Vecchio, un canalla de ley del que Central deberá cuidarse

Central deberá asegurarse antes que nada hacer un partido convincente, potenciar virtudes propias y tratar de desarticular las ajenas, y será no sólo contener a Vecchio sino a otros futbolistas, como por ejemplo Juanfer Quintero . De hecho, Vecchio no fue titular en el partido en el que Racing goleó a Belgrano en el cierre de la fase de grupos del torneo, por eso no se sabe por ahora si saldrá entre los once o irá al banco, pero mientras tenga posibilidades de jugar será una amenaza. Contra el pirata entró para los últimos 15 minutos, el tiempo suficiente como para meter una asistencia increíble para que Agustín Ojeda marque el cuarto gol y sentencie el partido.

El recuerdo es bastante reciente, pero no está demás repasar lo sucedido. Racing lo ganaba desde los 7’ con gol de Alcaraz, pero la remontada canalla fue vertiginosa. Los tantos de Facundo Almada (19’), Facundo Buonanotte (24’) y Alejo Veliz (33’) le permitieron al canalla meter un giro importante no sólo en el trámite, sino en el desarrollo del encuentro. Y fue tal el desconcierto del equipo de Avellaneda que el por entonces técnico de Racing, Fernando Gago , realizó tres variantes en el entretiempo y una de ellas fue el ingreso de Vecchio. Tras lo sucedido algunos meses antes, era la primera vez de Vecchio contra Central.

Emiliano hizo lo que mejor sabe: jugar al fútbol. Y desde su claridad futbolística Racing empezó a torcer la historia de un partido que parecía sentenciado. En esa sucesión de aportes determinantes fue el propio Vecchio quien marcó (33’) el descuento transitorio (una media vuelta perfecta casi en el punto del penal), que fue un premio a lo que ya en apenas un puñado de minutos había demostrado. No lo gritó, sólo atinó a correr hacia su campo para que se volviera a jugar lo antes posible. Y no se detuvo en eso, sino que siguió conduciendo a Racing de gran manera, hasta que metió una asistencia perfecta, a la cabeza de Maxi Romero para el 3-3 que terminó de empantanar a un Central ya sin brújula y con serios inconvenientes para neutralizar el juego de Vecchio, quien ya no convirtió más ni asistió, pero que nunca menguó su claridad para jugar y hacer jugar a sus compañeros.

Vecchio.JPG Parte del análisis de Ovación de aquel partido en Avellaneda en el que Vecchio tuvo una gran injerencia.

“El amor que tengo por Central es inexplicable. A veces el hincha no lo entiende o se enoja, pero uno es profesional y para nosotros era un partido muy importante. Yo a Central lo amo porque me sacó de la calle, me dio de comer cuando no tenía para comer y le debo todo. Ojalá algún día tenga la posibilidad de volver”, fueron las palabras de Vecchio minutos después del partido. Y, por supuesto, tenían una razón de ser. No era sólo su fanatismo por Central, sino la referencia a lo que le había tocado vivir algunos meses atrás.

Es que aún hoy está latente esa salida desprolija de Vecchio del club de Arroyito allá por mayo de 2022, algunos meses después del arribo de Somoza a la institución. Es que fue en ese ciclo donde todo se complicó. Desde su llegada a Central a mediados de 2020, con el Kily González como entrenador, protagonizó algún que otro chispazo, pero el detonante fue el cambio de técnico.

En ese mayo convulsionado se recuerda, por ejemplo, que Vecchio no fue ni siquiera convocado para el partido contra Sol de Mayo, por Copa Argentina. A esa altura tanto Somoza como la dirigencia tenían muy en claro cuál iba a ser el desenlace. Un par de días después se filtró un audio en el que Vecchio defendía la gestión de Di Pollina y criticó a Ricardo Carloni. “El único que me defendió fue Rodolfo, después todos me reventaron, el número dos ni hablar”, fueron las palabras del futbolista. “Vive de joda”, le retrucó Carloni.

Ya no había marcha atrás, por eso de inmediato Vecchio, a través de su representante, y la dirigencia acordaron la rescisión del contrato, pero faltaba la frutilla del postre, la declaración de Somoza horas después: “Que Vecchio no siga fue una decisión del futbolista”.

Esto es simplemente contexto de una historia que el hincha de Central recuerda perfectamente y que fue el prólogo de ese partido en cancha de Racing al que se hace referencia y que sirve, ahora sí en términos estrictamente futbolísticos, como antecedente para que Central sepa que enfrente tendrá un equipo que está en levantada, que es uno de los candidatos al título y que cuenta con un jugador, entre tantos otros, con un talento del que tendrá que estar atento, aun en el caso de que le toque estar unos pocos minutos en cancha. Es Central ante Racing, pero el Racing del que todavía forma parte Emiliano Vecchio.

Vecchio2MB.jpg Vecchio se caracteriza por el buen trato del balón. El domingo en Salta seguramente irá al banco. Marcelo Bustamante / La Capital

Otros actores con pasado canalla y leproso

La presencia de Emiliano Vecchio no es la única que le da un condimento especial al choque ante Central, ya que en Racing hay otros futbolistas con pasado rosarino. De hecho, hay un jugador que Central buscó como refuerzo en este último mercado de pases. Es el caso de Jonathan Gómez, quien en el último partido estuvo en el banco e ingresó en el complemento. El que sí es titular es Aníbal Moreno, nacido futbolísticamente en Newell’s. Es más, el buen volante fue quien marcó el tanto de la victoria para la Academia de Avellaneda en aquel recordado partido en el Cilindro en el que Vecchio fue determinante. Pero hay más, porque el técnico de Racing también supo jugar en Newell’s, más allá de que el paso de Sebastián Grazzini por el Parque no haya tenido demasiado brillo.