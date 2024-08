Trabajadores de Aguas Santafesinas lanzaron un paro para rechazar despidos y suspensiones

“Hace más de 15 días que venimos reclamando. No se entiende el objetivo de no dialogar”, expresó el sindicalista en diálogo con este medio. La medida se tomó luego de advertir despidos, cese de contratos, suspensiones arbitrarias a representantes gremiales, eliminación de horas extras y de guardias sin adicionales los fines de semana, entre otros reclamos. “Desde diciembre no se renueva un contrato y sólo en el sur de la provincia se registraron 14 despidos. No podemos atender el servicio con la misma cantidad de personal que en 2011”, apuntó y agregó que en la delegación del norte se perdieron más de 20 puestos de trabajo.