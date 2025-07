Sube y baja la espuma en la Convención

Primero con lamento porque supuestamente no le dieron lugar a sus hijos para ver la jura hasta denuncias. Luego, tras retirarse del recinto y volver, con denuncias contra el presidente de la Convención, Felipe Michlig , sobre lo cual el oficialismo reaccionó con un respuesta casi en simultáneo como si supiera que ese ataque llegaría.

Esto último evidencia que hay guardia alta del oficialismo para que no le embarren la sesión. “Se nota que Unidos está haciendo un esfuerzo para que salga prolijo y la mayor cantidad de participación”, sostiene Armando Traferri (Más para Santa Fe). De hecho, Michlig esta vez no contestó, mantuvo la compostura. Saben que dejarán palitos para que pisen.

El libertario Nicolás Mayoraz también buscó empantanar el asunto con una cuestión técnica que el resto de los convencionales entendieron desgastante. A tal punto que Granata salió en defensa del bien común y hasta del oficialismo a cuestionarlo y trenzarse. Una pulseada por ver quién es más opositor.

mayoraz convención Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, es uno de los animadores de la Convención. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti.

Mayoraz es constitucionalista y aprovechará ese conocimiento específico y técnico para levantar la voz. Más la levante y más acuse, mejorará su imagen para el sector mileísta, en especial el del presidente.

“Hay convencionales que no entendieron que estamos con la enorme responsabilidad de hacer una Constitución. Tener esta responsabilidad llena de orgullo y no lo ven así”, sostuvo un peronista. "Más propuestas y menos show y peleas”, agregó otro peronista, Marcelo Lewandowski.

Esta nota no tiene interés en hacer un repaso de lo ocurrido sino entender los momentos de la Convención. Luego de esa etapa inicial que tuvo algunos contratiempos, desprolijidades y el mencionado show, todo entrará en una meseta.

“Esto no es el Concejo, ni siquiera la Legislatura o el Congreso, es otra cosa”, explican en el socialismo respecto de la responsabilidad, pero también de la novedad de un proceso por el que ninguno pasó. “Se paga el costo del aprendizaje”, agregan.

Pero todo se sacó adelante en dos sesiones. Por ejemplo, el reglamento que en la previa aparecía con signos de pregunta y que el oficialismo temía que fuera un bache profundo. “Fue positivo. Un muestra de acuerdos en la Parlamentaria. Después, bueno, alguno hace su show”, argumentan en el pullarismo, incluso el propio gobernador.

Por cierto, en Unidos aclaran que seguirá con el perfil bajo que demostró. Ni siquiera optó por integrar alguna comisión. No quiere que se interprete que no está en el día a día de la gestión o que la desentiende. La ciudadanía está muy renuente a las actividades políticas de la "casta", y eso puede dar a entender desinterés.

Hay cierta línea de coincidencia con lo que planteó Juan Monteverde de arranque en la primera sesión sobre tomar una actitud que no discuta sólo los problemas de la política porque alejará más a la ciudadanía que ya mostró su desinterés en las urnas este año con baja asistencia.

En la misma alocución, con algo de escenificación señalando a Maximiliano Pullaro, quien estaba a metros, habló de la reelección a gobernador. En una curiosa exposición, básicamente desistió de discutir ese punto en el inicio del proceso y no mostrar resistencia. Sus compañeros del peronismo, sobre todo senadores, se miraban asombrados, no solo por lo que pareció una entrega del tema sino porque pareció un apuro que el justicialismo no suele regalar. Gracias por tanto, dirá Unidos.

Lo que viene

Todos los bloques, especialmente el de Unidos, están expectantes por ver los proyectos de modificación de los artículos, no tanto por el contenido en sí sino por las intenciones políticas que demuestren con esos proyectos. “A medida que empiecen a entrar las propuestas se echará luz y se verán los posicionamientos de cada uno. Eso será clave”, explican en el oficialismo.

¿Qué hará Monteverde, quien se colocó estratégicamente en la comisión que tratará la autonomía municipal? No pudo presidirla, pero sí secundar ante una presidenta que es una incógnita: una concejala de Reconquista, Katia Passarino, lejos de la idiosincrasia rosarina. Es un tema que ya el intendente Pablo Javkin se apura en trabajar y convocó convocó a la UNR y a la UCA para redactar una Carta Orgánica. Esta mitad de año puede ser clave para la autonomía.

Las comisiones están recién conformadas y, más allá de algún cortocircuito, como en la Redactora, no se esperan grandes tensiones. Además, los primeros días se escuchará a la sociedad civil.

La espuma volverá a subir en la confección de los dictámenes de las comisiones, luego en la redacción de los textos, que tendrá dos semanas rabiosas. Y ya en las sesiones para la aprobación esa espuma caerá de la olla.