que sobrevivió tras perder a toda su familia

La ruta nacional 34. Una traza complicada para transitar. 

Tragedia en ruta 34: "Uno sale y no sabe si vuelve"

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Lo último

Conmoción en el rock argentino: falleció Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes

Conmoción en el rock argentino: falleció Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes

Refugio de la orfandad, un análisis sobre la salud mental de los chicos

Refugio de la orfandad, un análisis sobre la salud mental de los chicos

El hombre más rápido del mundo: batió el récord de Usain Bolt en Australia

El hombre más rápido del mundo: batió el récord de Usain Bolt en Australia

Violento choque de dos camiones en autopista a Santa Fe: uno cayó de un puente

El siniestro vial sucedió a la altura de San Lorenzo. Uno de los choferes solo sufrió golpes leves
Violento choque de dos camiones en autopista a Santa Fe: uno cayó de un puente
Con clases públicas y actividades culturales, la UNR se suma a una jornada nacional de protesta

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Con clases públicas y actividades culturales, la UNR se suma a una jornada nacional de protesta

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Ovación
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

Por Luis Castro
Ovación

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Asociación Rosarina de Fútbol: La memoria del capitán sobrevoló el día que llegó a la cima 14 de Junio

Asociación Rosarina de Fútbol: La memoria del capitán sobrevoló el día que llegó a la cima 14 de Junio

Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

Una recta final para Central en que falta un empujón para clasificar y hasta ser uno de los mejores cuatro

Policiales
Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

La Ciudad
Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
Ovación

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
La Ciudad

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Información General

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Economía

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
La Ciudad

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
POLICIALES

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio
Ovación

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un entredicho legislativo
Política

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste de Rosario

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo
Ovación

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones
Información General

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Qué se sabe del jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales
Salud

Qué se sabe del jugador de fútbol que tuvo un ACV y cuáles son las señales