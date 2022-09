La retirada del Diego Armando Maradona sin hacer declaraciones fue, a priori, una muestra de la bronca que a Carlos Tevez le generó la derrota frente a Argentinos Juniors y a partir de esa actitud del entrenador canalla se pueden tejer las primeras especulaciones sobre la posibilidad de que meta alguna variante para el partido del jueves, en el que Central recibirá a Estudiantes. Quizá la calentura le dura al DT o está también la chance concreta de que con el correr de los días ese fastidio haya menguado, pero no es un dato menor la actitud que tomó el Apache el pasado jueves por la noche, amén de que no es la primera vez que se va de una cancha sin realizar declaraciones. Podría tener la posibilidad de contar con algunos futbolistas que en el último partido no tuvo a disposición, pero lo dicho, mucho dependerá de cual haya sido su lectura después de la derrota sobre todo en los días posteriores, en los que seguramente hubo un repaso mucho más minucioso de parte del cuerpo técnico para determinar qué tipo de errores se cometieron.