Violento choque de dos camiones en autopista a Santa Fe: uno cayó de un puente

El siniestro vial sucedió en los primeros minutos de hoy a la altura de San Lorenzo. Un chofer fue atendido por golpes

Choque en la autopista. El camión que se partió en dos y la cabina cayó del puente

Choque de camiones en la autopista a Santa Fe. Fue en San Lorenzo. Uno de los vehículos cayó de un puente sobre calle Oroño

Choque de camiones en la autopista. La cabina de uno de los camiones cayó sobre la prolongación de calle Oroño

Un espectacular choque entre dos camiones se registró en los últimos minutos del lunes en la autopista a Santa Fe , a la altura de San Lorenzo . Uno de los vehículos terminó desbarrancando de uno de los puentes y su conductor salió prácticamente ileso, solo tuvo que ser atendido por golpes.

Según indicaron voceros de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, el siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 18 sobre el carril que va en dirección a la capital provincial.

Las primeras informaciones indicaban que todo sucedió cuando un camión Fiat Ivecco embistió desde atrás a otro de la misma marca con acoplado. Producto de impacto, el conductor del segundo rodado habría dado un volantazo, se subió al guardarrail y se partió en dos.

La cabina terminó cayendo de un puente que pasa por lo que sería la prolongación de calle Oroño, mientras que la parte del chasis quedó sobre la autopista.

camiones autopista San Lorenzo Choque de camiones en la autopista a Santa Fe. Fue en San Lorenzo. Uno de los vehículos cayó de un puente sobre calle Oroño Foto: Bomberos Voluntarios San Lorenzo

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Además de los socorristas de San Lorenzo, acudieron en apoyo Bomberos de Capitán Bermúdez, personal del Comando Radioeléctrico de San Lorenzo y de salud de Amse, quienes comprobaron que a pesar del fuerte golpe no se habían registrado heridos.

Cómo estaba el conductor del camión

El chofer del camión que cayó del puente prácticamente ileso, pero con una crisis de nervios. Solo fue asistido por golpes que en principio eran leves. Tras el choque, el tránsito de vehículos sobre el carril de la autopista que va hacia Santa Fe quedó restringido a la altura del kilómetro 18.

Empleados del peaje y los rescatistas procedieron a limpiar el cereal que había quedado sobre el pavimento.